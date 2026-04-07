À Paris, les Catacombes vont enfin rouvrir avec un tout nouveau parcours

Fermé au public depuis le mois de novembre dernier, le plus vaste ossuaire du monde va de nouveau rouvrir ce mercredi 8 avril 2026 à Paris. Après un vaste chantier de rénovation démarré en 2023, les Catacombes pourront désormais être parcourues avec une toute nouvelle scénographie mettant en valeur ce site historique.

Si les catacombes sont un ensemble de galeries souterraines s’étendant dans tout Paris, une partie seulement peut être visitée par le public. Son entrée, située sur l’avenue du Colonel Rol-Tanguy, à Denfert-Rochereau, permet de visiter le plus grand ossuaire du monde, ouvert aux visiteurs depuis 1809. Le site regroupe les restes de plusieurs millions de personnes anonymes, disparues entre les Xe et XVIIIe siècles, reposant autrefois dans le cimetière des Innocents.

La nécessité de protéger les ossements

Avec près de 600 000 visiteurs par an, les Catacombes sont un important site touristique du sud de Paris. Depuis son ouverture au début du XIXe siècle, les passages fréquents ont eu tendance à fragiliser cet ossuaire historique. Il était donc nécessaire de mener des travaux pour assurer sa protection, tout en améliorant la qualité de l’air et réduisant l’humidité de la galerie souterraine. L’ éclairage a aussi dû être entièrement repensé pour mettre en valeur les murs d’ossements sans les abîmer.

Un nouveau parcours souterrain

Depuis 2023, le chantier de rénovation a été lancé pour repenser l’expérience du visiteur. Désormais, le public pourra explorer les 11 000 m2 de galeries souterraines à l’aide d’un audioguide, avec la voix de Louis-Etienne Héricart de Thury (1776-1854), Inspecteur général des carrières à qui l’on doit la création des Catacombes de Paris. Dans les couloirs, des outils de médiation vous permettront également d’en apprendre davantage sur l’histoire du lieu, au moyen de projection d’images et de petits films.

Grande nouveauté : le site accueillera désormais des expositions temporaires sur des thématiques historiques, et des artistes contemporains auront également des cartes blanches pour exposer leurs oeuvres dans ces espaces souterrains ! Grâce à la nouvelle scénographie, tous ces espaces sont désormais accessibles aux personnes ayant des handicaps visuel ou auditif… Une exploration singulière à faire dès le 8 avril 2026 !