Cet étrange immeuble cache un temple ésotérique à deux pas de la tour Eiffel

Au bout du square Rapp, dans le 7e arrondissement, une façade insolite attire l’œil. En brique, polychrome, chargée et hétéroclite, c’est l’un des édifices les plus étonnants du quartier ! Mais ce qu’il abrite l’est d’autant plus : la Société Théosophique de France…

Un bâtiment pour une société secrète

L’immeuble du 4 square Rapp a été conçu dans les années 1910 par l’architecte Louis Lefranc pour abriter le siège parisien de la Société Théosophique de France. Cette organisation spiritualiste, fondée en 1875 à New York par Helena Blavatsky et le colonel Henry Steel Olcott, prônait une forme de philosophie universelle cherchant à réconcilier toutes les traditions religieuses et ésotériques du monde. À l’orée du XXe siècle, elle connaît un essor considérable dans les milieux intellectuels et artistiques européens.

L’architecture comme manifeste

Pour ce projet, Lefranc ne choisit pas un style, mais il les convoque tous ! La façade mêle des références néo-renaissance (tourelle, arcs en accolade) à un décor foisonnant typiquement Art Nouveau : motifs floraux, arabesques, calepinage en losange ponctué d’étoiles à cinq branches et même un svastika bouddhiste, symbole de la Société Théosophique. La structure associe la brique pour les élévations à la pierre de taille pour les soubassements, et au centre, une majestueuse arcade relie le tout.

L’intérieur réserve d’autres surprises : un grand hall couronné d’une coupole, un escalier monumental, des salles de lecture et de réunion baignées par une verrière, et une salle de spectacle d’environ 400 places. Naturellement, cet ensemble assez extraordinaire est inscrit aux Monuments Historiques.

Les heures sombres de l’Occupation

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment est réquisitionné par les forces nazies. Les archives de la Société Théosophique, conservées sur place, sont pillées. Une partie seulement sera restituée par la Russie dans les années 2000, rappel que l’histoire de cet immeuble discret n’est pas que philosophique… Aujourd’hui, il abrite toujours la Société Théosophique de France, ainsi que l’ambassade du Costa Rica. N’hésitez donc pas à aller y jeter un oeil lors de votre prochaine balade dans le quartier !

Société Théosophique de France

4 square Rapp, 75007 Paris

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