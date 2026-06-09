Ce village oublié de Seine-et-Marne abrite une église mythique qui attirait les rois de France

Situé au sud de la Seine-et-Marne, à quelques minutes des célèbres chaos rocheux de Fontainebleau, Larchant est un paisible village de campagne. Mais derrière ses rues tranquilles, se cache l’un des sites religieux les plus étonnants d’Île-de-France : une gigantesque église en ruines, qui a beaucoup de choses à nous raconter…

Une église construite pour accueillir des foules

Dès le Moyen-Âge, Larchant devient un lieu de pèlerinage majeur grâce au culte de Saint-Mathurin. Sa réputation est telle que les pèlerins affluent de tout le royaume ! Pour faire face à cet afflux, une vaste église gothique est construite entre la fin du XIIe siècle et le XIIIe siècle. Son architecture montre d’ailleurs des liens étroits avec le chantier de Notre-Dame de Paris.

Le sanctuaire où venaient les rois de France

La renommée de Larchant dépasse largement les frontières de la région. Les rois Charles IV, Louis XI, François Ier ou encore Henri IV viennent y effectuer un pèlerinage. À son apogée, le sanctuaire figure parmi les plus importants du pays et accueille également de nombreux voyageurs en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais les guerres de Religion marquent un tournant dramatique. Pillages, incendies, tempêtes et effondrements fragilisent progressivement l’édifice.

En 1675, une partie de la tour s’écroule et entraîne la destruction d’une section importante de la nef. Faute de moyens, celle-ci ne sera jamais reconstruite… Aujourd’hui encore, cette immense cicatrice de pierre donne au monument son allure si singulière.

Un joyau méconnu à découvrir en Seine-et-Marne

Classée monument historique depuis le XIXe siècle, l’église Saint-Mathurin continue de dominer le village de Larchant. Avec ses dimensions impressionnantes, sa tour de 50 mètres et son atmosphère hors du temps, elle constitue l’un des plus étonnants trésors cachés de Seine-et-Marne. À découvrir lors d’une balade pour couper un peu de l’agitation parisienne !

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Crédit photo de une : Larchant © Office de Tourisme Pays de Nemours