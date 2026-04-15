Cette cascade cachée en pleine ville offre l’une des plus belles vues sur Nice et la mer

À Nice, la cascade de la colline du Château est l’un des spots incontournables pour en prendre plein les yeux. C’est un lieu que l’on s’attend davantage à découvrir en pleine nature sauvage plutôt qu’au cœur d’une grande ville. Et pourtant, c’est dans un parc de 19,3 hectares suspendu entre le Vieux-Nice, le port et la baie des Anges que se trouve cette chute d’eau aussi spectaculaire que le panorama qu’elle offre sur la ville et qui nous a laissés sans voix.

Une cascade au sommet de Nice

À Nice, les amateurs de culture et de patrimoine historique ont de quoi faire entre le décor baroque du Palais Lascaris, l’étonnante cathédrale orthodoxe russe, ses places emblématiques et pittoresques, le Vieux-Nice avec son dédale de ruelles pavées et ses façades colorées, et bien d’autres joyaux. Et les amateurs de nature et de paysages à couper le souffle ne sont pas en reste puisque la ville regorge également de parcs et jardins.

Nous avons justement déniché l’un des spots à la fois les plus charmants, surprenants et immanquables lors d’une visite à Nice, perché sur une colline qui fut pendant des siècles le cœur stratégique de la ville. C’est là que s’élevait autrefois le château, disparu depuis longtemps. On y trouve désormais une majestueuse cascade, aménagée en 1885, à une époque où l’eau devenait un véritable enjeu face à l’essor de la population. Quelques années plus tôt, la concession du canal de la Vésubie permettait, en effet, d’acheminer l’eau jusqu’à la ville, et la cascade servait alors de déversoir spectaculaire à cet ambitieux aménagement hydraulique. Elle offre aujourd’hui l’un des panoramas les plus spectaculaires de la ville, à 92 mètres au-dessus de la mer.

Des marches qui valent le détour !

La cascade de Nice se mérite ! Plusieurs itinéraires sont possibles pour y accéder, mais l’on vous conseille l’accès nord, qui vous fera d’abord grimper à travers le Vieux-Nice, ce qui est déjà, en soi, un must-see. Puis, mieux vaut ne pas être fâché avec les marches, car on n’accède pas à l’un des plus beaux panoramas de la ville sans quelques efforts ! L’avantage, c’est que la récompense ne se trouve pas seulement au sommet. En effet, de jolis points de vue ponctuent la montée, de même que quelques très jolis décors.

On passe notamment près du cimetière du Château et de sa jolie chapelle de la Sainte-Trinité, avec sa façade ocre. Si vous empruntez l’autre accès situé au sud-ouest du parc, près de la Promenade des Anglais, les quelques 500 marches de l’Escalier Lesage vous permettront de faire étape au belvédère de la Tour Bellanda, ancienne tour Saint-Elme de la citadelle, qui abrite désormais Le Bellandarium. Un lieu que l’on peut visiter pour découvrir les personnages en habits reconstitués illustrant les hommes et les femmes ayant vécu sur la colline et contribué à l’histoire de la ville.

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Le plus beau balcon sur la baie des Anges

Après ces efforts, la cascade surgit au beau milieu de ce vaste parc arboré. Et, franchement, la récompense est à la hauteur. Mais il serait dommage de s’arrêter en si bon chemin et de ne pas gravir les quelques dernières marches (promis !) qui mènent au belvédère. On peut alors observer, en contrebas, les mouettes qui se rafraîchissent sur les hauteurs de la cascade, mais surtout le superbe panorama qui se déploie devant nous et nous permet d’embrasser Nice d’un seul regard. La baie des Anges, les toits du Vieux-Nice, le port et les montagnes à l’horizon : tout y est.

La montée à pied possède un vrai charme, mais si votre condition physique ou votre motivation ne vous permet pas de grimper les escaliers, rassurez-vous, la visite est accessible autrement. On peut, en effet, rejoindre le site en voiture par les accès prévus, également via l’ascenseur du Château, ou encore à bord du Petit Train Touristique. Entre la cascade de 1885 et la vue plongeante sur la baie des Anges, la colline du Château reste l’un des spots les plus marquants de Nice.

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Image en Une : La cascade de la colline du Château, l’un des sites les plus spectaculaires de Nice © Ville de Nice

Mélina Hoffmann