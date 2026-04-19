Le nouveau temple de la cuisine levantine se cache à Pigalle

Depuis quelques mois, une nouvelle table levantine s’est installée au pied de la butte Montmartre à quelques mètres du Moulin Rouge, et attire les amateurs de saveurs méditerranéennes. Son nom, Zoutra, signifie « petite » en araméen… mais sa cuisine a pourtant tout d’une grande !

Dans la lignée d’Adraba

Zoutra est la petite sœur d’Adraba, célèbre restaurant levantin déjà bien ancré à Montmartre, et elle assume pleinement cette filiation tout en traçant sa propre route. Ici, le format change : on se trouve plutôt dans un bar à manger feutré, avec peu de couverts et une cuisine ouverte visible de partout. La salle, intimiste, a été imaginée par la décoratrice Mélanie Deliry qui a travaillé le béton, le métal et les miroirs anciens pour créer une atmosphère brute, et chaleureuse à la fois.

Une cuisine levantine de haut vol

Derrière les fourneaux, Elior Benaroche (ancien chef du regretté Balagan et tête pensante d’Adraba) signe une carte de petites assiettes à partager absolument exquises. Avec la cheffe Sofia et leur brigade, ils nous présentent un Beygalé de Jérusalem (labneh, zaatar, amba et harissa) qui réveille le palais d’entrée de jeu. La Crevette de Lucas arrive enroulée de bacon sur un lit de labneh avec du piment rôti. Le Börek Pinukim croustille sous les doigts, garni de tahini, œuf dur, tomate et s’houg yéménite. Et côté viande, notre coup de coeur va aux Arayes Lubnani d’agneau qui se mangent avec les mains, servis avec yaourt à l’ail, citron confit et sumac. Chaque plat est véritable festin de saveurs, et on a du mal à s’arrêter !

Une ambiance chaleureuse

Le service est orchestré par Hippolyte et David, qui s’occupe aussi de la carte des vins, et c’est là que Zoutra crée la surprise. La sélection s’étend du Liban à la Grèce, d’Israël à l’Arménie, en passant par quelques solides références françaises. On sirote des vins nature et en biodynamie, souvent issus de cépages anciens cultivés dans des terroirs extrêmes (désertiques, volcaniques…) que l’on croise rarement dans les verres parisiens. Tous les crus de la carte sont également disponibles à emporter, ce qui fait aussi de Zoutra une cave de quartier.

Cette belle adresse est portée par le groupe ARBA Hospitality (Eden, Elior, David et Shlomit) une équipe dont l’amitié s’est forgée à l’époque de Balagan, avant qu’ils n’ouvrent ensemble Adraba. Zoutra est leur deuxième adresse commune, et elle fait face, littéralement, à la première : les deux restaurants se regardent de chaque côté de la rue Aristide Bruant. N’hésitez donc pas à aller faire un tour chez Zoutra, que vous connaissiez déjà Adraba ou non, vous ne le regretterez pas !

Zoutra

6 rue Aristide Bruant, 75018 Paris

Ouvert du mardi au samedi de 18h à minuit

Instagram : @zoutra.paris

Réserver chez Zoutra

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