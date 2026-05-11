Saviez-vous que ces maisons cubiques ne sont qu’à 2H30 de Paris ?

Les maisons cubiques, nommées « Kubuswoningen » en néerlandais, sont à 2H30 de Paris en train, à Rotterdam. Les Kubuswoningen ont été pensées et érigées par l’architecte Piet Blom entre 1970 et 1980. Ces constructions insolites sont un symbole des Pays-Bas, et attirent des milliers de touristes chaque année. On vous raconte leur histoire.

À 2H30 de Paris

Ces maisons, inclinées à 45°, ont été pensées dans les années 1970. Rotterdam cherchait à renaître de ses cendres, à cause des bombardements massifs subits durant la Seconde Guerre mondiale. Nous le savons avec Le Corbusier : les grandes œuvres architecturales voient très souvent le jour après de lourds traumatismes. L’objectif est toujours de reloger, et d’octroyer un nouveau un souffle de vie à une population souvent sinistrée. L’architecte Piet Blom est alors entré en scène ! Son idée des maisons cubes avait déjà pris corps à Helmond, toujours aux Pays-Bas. Le projet pour Rotterdam se devait d’être plus vaste : et ce fut chose faite.

L’emplacement des maisons cubes de Rotterdam n’est pas un hasard. Il s’agit d’un des quartiers les plus anciens et fréquentés de cette ville à 2H30 de Paris. Ce quartier, déjà dynamique, se devait d’avoir des logements dans le périmètre d’une plateforme piétonne déjà existante. Piet Blom a donc pris le défi au pied de la lettre : ses maisons cubiques passeraient au-dessus de la plateforme piétonne. De fait, il voyait son projet comme une « forêt urbaine » et si on regarde bien, ces maisons cubes ont des petits airs d’arbres ; avec le tronc (piliers en béton) et la cime (surface habitable) !

Les maîtres-mots de Piet Blom étaient : espace, communauté, lumière et couleur. Encore fallait-il savoir jongler avec l’espace déterminé par les travaux, qui n’était pas très vaste. Cela n’a jamais été un frein pour cet architecte néerlandais, qui a toujours été guidé par une fièvre artistique. Selon lui, ces maisons cubiques devaient servir à réunir les habitants, après une période sombre et incertaine. Ces créations ont d’ailleurs été pensées pour fuir la nuisance sonore. Les fenêtres sont plus petites et inclinées, les chambres sont placées à l’opposé du bruit. En tant que charpentier d’origine, Piet Blom a aussi utilisé du bois ; à l’inverse des architectes brutalistes, qui n’auraient juré que par le béton armé.

Certaines maisons atteignent les 100 m2 . Comme leur apparence peut le laisser présager : l’intérieur est un véritable labyrinthe au plafond alambiqué. Si ces maisons en plein cœur de Rotterdam piquent votre intérêt, sachez qu’elles sont vendues à environ 300 000 €.

Des maisons cubiques uniques

Piet Blom (1934-1999) a étudié l’Académie d’architecture d’Amsterdam dans les années 50. Sa philosophie reposait sur le souvenir difficile de la guerre : l’architecture ne doit pas uniquement servir à loger les gens, mais au « vivre ensemble ». On le rattache au courant du « structuralisme néerlandais ». C’est pourquoi ces maisons cubes sont conçues comme des structures vivantes.

Souvent, il est question de son influence avec Le Corbusier, mais il y a des limites à prendre en compte. Certes, Piet Blom s’accordait à une vision plus moderne de l’architecture, à l’idée de collectif, et à l’expérimentation. Des points centraux de la Cité Radieuse que l’on peut toujours visiter à Marseille. Cependant, Piet Blom s’éloignait du côté rigide du Corbusier, car il laissait une grande place au jeu, à la poésie, à la dimension presque « enfantine » de ses œuvres. Il est clair que les maisons cubiques de Rotterdam ressemblent aussi à un dessin d’enfant ! Il est donc davantage convenable de faire un parallèle avec l’incroyable quartier des grottes (ou des Schtroumphfs) à Genève. Dans ce quartier tout droit sorti d’un rêve d’enfant, les couleurs et les formes sont changeantes, et le besoin « communautaire » est toujours d’actualité ! Avec ce type de quartier, la ville devient un espace de joie et de surprise. Et pour que la surprise se poursuive, sachez que vous pouvez dormir au coeur d’une des « Kubuswoningen » !

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Rotterdam : ville d’innovation

Les maisons cubiques de Rotterdam sont une porte d’entrée à cette ville qui vaut le détour. Son port n’est autre que le plus grand d’Europe, et s’est développé à la suite de la révolution industrielle. Si vous aimez toute l’histoire que Paris à a offrir, Rotterdam vous enchantera tout autant. En outre, lorsque nous évoquions des bombardements, c’est sans exagération : le 14 mai 1940, la ville est massivement bombardée par l’aviation allemande. Plus de 20 000 bâtiments disparaissent et plus de 80 000 habitants se retrouvent sans logement. Ces chiffres mirobolants sont une preuve que le travail de Piet Blom a été d’utilité publique, et a permis aux habitants de Rotterdam de rêver, en pleine période de reconstruction. D’ailleurs, à l’inverse de beaucoup de villes Européennes, Rotterdam a décidé de ne pas se reconstruire à l’identique. Cette ville portuaire à 2H30 de Paris est devenue un laboratoire d’architecture moderne. Rotterdam est même l’une des rares villes néerlandaises à avoir une vraie skyline. On ne peut pas en dire autant de Paris, où il n’est plus possible d’édifier des gratte-ciels. La Tour Triangle et la Tour Montparnasse sont des exceptions.

Aussi, les maisons cubiques de Piet Blom sont un « incontournable » de cette ville qui a embrassé la nouveauté, à l’aune du XXIe siècle.

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Overblaak 70, 3011 MH Rotterdam, Pays-Bas