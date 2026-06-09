Marrakech : nos adresses préférées pour un court séjour dans la Ville Rouge

Marrakech, c’est l’une des destinations ensoleillées et dépaysantes préférées des Français. Entre médina vibrante, jardins iconiques, hôtel au calme et soirée festive, la ville se découvre très bien en quelques jours. On vous donne nos adresses préférées pour un court séjour dans la ville ocre du Maroc.

Le Naoura Marrakech, l’hôtel près de la Médina

Pour poser ses valises quelques jours à Marrakech, Le Naoura est l’adresse idéale. Situé à quelques pas de la célèbre place Jemaa el-Fna et de la Médina avec ses souks, l’hôtel 4 étoiles fraîchement rénové du groupe Barrière – premier du groupe en dehors de la France – offre un véritable havre de paix au cœur de la ville royale. Les 78 chambres et les 7 suites sont spacieuses, chaleureuses, confortables et bénéficient toutes d’une grande terrasse privative donnant sur les palmiers du jardin, la piscine et, selon les chambres, la Koutoubia, la plus grande mosquée de la ville. Dans les junior suites de 55 m², on profite même de deux salles de bains vitrées : l’une avec baignoire, l’autre avec douche à l’italienne ! Aucun embouteillage à prévoir le matin, donc… et on y prendrait presque goût !

Pour les grandes familles ou pour des séjours entre amis, 26 ryads de 3 à 6 chambres sont également proposés, certains dotés d’une piscine privée, dans un environnement de toute beauté où la végétation enlace les façades ocres. On se croirait dans un petit village, bien loin de l’agitation de la ville. Superbe ! Au bord de la piscine du Naoura, Le Wardya a de quoi satisfaire les petites et les grandes faims avec une cuisine méditerranéenne extra et copieuse. On vous conseille le club sandwich moelleux au poulet, les rigatoni à la crème d’aubergine, et le très gourmand affogato. Depuis notre passage, les amateurs de viande peuvent aussi découvrir le Beefbar Marrakech, installé au sein de l’hôtel.

Autre atout de l’hôtel : son spa Diane Barrière, véritable cocon de 1200 m² tout en élégance où l’on s’abandonne bien volontiers à la détente le temps d’un soin ou d’un massage signature personnalisé et prodigué avec une attention particulièrement appréciable. À partir de 252€ la nuit, le Naoura Marrakech rassemble donc tous les atouts pour un court séjour tout confort à Marrakech.

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Le Léopard, l’adresse chic et festive

Pour une soirée gourmande, animée et mémorable à Marrakech, Le Léopard fait partir des adresses incontournables. Situé au quartier Hivernage, il propose une cuisine raffinée aux influences espagnoles, libanaises, françaises et marocaines. On aime beaucoup l’accueil chaleureux, l’atmosphère feutrée et élégante, ainsi que le soin porté à la décoration jusque dans les moindres détails. Le félin règne ici en maître, et l’adresse a quelque chose de réellement envoûtant. Et cela avant même que la fête ne commence… Car si l’on vient ici pour dîner, il faut aussi s’attendre à voir la soirée monter en intensité !

En effet, l’établissement organise, chaque jour, des spectacles qui viennent animer la soirée et rendre l’expérience unique et surprenante. Le soir de notre venue, nous avons ainsi commencé à dîner en chanson puis en musique avec un DJ set, avant de profiter d’un audacieux spectacle de danse où s’entremêlaient tradition et modernité, puis d’un show endiablé de danse Gnaoua où les danseurs font tournoyer en rythme le pompon de leur coiffe traditionnelle, tout en jouant du tambour. Si vous cherchez du dépaysement, vous êtes au bon endroit ! Il est également possible d’y déjeuner puisque Le Léopard Marrakech est ouvert de 12h à 2h du matin.

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Que voir à Marrakech en quelques jours ?

Si vous êtes de passage à Marrakech pour quelques jours seulement, vous n’aurez pas forcément le temps de prévoir des excursions en dehors de la ville. Et ce n’est pas bien grave car la Ville Rouge a déjà largement de quoi remplir un court séjour. Parmi les nombreux points d’intérêt qu’elle compte, quelques-uns sont accessibles à pied depuis l’hôtel. Juste à côté du Naoura, le Cyber Parc Arsat Moulay Abdeslam est une véritable oasis de verdure et de fraîcheur. Ce jardin historique a aussi la particularité d’être habité par de nombreux chats errants qui se laissent généralement approcher sans difficulté. Vous en croiserez aussi dans toute la ville, et ceux-ci étant nourris par les habitants, ils sont rarement farouches.

À quelques pas de là, vous trouverez le cœur vibrant de la ville : la place Jemaa el-Fna, les souks animés et colorés et leurs labyrinthes de ruelles très photogéniques qui vous feront évoluer à travers près d’une vingtaine de souks thématiques : épices, tapis, vêtements, bijoux, lampes, teintures, babouches… Une promenade incontournable à la découverte de l’artisanat marocain, qui fera voyager tous vos sens. Profitez d’une balade dans les souks pour vous découvrir la street food marocaine et notamment les sandwichs marocains qui valent le détour.

Autre lieu à ne pas manquer au cœur de la médina : la Medersa Ben Youssef. Véritable chef-d’œuvre de l’architecture islamique marocaine, ce monument historique du 16e siècle récemment restauré est une ancienne école coranique construite sur deux étages autour d’une grande cour intérieure pavée de marbre et ornée d’un bassin et entourée de galeries. Le lieu impressionne par la finesse de ses décors, ses zelliges, ses stucs ciselés et ses plafonds de bois sculpté.

Si vous voulez voir la vie en bleu, direction le jardin Majorelle, imaginé par le peintre Jacques Majorelle qui créa à partir de 1922 ce lieu enchanteur qui se déploie sur 9000 m². Des bâtiments d’inspiration mauresque et Art déco y ponctuent une végétation exotique opulente où l’on peut découvrir des centaines d’espèces de plantes rares. En 1980, le jardin fut racheté et sauvé de justesse par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé alors qu’il menaçait d’être remplacé par un complexe hôtelier. On y trouve également aujourd’hui le musée Pierre Bergé des arts berbères, installé dans l’ancien atelier du peintre. Pensez bien à réserver votre créneau de visite sur le site internet avant votre venue pour ne pas risque de vous retrouver devant une porte fermée.

Évidemment, Marrakech ne se résume pas à ces quelques adresses. On pourrait aussi citer ses palais, ses musées, ses rooftops, ses hammams, ses tables plus confidentielles ou ses excursions aux portes du désert et de l’Atlas. Mais pour un premier court séjour dans la ville ocre, entre médina, jardins, hôtel au calme et soirée festive, ces étapes donnent déjà un très bel aperçu de ce que Marrakech sait offrir.

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Image en Une : La piscine du Naoura Marrakech, hôtel Barrière situé à quelques pas de la médina. © Le Naoura Marrakech

Mélina Hoffmann