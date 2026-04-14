À 1h de Paris, ces visites immersives originales et insolites à tester en avril

En partenariat avec Tourisme Seine Essonne

Envie d’une sortie originale qui sort des sentiers battus ? Direction Savigny-le-Temple, où deux expériences immersives proposées par l’Office de Tourisme Grand Paris Sud vous invitent à explorer autrement le patrimoine local. Entre visite chantée dans une salle de concert emblématique et plongée costumée dans un domaine chargé d’histoire, laissez-vous surprendre par ces rendez-vous culturels insolites !

L’Empreinte : une visite… en chantant !

Et si vous découvriez une salle de concert autrement ? À L’Empreinte, scène incontournable de musiques actuelles à Savigny-le-Temple, la visite prend des airs de spectacle. Guidés par Laura, vous partez pour une exploration chantée de ce lieu mythique, dans une ambiance intimiste et vivante. Au fil du parcours, vous découvrirez les coulisses de cet espace culturel qui fait vibrer le territoire : ses deux salles de concert (400 et 150 places), ses studios de répétition et d’enregistrement, mais aussi les loges où sont passés de nombreux artistes, locaux comme internationaux. Une immersion unique, portée par une visite à deux voix, où anecdotes et musique se mêlent pour donner vie à l’histoire du lieu.

Le samedi 18 avril 2026 à 14h30

301 avenue de l’europe, 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

Durée : 1h30

Tarifs : gratuit (-6 ans) / 3€ (6-16 ans) / 5€ (+16 ans)

Réservation obligatoire

Le Domaine de la Grange : un voyage dans le temps

Changement d’ambiance avec une immersion historique au Domaine de la Grange la Prévôté. Ici, pas de scène musicale mais un véritable saut dans le passé, au cœur d’un domaine d’exception. Accompagnés de guides en tenue d’époque, vous parcourrez ce lieu chargé d’histoire, composé d’une élégante demeure bourgeoise, d’écuries et d’un parc arboré aux arbres séculaires. Une visite qui vous transporte notamment à l’époque où le domaine accueillait, au début du XIXe siècle, les futurs roi et reine de Suède. Entre anecdotes historiques et mise en scène vivante, cette visite costumée promet une expérience immersive et accessible à tous.

Le mercredi 29 avril 2026 à 14h30

Domaine de la Grange-la-Prévôté, 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE

Durée : 1h

Tarifs : gratuit (-7 ans) / 2€ (+7 ans) / 4€ (+16 ans)

Accessibilité : adaptée aux personnes à mobilité réduite

Réservation obligatoire

Deux expériences, deux ambiances

Que vous soyez amateur de musique ou passionné d’histoire, ces deux visites offrent une manière originale de (re)découvrir le patrimoine local. À vivre en famille ou entre amis, pour une sortie culturelle qui sort vraiment de l’ordinaire ! Alors, plutôt visite en chantant ou voyage dans le temps ?

Les visites chantées L’Empreinte et guidées en costumes d’époque Domaine de la Grange sont proposées par l’Office de Tourisme Grand Paris Sud