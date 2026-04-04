À Nice, le Palais Lascaris cache l’un des plus beaux décors baroques de la ville

Dans le Vieux-Nice, on a visité le Palais Lascaris, l’un des plus beaux palais baroques de la ville. À l’intérieur, on découvre un escalier monumental, des plafonds peints, des salons d’apparat et une riche collection d’instruments de musique anciens. On vous y emmène.

Un palais aristocratique au cœur du Vieux-Nice

Au cœur du Vieux-Nice, le Palais Lascaris passe assez facilement inaperçu depuis la rue. Pourtant, derrière sa façade se trouve l’une des plus belles demeures aristocratiques de Nice, construite à partir du milieu du XVIIe siècle pour les Lascaris-Vintimille, grande famille de la noblesse niçoise. À l’époque, Nice appartient encore aux États de Savoie, et posséder un tel palais ne sert pas seulement à se loger : c’est aussi une manière d’afficher son rang et sa puissance.

Le palais est resté dans la même famille jusqu’à la Révolution, avant d’être vendu au début du XIXe siècle puis de subir d’importantes dégradations. La Ville de Nice le rachète en 1942, le fait classer monument historique en 1946, puis lance de grands travaux de réhabilitation à partir de 1963. Le palais ouvre finalement comme musée en 1970. Ce passé mouvementé donne une âme particulière à ce lieu sauvé de l’abandon, et rend la visite encore plus intéressante.

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Le Palais Lascaris et ses décors baroques

La visite du Palais Lascaris commence dès l’entrée puisqu’on se retrouve tout de suite dans le vestibule, au pied du majestueux escalier d’honneur, l’un des plus beaux ensembles du baroque civil niçois. Fresques, voûtes peintes, jeux de perspective, niches, statues et compositions héritées du baroque italien : l’ensemble a quelque chose de théâtral. On regarde d’ailleurs autant les murs que les plafonds, riches en ornements et en détails.

La visite se poursuit à l’étage avec les appartements d’apparat, leurs stucs, leurs boiseries, leurs décors peints et leurs plafonds chargés de scènes mythologiques. Le grand salon de Phaéton, la chambre avec son étonnante cloison ajourée en forme d’arc monumental, les torchères ou encore les soieries rappellent le goût du XVIIe siècle pour les décors riches et le sens de la mise en scène. Franchement, on ne s’attendait pas à tomber sur un décor pareil en plein cœur de Nice.

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Le Palais Lascaris, un musée baroque… et musical

Ce qui fait aussi la singularité du Palais Lascaris, c’est qu’il ne se visite pas seulement comme une ancienne demeure aristocratique. En effet, le lieu abrite aujourd’hui une importante collection d’instruments de musique anciens, parmi les plus riches de France. Une partie essentielle provient du legs d’Antoine Gautier, musicien niçois du XIXe siècle, dont la collection comptait 225 instruments venus du monde entier. À cela s’est ajouté plus récemment le dépôt de la collection réunie par la harpiste Gisèle Tissier-Grandpierre. Dans un même lieu, on passe ainsi d’un palais baroque à un musée d’instruments de musique !

C’est évidemment ce qui rend ce musée si singulier. On peut s’intéresser de plus près à l’histoire de la musique à travers les époques et admirer les harpes, violons et autres instruments plus rares, ou simplement contempler les salles somptueuses de ce palais qui compte comme l’un des plus beaux ensembles baroques civils de la ville. Comptez entre 30 minutes et 1h de visite en fonction de votre intérêt, ce qui en fait une halte à ne pas manquer si vous êtes de passage dans le Vieux-Nice. D’autant que des expositions temporaires y sont régulièrement organisées. Entre décors baroques, escalier monumental et collection d’instruments anciens, le Palais Lascaris est donc l’un des musées les plus étonnants à visiter dans le Vieux-Nice.

FAQ du Palais Lascaris à Nice

Où se trouve le Palais Lascaris à Nice ?

Le Palais Lascaris se trouve au 15 rue Droite, dans le Vieux-Nice. Il est donc très facile à intégrer à une balade dans le centre historique, à deux pas des ruelles commerçantes, des églises baroques et du Cours Saleya.

Que peut-on voir au Palais Lascaris ?

On y découvre un palais aristocratique baroque avec un escalier monumental, des salons décorés de fresques, des plafonds peints, du mobilier ancien et une importante collection d’instruments de musique. C’est à la fois un monument historique et un musée.

Le Palais Lascaris est-il accessible à tous ?

Le palais étant classé monument historique, il ne dispose pas d’ascenseur. Mieux vaut donc le savoir avant la visite, surtout pour les personnes à mobilité réduite.

Palais Lascaris

15 rue Droite

06 300 Nice

Ouvert tous les jours sauf le mardi.

Tarif normal : 5€

Préparer votre visite au Palais Lascaris

Image en Une : La chambre d’apparat du Palais Lascaris à Nice dévoile l’un des plus beaux décors baroques de la ville. © Musée du Palais Lascaris, Ville de Nice

Mélina Hoffmann