Face à la mer, cet hôtel 5 étoiles Belle Époque donne envie de prolonger son séjour à Nice

À Nice, l’Anantara Plaza Nice profite d’un emplacement exceptionnel face à la mer, à deux pas du Vieux-Nice, de la place Masséna et de la Promenade des Anglais. Installé dans un bâtiment Belle Époque, il nous a complètement charmés avec ses très jolies chambres, son spa aux soins de qualité et son très bon restaurant avec vue.

Une adresse idéale à Nice

Installé face à la Méditerranée, l’Anantara Plaza Nice permet de découvrir la ville très facilement. La plage est juste en face, littéralement à quelques pas, et la vieille ville se rejoint à pied en quelques minutes, tout comme la place Masséna et les principales rues du centre. Pour un séjour à Nice, c’est franchement agréable. On peut tout faire sans voiture, revenir facilement à l’hôtel dans la journée, repartir se promener, dîner au restaurant de l’hôtel, puis retourner marcher le long de la mer.

Le bâtiment a aussi une vraie histoire. L’hôtel d’origine, conçu par l’architecte niçois Jean-Antoine Scoffier, remonte au milieu du XIXe siècle. Au début du siècle suivant, Charles Dalmas reprend l’ensemble et lui donne cette façade Belle Époque que l’on voit encore aujourd’hui. D’abord Hôtel de France, puis Hôtel Plaza et de France à partir de 1919, l’adresse a traversé les époques avant de rouvrir récemment dans une version rénovée, signée notamment par David Collins Studio et l’architecte Jean-Paul Gomis.

À lire également : À Nice, le Musée national du Sport fait revivre la magie de Paris 2024

Un séjour douillet à l’Anantara

On a beaucoup aimé les chambres, particulièrement douillettes et chaleureuses, de l’Anantara Plaza Nice. Elles ont une vraie personnalité et beaucoup de charme avec leurs adorables petits balcons. Une fois installés, il faut reconnaître que nous n’avions plus vraiment envie de faire nos valises ! La salle de bain est également spacieuse, la literie très confortable, et la vue sur les jardins Albert 1er avec la mer en arrière-plan est évidemment très appréciable.

Le spa de luxe de l’hôtel, qui promet de nous faire profiter des bienfaits de la « Cosmétique Haute Couture » marine avec les produits Thalion et les huiles essentielles naturelles du Pays de Grasse avec CHO Nature, mérite aussi le détour. En effet, si on regrette un peu l’absence de piscine, l’espace détente porte fort bien son nom, et le soin signature nous a tout fait oublier ! Salle de massage très cocooning, couverture chauffante, choix de l’huile essentielle, et surtout la qualité du massage de David, l’un des experts spécialisé en massage émotionnel et relaxation : l’un des meilleurs que nous ayons pu tester !

Un très bon restaurant sur le toit-terrasse

Après de longues heures passées à visiter la jolie ville de Nice qui ne manque pas de trésors à découvrir, et un moment de profonde détente au spa de l’hôtel, le bar-restaurant de l’Anantara Plaza est sans nul doute la meilleure manière de terminer la journée. Perché au dernier étage de l’établissement, il profite évidemment d’une vue imprenable sur la mer d’un côté, et sur la vieille ville et les montagnes de l’autre.

Au-delà du décor, le dîner du restaurant SEEN by Olivier Rooftop Bar nous a vraiment convaincus avec son mélange de plats méditerranéens et asiatiques très savoureux. Les assiettes sont gourmandes, bien pensées et bien dosées. Nous nous sommes particulièrement régalés avec les Gyoza de bœuf braisés à partager, les Noix de Saint-Jacques Seen et les spécialités de Makis. Là encore, le plaisir est au rendez-vous. Et l’on y revient bien volontiers à l’heure du petit-déjeuner et de son buffet très complet, où l’on peut profiter de la terrasse ou du balcon dès que la météo s’y prête. Entre son emplacement, le charme des chambres, la qualité du spa et ce restaurant avec vue, l’Anantara Plaza Nice est une très belle adresse pour profiter pleinement de Nice, tout en se sentant comme dans un cocon.

FAQ de l’Anantara Plaza Nice

Où se trouve l’Anantara Plaza Nice ?

L’Anantara Plaza Nice se trouve face à la mer, à proximité immédiate de la Promenade des Anglais, de la place Masséna et du Vieux-Nice. C’est une adresse particulièrement pratique pour découvrir Nice à pied.

Pourquoi réserver un soin au spa de l’Anantara Plaza Nice ?

Le spa fait partie des vrais points forts de l’hôtel. On y vient pour la qualité des soins, l’ambiance très apaisante des lieux et les massages, particulièrement réussis.

Pourquoi choisir l’Anantara Plaza Nice pour un séjour à Nice ?

L’hôtel réunit plusieurs atouts très appréciables : une situation face à la Méditerranée, des chambres pleines de charme, un spa réussi et un restaurant avec vue au dernier étage.

À lire également : Connaissez-vous vraiment cette magnifique cité méditerranéenne, deuxième destination la plus touristique de France après Paris ?

Hôtel Anantara Plaza Nice

12 avenue de Verdun, 06 000 Nice

Image en Une : Le toit-terrasse de l’Anantara Plaza Nice offre une vue dégagée sur la mer et les palmiers de Nice © Anantara Plaza Nice

Mélina Hoffmann