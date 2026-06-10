Cocktails, brasero et DJ set : cette terrasse cachée près de Paris sent bon l’été

en partenariat avec Dolce Versailles

La terrasse Andy du Dolce Versailles, c’est LE spot d’été aux airs de Méditerranée à 20 min de Paris et à seulement 10 min du château de Versailles. Nichée dans un grand écrin de verdure au cœur du Domaine du Montcel, elle offre une parenthèse véritablement dépaysante où savourer un cocktail et des assiettes à partager. On vous emmène découvrir cette adresse estivale pleine de charme.

Une terrasse d’été dans un cadre d’exception

Le Dolce Versailles Domaine du Montcel est une adresse que l’on aime beaucoup, car elle donne l’impression d’être parti loin alors que nous ne sommes qu’à 20 min de Paris. Installé à Jouy-en-Josas, dans la vallée de la Bièvre, l’hôtel prend place au cœur d’un vaste domaine de 14 hectares, avec parc arboré, jardin à l’anglaise classé et cèdre bicentenaire. Un véritable havre de paix où se ressourcer pleinement.

On y vient pour passer une ou plusieurs nuits dans un cadre idyllique, pour profiter d’un créneau dans son spa de rêve avec un bassin sensoriel qui se prolonge sur une grande piscine extérieure, et/ou pour se régaler avec le délicieux et généreux Sunday brunch, pourquoi pas lors du Toutou Brunch où nos compagnons à quatre pattes sont les invités d’honneur ! Et, en ce moment, ce que l’on vient tout particulièrement chercher, c’est sa nouvelle grande terrasse d’été ensoleillée. Baptisée Andy, elle a été pensée comme un lieu à part entière, ouvert aussi bien aux clients de l’hôtel qu’aux visiteurs venus pour déjeuner, dîner ou boire un verre.

Cocktails, brasero et DJ set au programme

La Terrasse Andy joue clairement la carte des beaux jours avec une ambiance conviviale, des assiettes à partager et une cuisine de saison inspirée de la Méditerranée. Ouverte 7j/7, elle se prête volontiers à un déjeuner improvisé en semaine, un dîner en fin de journée ou un verre après une balade du côté de Versailles, pour s’offrir une petite coupure au vert sans quitter l’Île-de-France.

On peut très bien y grignoter quelques tapas autour d’un cocktail ou d’un mocktail, partir sur une assiette plus fraîche avec un Dolce bowl, un tartare de saumon et avocat, ou encore des tomates du jardin, stracciatella di burrata, mais aussi choisir un plat plus généreux comme le burger Andy avec sa sauce maison, les linguine aux coquillages ou encore l’onglet de bœuf rôti, avant de prolonger tranquillement avec un dessert à partager (ou pas !).

Mais le vrai petit plus de l’été au Dolce Versailles, ce sont les soirées brasero organisées le vendredi et le samedi soir. Au menu : viandes d’exception maturées, cuisson au feu de bois, garnitures à volonté et DJ set en live pour accompagner la soirée. Une fois par mois, l’ambiance monte encore d’un cran avec des soirées thématiques autour d’un duo DJ & saxophone. Bref, la Terrasse Andy du Dolce Versailles réunit tout ce qu’on aime pour passer un moment agréable, gourmand et dépaysant à seulement 20 min de Paris.

Terrasse Andy du Dolce Versailles

2 Rue Jean Bauvinon, 78350 Jouy en Josas

FAQ de la Terrasse Andy au Dolce Versailles

Où se trouve la Terrasse Andy du Dolce Versailles ?

La Terrasse Andy se trouve au Dolce Versailles Domaine du Montcel, à Jouy-en-Josas, dans les Yvelines. L’adresse est située à 20 minutes de Paris et à 10 minutes du château de Versailles, dans un grand domaine verdoyant.

Peut-on aller à la Terrasse Andy sans dormir à l’hôtel ?

Oui, la Terrasse Andy est ouverte aux clients de l’hôtel comme aux visiteurs extérieurs. On peut y venir pour déjeuner, dîner, boire un verre ou profiter de la terrasse pendant la saison estivale.

Quand ont lieu les soirées brasero de la Terrasse Andy ?

Les soirées brasero de la Terrasse Andy ont lieu le vendredi et le samedi soir. Elles proposent des viandes maturées cuites au feu de bois, des garnitures à volonté et un DJ set en live.

Image en Une : La Terrasse Andy du Dolce Versailles, une adresse estivale au vert près de Paris © Dolce Versailles Domaine du Montcel

Mélina Hoffmann