Tout commence le 19 juillet 1900, lorsque le premier métro de Paris prend du service entre Porte Maillot et Vincennes dans le cadre de l’Exposition Universelle. Paris n’est définitivement plus la capitale des tramways : le métropolitain se répand, et les lignes se multiplient. Depuis, même si le métro fait partie de notre quotidien, des questions restent sans réponse. Alors, pourquoi les métros s’arrêtent-ils en plein tunnel sans explication ?

Le métro parisien : une affaire de régulation

Les raisons de ces arrêts intempestifs sont nombreuses. La première, et la plus courante, concerne la régulation du trafic du métro à Paris ! Vous ne vous en doutiez peut-être pas, mais un métro fonctionne un peu comme une autoroute. Donc, si la station suivante est encombrée, si un train prend du retard ou si des voyageurs montent lentement, le métro d’après doit ralentir ou s’arrêter. Nous pensons notamment aux arrêts touristiques, comme Abbesses ou bien Saint-Michel : il est parfois difficile pour des touristes de suivre le rythme effréné des Parisiens. Certes, ces arrêts durent parfois quelques minutes, mais ils retardent une ligne entière ! Donc, l’afflux massif de voyageurs joue un rôle clé dans ces arrêts. De même, si une station est saturée, les portes se ferment difficilement et tout se fait plus lentement. L’effet domino est alors inévitable. Notez que pour les lignes les plus fréquentées, comme la 1, la 4 et la 14, des rames peuvent circuler toutes les 85 à 100 secondes environ en heure de pointe. Alors il est facile de comprendre pourquoi les arrêts dans les tunnels sont presque inévitables.

À lire également : Quand Paris était la capitale du tramway avec 108 lignes en activité

Problèmes humains pour le métropolitain

À Paris ou dans le monde, les problèmes humains sont une cause qu’il ne faut pas omettre. Si quelqu’un est sur les voies, il s’agit d’une des situations d’arrêt les plus sérieuses. Mais cet arrêt ne concerne pas uniquement un voyageur sur les voies. Le métro peut s’arrêter immédiatement s’il y a un objet abandonné nécessitant une vérification. Dans ce cas-là, l’arrêt immédiat du trafic peut prendre bien plus de temps. Il est également possible que des interventions express aient lieu dans les tunnels qui, nous le rappelons, sont extrêmement anciens pour certains. Notez d’ailleurs que c’est en partie pour cette raison qu’il ne peut pas y avoir de climatisation dans le métro.

À lire également : Métro de Paris : pourquoi y fait-il de plus en plus chaud ?

Électricité et matériel : à Paris, et dans le monde

Sachez que les accidents liés aux portes du métro existent, mais sont très rares : même si les faits divers malheureux font évidemment beaucoup parler. Les accidents les plus communs dans l’histoire du métro de Paris sont liés à des incendies, des collisions, ou même des déraillements. En revanche : les portes qui restent bloquées (ou à moitié ouvertes) sont un réel sujet. C’est pour cette raison que Serge le lapin est né en 1977 à Paris ! À cette époque, le métro de la capitale n’était pas aussi moderne, les accidents étaient nombreux. Nous nous souvenons tous de ce petit lapin en salopette qui avertissait du danger des portes de métro. Serge le lapin servait surtout à sensibiliser les enfants, mais tous les adultes l’écoutaient aussi ! Nous sommes certains qu’il a empêché un bon nombre d’arrêts non désirés. Depuis 2014, Serge le lapin a changé de tenue et est toujours dans le métro de Paris.

Les coupures totales de courant peuvent aussi mettre un métro à l’arrêt brusquement. Être bloqué dans le noir pendant des heures reste rare, mais de nombreux faits divers racontent cette mésaventure dont certains voyageurs se seraient bien passés. Le métro de Paris roule grâce à deux sortes d’alimentations électriques. Il y a les lignes sur pneus, ou les lignes soutenues par des caténaires. Fort heureusement, les batteries de secours permettent aux conducteurs de tenir au courant les voyageurs. Le dernier incident de ce type date du 9 septembre 2021, où une importante panne électrique a touché plusieurs lignes du métro de Paris.

S’il on est si prudent avec le métro et l’électricité, c’est parce qu’un événement historique a marqué l’histoire ferroviaire mondiale : le blackout de New York du 13 juillet 1977 (la même année que la naissance de Serge le lapin ! ). Soudainement, la Grande Pomme a perdu son alimentation électrique dans 5 de ses arrondissements. Plus de 9 millions de personnes ont été privées d’électricité et cette panne a duré plus de 25 heures : autant vous dire que les arrêts et sorties d’urgence ont été nombreux dans le métro. À la fin de ce chaos, plus de 1600 commerces ont été pillés, plus de 1000 incendies ont été signalés. Depuis, l’électricité est le fer du lance du métro. Tous les moyens sont mis en œuvre pour qu’à Paris et ailleurs, le métro s’arrête moins au milieu des tunnels !

Photo à la une : Métro de Paris en mouvement © Alexandra Lande