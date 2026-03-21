Personne ne connaît cette salle de cinéma dont le plafond est classé aux Monuments Historiques

Perdu au cœur des Lilas (sur la ligne 11), le Théâtre du Garde-Chasse n’est pas qu’un cinéma, c’est un secret bien gardé, presque oublié. Un de ces endroits qui donnent le sentiment d’être entré par hasard dans un décor chargé de mémoire. Derrière sa façade de style IIIe République, inspirée du Grand Trianon, se cache un véritable joyau historique et artistique, méconnu du grand public. Un bâtiment centenaire qui mérite qu’on s’y attarde.

Personne ne s’en doute…

Construit entre 1903 et 1908 par l’architecte Léopold Bévière et inspiré du Grand Trianon de Versailles, le Théâtre du Garde-Chasse a été conçu à l’origine comme salle des fêtes de la ville des Lilas, sur l’ancien jardin de la villa de Paul de Kock, romancier populaire du XIXᵉ siècle dont le buste trône encore à l’entrée. Le fronton « Liberté, Égalité, Fraternité » trompe le passant : il ne s’agit pas d’une mairie, mais d’un théâtre cinéma depuis sa reconversion en 1994. La municipalité a choisi un nom évoquant l’ancien bois et son garde-chasse, tout en conservant l’élégance versaillaise de l’édifice. À l’intérieur, le hall d’entrée, classique mais charmant, révèle déjà des détails originaux, comme le sol décoré de silhouettes de danseuses et un bar accueillant, mais le véritable trésor apparaît en descendant quelques marches vers la salle principale.

Un bijou caché dont le plafond est classé aux Monuments Historiques

Dès que l’on franchit les portes de la salle, le temps est comme suspendu. Le regard se lève instinctivement et reste accroché là-haut. Au plafond, une fresque monumentale signée Victor Tardieu (1870-1937), Prix de Rome, s’étend sur 160 m². Scènes de fêtes, guinguettes des Lilas, visages et tenues de l’époque… Chaque détail raconte une histoire. Même l’architecte Bévière y apparaît, tandis qu’une harpiste, inspirée de la mère du peintre, semble veiller sur les spectateurs. Restauré une première fois en 1972, puis ravivé lors de la transformation du lieu en théâtre cinéma en 1994, cet ensemble (fresque et stucs) est aujourd’hui classé aux Monuments Historiques. Et ici, l’expérience ne se limite pas au regard : les murs en bois, composés de différentes essences, diffusent une acoustique enveloppante, transformant chaque séance de cinéma en immersion totale.

Une salle de cinéma mais pas que…

Aujourd’hui, le Théâtre du Garde-Chasse n’est pas seulement un cinéma Art et Essai qui diffuse des films cinq jours sur sept : c’est un véritable lieu de spectacle polyvalent où se succèdent théâtre, cirque, danse, concerts de jazz, musique baroque ou musique du monde, et même des rendez-vous pour enfants. Chaque semaine, impossible de s’ennuyer : des projections intimistes aux performances live, la salle se transforme pour offrir une expérience unique dans un lieu au charme historique. Et pourtant, malgré ses trésors et sa programmation éclectique, ce théâtre reste encore méconnu du grand public, un secret bien gardé aux portes de Paris. Le Garde-Chasse se révèle comme un endroit exceptionnel, capable de nous transporter dès l’instant où l’on se glisse dans ses fauteuils rouges…

Découvrez la programmation du Théâtre du Garde-Chasse, 2 Avenue Waldeck Rousseau 93260 Les Lilas