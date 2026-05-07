Dolce Versailles lance un brunch mensuel pour les maîtres et leurs chiens

en partenariat avec Dolce Versaille

Au Dolce by Wyndham Versailles – Domaine du Montcel, à Jouy-en-Josas, le brunch du dimanche se vit désormais avec son chien grâce à un Toutou Brunch organisé chaque fin de mois. Au programme : un brunch convivial, une activité à partager avec son compagnon à quatre pattes et une balade dans les 14 hectares du parc. Clairement, le genre de sortie qui risque de faire des heureux des deux côtés de la laisse ! En tout cas, nous, on a adoré.

Un rendez-vous très dog-friendly

À quelques kilomètres de Versailles, le Domaine du Montcel mise sur une formule qui change un peu des habitudes et dont on adore le concept. Avec ce Toutou Brunch, l’idée n’est pas seulement d’accepter les chiens le temps d’un brunch, mais de leur faire une vraie place dans l’expérience. Le rendez-vous revient une fois par mois, tout au long de l’année, avec un format pensé pour les duos maître-chien qui aiment sortir ensemble.

Le cadre, il faut le dire, se prête à merveille à ce moment de partage. En effet, le brunch prend place dans un château historique du XVIIIe siècle, niché au sein d’un vaste domaine arboré dominé par un impressionnant cèdre bicentenaire. Autour, on profite autant du calme et de la nature environnante que des œuvres d’art contemporain installées dans le Village des Arts. Ici, on peut laisser son chien se dépenser, mais aussi partager avec lui des activités auxquelles il n’est habituellement pas convié. En résumé : toute la famille est la bienvenue !

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Un brunch qui a du chien

La gourmandise, c’est pour tout le monde ! En effet, pendant que les humains profitent d’un buffet à volonté particulièrement généreux, varié et savoureux (avec comptoirs salé, sucré, fruits de mer, plats chauds, pâtisseries… ainsi que bulles & softs à volonté pour les humains), leurs toutous ont droit à leur propre assiette gourmande. Et on peut vous garantir qu’ils sont tous conquis par l’idée !

Le Toutou Brunch comprend aussi un accès illimité aux extérieurs du domaine, ainsi qu’un parcours d’obstacles en plein air pour prolonger le moment et permettre aux maîtres comme aux chiens de se rencontrer.

Une sortie qui change près de Versailles

Proposé à 70€ euros par personne, ce Toutou Brunch se présente donc comme une sortie complète, placée sous le signe du partage, de la gourmandise et de la complicité. On vient pour se régaler de produits frais et de saison, bien sûr, avec un brunch assez exceptionnel il faut le dire, mais aussi pour bouger, respirer, partager une activité et profiter du parc avec son animal dans un environnement qui offre un véritable espace de déconnexion et de ressourcement.

Avec son cadre unique et sa formule conçue pour profiter pleinement du lieu et du brunch avec son petit compagnon, ce rendez-vous mensuel aux portes de Paris a tout pour devenir un rituel très attendu des amoureux des toutous. Notez bien : le Toutou Brunch du Dolce Versailles c’est un dimanche par mois tout au long de l’année.

Plus d’informations sur le Toutou Brunch ici !

Prochaine édition le 24 mai

Voir cette publication sur Instagram 🐾✨ On a déniché le brunch le plus dog-friendly ! Un dimanche par mois, direction le @dolceversailles pour un moment aussi gourmand que fun avec… votre toutou 🐶💛

Bienvenue au « Toutou Brunch » ! Au programme :

🍽️ Un brunch buffet à volonté ultra généreux (salé, sucré, fruits de mer, plats chauds, p…

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Image en Une : Le Toutou Brunch du Dolce Versailles réunit maîtres et chiens autour d’un brunch convivial © Dolce Versailles

Mélina Hoffmann