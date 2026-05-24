L’Oberoi Marrakech, un hôtel aux airs de palais et aux villas privées que l’on n’a plus envie de quitter

Avec ses 78 villas privées, ses 11 hectares de jardins et sa perspective sur l’Atlas, l’Oberoi Marrakech est bien plus qu’un hôtel. On vous emmène découvrir ce havre de paix aux airs de palais des mille et une nuits qui mérite tous les superlatifs. Un lieu exceptionnel, au cœur du Maroc, où s’échapper le temps d’un week-end que vous ne serez pas près d’oublier.

L’Oberoi Marrakech : un hôtel d’exception

À seulement 3h de vol de Paris, le dépaysement, l’Oberoi Marrakech s’apparente à une oasis en plein désert, nichée à 15km de l’aéroport et à une vingtaine de minutes de Marrakech, sur la route de Ouarzazate. Et si d’emblée vous vous dites que c’est trop loin pour pouvoir profiter de la capitale touristique du Maroc, on vous rassure tout de suite : d’une part, des navettes sont organisées plusieurs fois par jour depuis l’hôtel vers trois des spots les plus touristiques de la ville ocre, d’autre part une fois que vous aurez posé vos valises à l’Oberoi… vous n’aurez probablement plus aucune envie d’en sortir ! Croyez-nous sur parole !

Si vous cherchez un « petit » paradis pour vous ressourcer, que vous aimez la nature, le calme, les grands espaces, et que vous avez envie de vous offrir une escapade mêlant luxe, élégance et authenticité, cet établissement met la barre haute. Vraiment très très haute. Il a notamment été distingué par la prestigieuse revue Travel & Leisure parmi les meilleurs hôtels du monde.

Une merveille architecturale

Beaucoup de choses font la différence et contribuent à faire d’un séjour à l’Oberoi Marrakech un moment d’exception. Dès l’arrivée, l’architecture du lieu impressionne. Avant même de passer son immense porte, on est saisi par la beauté de ce bâtiment carré, ocre, devant lequel se déploie un grand bassin. Et chaque nouvel espace que l’on découvre ensuite ne fait que nous émerveiller un peu plus.

Le lobby, majestueux, dévoile un lustre imposant, un impressionnant plafond en bois finement sculpté à la main, ainsi que de superbes zelliges, ces carreaux de faïence découpés dans des formes géométriques. Un véritable travail d’orfèvre, réalisé par 200 artisans locaux.

Puis, notre regard est appelé par la vue plongeante qui s’offre sur une grande cour à colonnade avec ses arcades, son sol de marbre blanc et son bassin central. Elle est inspirée des anciens palais marocains, et notamment de la Médersa Ben-Youssef, ancienne école coranique du XVIe siècle et véritable joyau à découvrir au cœur de la médina de Marrakech.

De part et d’autre de la cour, on découvre une riche bibliothèque, trois des quatre restaurants de l’hôtel, ainsi que le grand canal qui s’étire au milieu du jardin vers les sommets enneigés de l’Atlas, en toile de fond. On ne se lasse pas de déambuler dans ces espaces, de les admirer sous tous leurs angles et d’apprécier la finesse et le soin porté à chaque détail.

78 villas privées dans 11 hectares de jardins

Ce qui contribue à rendre un séjour à l’Oberoi Marrakech aussi dépaysant et reposant, c’est également son cadre exceptionnel. Le palace se situe en effet au cœur de 11 hectares de jardins luxuriants, parfaitement entretenus et fleuris, où des vergers méditerranéens côtoient 2500 oliviers centenaires et 3000 orangers, et où seul le chant des oiseaux se fait entendre. Eux aussi ont ici trouvé leur paradis.

C’est au sein de cet écrin de nature que sont dispersées les 78 villas spacieuses et luxueuses. Chacune d’elles est dotée d’une grande chambre/salon, d’une literie particulièrement confortable avec son menu d’oreillers, d’un dressing, d’une grande et lumineuse salle de bain avec baignoire et douche, et surtout d’une terrasse avec ses transats et sa piscine privée de 9 mètres de long ! Terrasse à laquelle on peut accéder depuis la grande baie vitrée de la chambre, mais aussi directement depuis la douche (gigantesque) !

Un niveau de confort et d’intimité maximal qui ne nous a toutefois pas empêchés d’aller profiter de la très belle piscine extérieure chauffée de 30 mètres, ainsi que de la superbe piscine intérieure de 20 mètres, chauffée également, cerclée de baies vitrées et s’ouvrant sur une terrasse. Cette dernière est nichée au cœur du tout aussi superbe spa de 2 000 m², entouré d’un étang, avec ses très jolies salles de soin, sa salle de yoga ouverte sur l’extérieur et sa grande salle de fitness. On ne peut que vous conseiller de profiter de l’un des soins et massages proposés comme le rituel du hammam avec son savon noir aux huiles essentielles, un massage anti-fatigue à l’orange douce ou encore un soin signature Dhara qui permet d’apaiser les tensions profondes.

Un séjour entre luxe, détente et gourmandise

Vous aurez certainement compris pourquoi, une fois entrés à l’Oberoi Marrakech, on aurait bien envie de ranger sa valise pour toujours ! Tous les espaces sont si agréables que l’on a envie de prendre le temps de profiter de chacun d’eux et surtout de l’atmosphère si chaleureuse et apaisante qui règne. Sans oublier que les cours de fitness, de yoga, ainsi que les terrains de tennis et de padel que l’on peut réserver, ou encore les vélos mis à disposition pour se balader au sein du parc, permettent de bien remplir sa journée si l’on a envie d’un peu d’activité physique.

Ce qui occupe pas mal les journées aussi à l’Oberoi, ce sont ses trois restaurants et son bar américain ! Pour le dîner, nous avons particulièrement apprécié l’ambiance, la décoration raffinée et les plats délicieux de Rivayat, la table indienne dont la terrasse se trouve dans la majestueuse cour intérieure carrée. Pour une cuisine internationale, au déjeuner comme au dîner, le restaurant Tamimt offre également de quoi se régaler avec quelques spécialités marocaines que l’on adore comme la pastilla au poulet et aux amandes, la harira, le tajine de légumes ou encore le couscous d’agneau. C’est également là que se passe le petit-déjeuner buffet, que l’on prend sur la grande terrasse avec vue sur les jardins, le grand canal et l’Atlas. Un spot particulièrement agréable à l’heure où le soleil se couche, tout comme la terrasse du bar américain, Vue, située juste à côté. L’intérieur de ce dernier vaut néanmoins le coup d’œil avec son atmosphère feutrée et son immense cheminée. Enfin, pour un déjeuner au bord de la piscine, le restaurant Azur a aussi su nous séduire et nous régaler. On peut y déjeuner à table, ou – comble de la détente – se faire servir à son transat ou lit de piscine !

Outre la beauté de l’architecture et de la décoration, le confort des villas, la qualité des services proposés et de l’offre de restauration, ce qui marque également à l’Oberoi Marrakech, c’est la qualité de service exceptionnelle, et on pèse nos mots, avec un soin et une attention portée aux détails aussi discrète que marquante. Aussi bien dans la manière dont les chambres sont faites d’ailleurs, que dans l’accueil, les petites attentions et le service dans l’ensemble des espaces de l’hôtel. Et c’est sans aucun doute ce qui fait la différence entre un séjour réussi et une expérience inoubliable.

Oberoi Marrakech

Rte d’Ouarzazate, Marrakech 40000, Maroc

FAQ de L’Oberoi Marrakech

Où se trouve L’Oberoi Marrakech ?

L’Oberoi Marrakech se trouve sur la route d’Ouarzazate, à environ 15 km de l’aéroport et à une vingtaine de minutes du centre de Marrakech. Cet hôtel de luxe au Maroc propose aussi des navettes vers plusieurs lieux touristiques de la ville ocre.

L’Oberoi Marrakech propose-t-il des villas avec piscine privée ?

Oui, L’Oberoi Marrakech compte 78 villas privées installées dans 11 hectares de jardins. Chaque villa dispose d’une grande chambre, d’une terrasse avec transats et d’une piscine privée de 9 mètres de long.

Que peut-on faire pendant un séjour à L’Oberoi Marrakech ?

Pendant un séjour à L’Oberoi Marrakech, on peut profiter des piscines intérieure et extérieure chauffées, du spa de 2 000 m², des soins, des cours de yoga ou de fitness, des terrains de tennis et de padel, mais aussi des restaurants et du bar avec vue sur l’Atlas.

L’Oberoi Marrakech est-il adapté pour un week-end depuis Paris ?

Oui, L’Oberoi Marrakech peut se découvrir le temps d’un week-end depuis Paris, avec environ 3h de vol jusqu’à Marrakech. L’hôtel se trouve ensuite à environ 15 km de l’aéroport, ce qui permet de profiter rapidement du séjour sur place.

Image en Une : Avec sa façade ocre, son long bassin et ses jardins parfaitement entretenus, L’Oberoi Marrakech cultive des airs de palais marocain. © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann