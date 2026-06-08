Nos idées de lieux pour vivre une superbe journée de séminaire en Ile-de-France

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Exit les salles de réunion impersonnelles et les hôtels sans âme. Aujourd’hui, les entreprises recherchent des lieux capables de stimuler la créativité, favoriser les échanges et offrir une véritable expérience à leurs collaborateurs. Terrasse avec vue sur la Tour Eiffel, péniche sur la Seine, demeure historique ou espace atypique caché au cœur de la capitale… Paris regorge d’adresses originales pour organiser un séminaire, une journée d’étude ou un événement d’entreprise qui sort de l’ordinaire. Voici notre sélection des meilleurs lieux pour réunir vos équipes dans un cadre inspirant et mémorable.

1. Noti Club

Amarré au pied de la Tour Eiffel, le Noti Club offre un cadre spectaculaire pour organiser événements professionnels et privés. Cette élégante barge à quai, baignée de lumière grâce à ses grandes baies vitrées ouvertes sur la Seine, dispose de plusieurs espaces modulables : un pont principal de 250 m², un salon plus intimiste de 100 m² et une terrasse panoramique idéale pour profiter des beaux jours. Entièrement équipé pour accueillir conférences, séminaires ou soirées, le lieu propose également des mini-croisières privatisées pour découvrir Paris autrement. Jusqu’en octobre, l’expérience se prolonge avec le Noti Plage, une guinguette installée sur les quais et sa vaste terrasse de plus de 400 m², parfaite pour des moments plus conviviaux et décontractés au bord de l’eau.

Noti Club

6 Port de Suffren, 75007 Paris

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2. Château Saint-Léger

À seulement 30 minutes de Paris, le Château Saint-Léger offre un cadre verdoyant et inspirant au sein d’iXcampus Saint-Germain-en-Laye, un écosystème dédié à l’innovation où se côtoient startups, industriels et chercheurs. Le domaine met à disposition près de 1 900 m² d’espaces modulables adaptés à tous les formats d’événements : salons intimistes pour les réunions en petit comité, auditorium high-tech pour les conférences, spectaculaire verrière de 1 200 m² baignée de lumière ou encore orangerie avec terrasse ouverte sur le parc. Un lieu élégant et flexible qui permet d’organiser séminaires, journées de cohésion, plénières ou afterworks dans un environnement aussi prestigieux qu’agréable.

Château Saint-Léger

34 Rue de la Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye

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3. La Fabrique République

À deux pas de République, La Fabrique République déploie 700 m² d’espaces événementiels modulables pensés pour accueillir conférences, lancements de produits, soirées corporate, shootings, dîners ou formats immersifs dans une atmosphère chaleureuse et contemporaine. Le lieu s’articule autour de plusieurs espaces complémentaires : L’Atelier au style industriel et vivant, La Verrière baignée de lumière naturelle, Le Bistrot et sa terrasse pour des formats plus conviviaux, ainsi qu’une bibliothèque et des espaces plus confidentiels dédiés aux réunions, workshops ou corners VIP. Pensée comme un véritable lieu de vie événementiel, La Fabrique République mêle scénographie, modularité et expérience immersive pour créer des événements sur-mesure au cœur de Paris. L’expérience se prolonge à travers l’univers culinaire signé Atelier des Sens, avec cocktails créatifs, animations food, repas assis et buffets contemporains imaginés pour créer du lien et marquer les esprits.

La Fabrique République

52 ter Rue des Vinaigriers, 75010 Paris

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4. Manoir de Gressy

Le Manoir de Gressy, hôtel 4 étoiles, accueille séminaires, réunions et journées d’étude dans un environnement calme et agréable. Installé dans un ancien corps de ferme du XVIIᵉ siècle rénové, l’établissement allie charme de l’ancien et confort moderne. Les espaces intérieurs sont pensés pour le travail comme pour les échanges. Les salles de réunion, lumineuses, modulables et équipées, s’adaptent à tous types d’événements : comité de direction, conférence, formation ou atelier. À l’extérieur, le parc de Gressy permet d’organiser facilement des activités de team building ou des moments de détente entre collaborateurs. La piscine ainsi que les espaces de détente offrent également un cadre agréable pour les pauses et les moments informels. Côté restauration, les équipes sur place proposent des solutions adaptées à chaque besoin : pauses gourmandes, déjeuners, dîners ou cocktails. Tout est pensé pour offrir une organisation fluide et des événements clés en main. Facile d’accès et situé dans un environnement paisible, Le Manoir de Gressy est une adresse idéale pour réunir vos équipes dans un cadre dépaysant, à proximité de Paris.

Le Manoir de Gressy

Chemin des Carrosses, 77410 Gressy

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5. La Folie Barbizon

À seulement une heure de Paris, La Folie Barbizon réinvente la maison de campagne. Nichée au cœur du village de Barbizon, aux portes de la forêt de Fontainebleau, cette adresse singulière mêle art, nature et convivialité. Une vingtaine d’artistes contemporains ont investi les lieux, transformant chaque chambre et espace commun en œuvre vivante. Pour les séminaires, plusieurs espaces privatisables s’adaptent à tous les formats : théâtre lumineux pour les grandes réunions, salon intimiste pour les ateliers ou encore jardin ombragé propice aux moments de détente. Côté table, le chef Éric Fava propose une cuisine généreuse et locale. Avec ses 21 chambres et suites imaginées par des artistes, ce boutique-hôtel 4 étoiles permet de prolonger l’expérience dans un cadre aussi inspirant que dépaysant.

La Folie Barbizon

5 Grande Rue – 77630 Barbizon

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6. Crowne Plaza République

Au cœur de la place de la République, le Crowne Plaza Paris République dispose d’un centre de conférences moderne et modulable, pensé pour répondre à tous les formats d’événements professionnels. Ses salles de séminaire, baignées pour la plupart de lumière naturelle, s’étendent de 29 à 226 m² et peuvent accueillir jusqu’à 250 participants. Entièrement équipés (Wi-Fi haut débit, solutions audiovisuelles, mobilier flexible), ces espaces s’adaptent aussi bien aux réunions intimistes qu’aux conférences d’envergure. L’expérience est complétée par des services dédiés, un studio innovant réservable à l’heure et de vastes espaces informels favorisant les échanges. Véritable atout, la cour intérieure et la terrasse de 1 200 m² offrent un cadre unique à Paris pour organiser pauses, cocktails et événements en plein air avec la possibilité de se réunir autour d’un barbecue aux beaux jours.

Crowne Plaza

10 place de la République, 75011 Paris

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7. l’Hôtel Bowmann

Au cœur du boulevard Haussmann, l’Hôtel Bowmann incarne l’élégance parisienne dans toute sa splendeur. Installé dans un superbe immeuble haussmannien, ce 5 étoiles conjugue le charme du patrimoine et le confort contemporain, à deux pas de l’Opéra Garnier, des grands magasins et des Champs-Élysées. Pour les séminaires et événements professionnels, l’établissement met à disposition plusieurs espaces raffinés, du salon confidentiel au rooftop avec vue sur Paris. Un cadre idéal pour allier travail, inspiration et convivialité, complété par une offre de restauration sur mesure imaginée par le chef Loïc Trobrillant et ses équipes.

Hôtel Bowmann

99 Bd Haussmann, 75008 Paris

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8. Maison de la Recherche

Nichée au cœur du prestigieux quartier des ministères et des ambassades à Paris, cette demeure chic et design vous ouvre les portes d’un véritable havre de paix en pleine ville. Dès l’entrée, le charme opère : trois salons privés, élégants et intimistes, s’ouvrent sur une superbe terrasse et un jardin secret de 300 m², offrant un cadre rare et apaisant pour vos événements. Pensée pour allier confort, discrétion et excellence, cette adresse d’exception est parfaitement équipée pour accueillir vos formations, séminaires, colloques, cocktails ou dîners assis. Pour sublimer ces moments, notre chef signe une cuisine audacieuse et créative, transformant chaque événement en une expérience sensorielle unique. Offrez à vos invités un lieu confidentiel et raffiné, où chaque détail est pensé pour marquer durablement les esprits.

Maison de la Recherche

54 rue de Varenne, 75007 Paris

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9. LAHO Business Center

Idéalement situé face aux quais de Seine de la gare de Lyon, le LAHO Business Center vous accueille dans un environnement unique, à la fois créatif, inspirant et propice aux échanges. Pensé pour sublimer chacun de vos événements, le lieu propose 11 salles de réunion modulables ainsi qu’un auditorium pouvant accueillir jusqu’à 160 participants. Chaque espace est équipé des dernières innovations technologiques : régie technique intégrée, murs LED, solutions de visioconférence performantes et paperboards numériques, pour offrir une expérience entièrement personnalisable, fluide et impactante. Point d’orgue de ce lieu d’exception, le skybar et son rooftop dévoilent une vue imprenable sur les toits de Paris. Un cadre spectaculaire qui donnera à vos événements une dimension exclusive et mémorable.

Laho Business Center

5 -9 rue Van Gogh, 75012 Paris

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10. l’Espace Cléry

Installé dans un ancien hôtel particulier du 2ᵉ arrondissement, l’Espace Cléry séduit par sa spectaculaire verrière de style Eiffel culminant à près de 18 mètres de hauteur. Ce lieu événementiel atypique accueille conférences, séminaires, cocktails ou lancements de produits dans un cadre élégant baigné de lumière naturelle. Avec ses 20 salles modulables, sa grande verrière de 200 m² et ses équipements audiovisuels performants, il s’adapte à tous les formats, de la petite réunion aux événements de plus de 200 participants. Une adresse centrale et pleine de caractère pour marquer les esprits.

Espace Cléry

17 Rue de Cléry, 75002 Paris

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11. Carré Edouard VII

Un joyau d’élégance et de créativité près de l’Opéra. Espace d’exception parfaitement situé au centre de la vie culturelle parisienne, tout près du célèbre Théâtre Édouard VII. Visualisez des salons flexibles inondés de lumière naturelle, dans un style Belle Epoque avec des boiseries classiques et du mobilier moderne… Chaque zone a été conçue pour fournir une expérience unique, stimulante et accueillante. Le Carré Édouard VII offre des séduisants salons pour vos réceptions, des salles de réunion adaptables pour vos séminaires d’entreprise, ainsi qu’un auditorium de 105 places, idéal pour vos conférences, cérémonies de remise de prix et présentations importantes. Sublimez l’expérience de vos invités ; proposez-leur une véritable plongée dans l’Art de Recevoir à la française!

Carré Edouard VII

13 bis Rue Bruno Coquatrix, 75009 Paris

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12. Comet Levallois

Avec sa majestueuse façade néo-gothique et son allure de château urbain, Comet Levallois est sans doute l’un des lieux les plus insolites pour organiser un séminaire aux portes de Paris. Installé dans un ancien hôpital britannique du XIXᵉ siècle, ce bâtiment de 1 800 m² conserve tout le charme de son architecture d’origine, entre voûtes, cheminées anciennes et grandes fenêtres gothiques. À l’intérieur, 9 salles modulables, des terrasses et un vaste jardin de 1 000 m² accueillent conférences, formations ou événements d’entreprise. Le tout dans un univers inspiré de l’esthétique de Wes Anderson, où chaque espace semble sorti d’un décor de cinéma.

Comet Levallois

48 Rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret

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13. Rooftop Grenelle

Recevez vos collaborateurs, clients ou partenaires dans un lieu d’exception, entièrement privatisable, offrant une vue spectaculaire sur la Tour Eiffel et la Seine. Conçu pour accueillir jusqu’à 50 personnes, le ROOFTOP Grenelle est le cadre idéal pour vos réunions stratégiques, comités de direction, conférences de presse ou événements de relations publiques. Pour sublimer l’expérience, le Chef Vincent Thiessé signe une cuisine raffinée et de saison, élaborée sur place à partir de produits soigneusement sélectionnés. Une parenthèse gastronomique qui accompagne avec élégance vos échanges professionnels.

Et parce que les meilleures rencontres se prolongent souvent après les discussions, laissez place à la convivialité autour d’un cocktail au coucher du soleil, d’un dîner d’affaires ou d’une soirée privée. Une expérience exclusive qui marquera durablement vos invités.

Rooftop Grenelle

1 Quai de Grenelle, 75015 Paris

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14. Domaine de Maffliers

À seulement 45 minutes de Paris, le Domaine de Maffliers propose un cadre unique pour les journées d’étude et séminaires d’entreprise, au cœur d’un parc de 35 hectares. Entre château, jardins et écuries, le lieu allie élégance, nature et atmosphère conviviale. Le domaine dispose de 16 espaces de réunion pouvant accueillir jusqu’à 130 personnes, ainsi que 130 chambres mêlant charme et modernité pour héberger les participants. De nombreuses activités favorisent la cohésion : horse coaching, ateliers culinaires, mixologie, balades en forêt, pétanque ou vélos électriques. Le site se prête aussi aux moments festifs, avec des garden parties en extérieur, barbecue raffiné et ambiance musicale au coucher du soleil. Un lieu idéal pour allier travail, nature et convivialité.

Domaine de Maffliers

Allée des Marronniers, 95560 Maffliers

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15. Barge Liberty

Située au Port de Javel, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, la Barge Liberty vous accueille dans un cadre d’exception, mêlant élégance contemporaine et esprit loft parisien. Véritable écrin événementiel, cet espace lumineux séduit par ses volumes généreux, son design soigné et ses équipements haut de gamme. Entièrement modulable, il s’adapte à toutes vos ambitions : réunions, conférences, réceptions ou soirées privées, avec un niveau de confort et de standing pensé dans les moindres détails pour marquer les esprits. Offrez à vos invités une expérience unique et différenciante en choisissant la Barge Liberty : un lieu rare, au cœur de Paris, qui transformera chacun de vos événements en un moment mémorable.

Barge Liberty

10 Port de Javel Haut, 75015 Paris

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