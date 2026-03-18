À Nice, le Musée national du Sport fait revivre la magie de Paris 2024

À l’occasion d’un séjour à Nice, nous avons eu envie d’aller pousser la porte du Musée national du Sport, dont on entend assez peu parler. Pour ne rien vous cacher, c’est une exposition temporaire qui vient de s’y installer qui a tout particulièrement attisé notre curiosité. Son nom parle de lui-même : Un été 2024 – la flamme ne s’éteint jamais. On vous emmène le découvrir.

Un musée riche en émotions à Nice

Le Musée national du Sport : voilà un lieu que l’on vous conseille vivement d’inclure à votre programme lors de votre prochain passage dans la Cité des anges. Créé en 1963 et d’abord installé à Paris, dans le 13e arrondissement, il est installé à Nice depuis plus de 10 ans, niché au cœur du Stade Allianz Riviera. Labellisé « Musée de France », il abrite l’une des plus importantes collections du monde sur l’univers sportif, avec près de 50 000 objets et 400 000 documents. Parmi eux on trouve les anciennes affiches des Jeux Olympiques, les mascottes, les trophées, les tenues de sport, le ballon de la finale de la Coupe du monde 98, les gants de Marcel Cerdan, la raquette de Yannick Noah, et bien d’autres trésors !

Football, tennis, judo, boxe, cyclisme, rugby… toutes les disciplines sont mises à l’honneur au Musée national du Sport, et tous les grands moments et grandes célébrations de l’histoire du sport y sont retracés de manière ludique et vivante. La scénographie est très réussie puisqu’elle parvient à rendre la visite instructive et captivante, tout en suscitant de l’émotion. Des projections de films d’instants sportifs accompagnent l’exposition de tenues et accessoires de grands sportifs, et certains espaces, particulièrement immersifs grâce à une atmosphère sonore, des jeux de lumière et/ou des projections vidéos, nous (re)plongent au cœur d’un évènement, comme celui consacré aux supporters ou cet autre dédié à la Coupe du monde de Football 98, où résonne la chanson ‘I will survive’, devenue un hymne légendaire.

On peut aussi se prêter au jeu de l’entraînement dans un espace interactif, et même s’initier au surf grâce à une installation en réalité virtuelle. Sans oublier le superbe film Les grands moments du sport français, projeté sur un grand écran incurvé, qui retrace de manière particulièrement émouvante les plus grandes victoires et les plus douloureuses défaites du sport français à travers le temps. Inutile d’être passionné de sport ni adepte des musées pour apprécier la découverte de ce lieu d’une grande richesse qui se déploie sur plus de 2 000 m².

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Un été 2024 : la nouvelle exposition temporaire

Vous l’aurez compris : le Musée national du Sport vaut le détour. Et il vaut même doublement le détour depuis quelques semaines, puisqu’une exposition temporaire et immersive à très forte valeur émotionnelle s’y est installée, pour notre plus grand bonheur. En effet, un vaste espace de 500 m² nous invite à littéralement revivre la magie d’un évènement qui a rendu notre été 2024 exceptionnel, a fait rayonner la France dans le monde entier et a marqué l’histoire du sport.

Un été 2024 – La flamme ne s’éteint jamais revient de manière très complète et détaillée sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On y retrouve tout l’héritage des Jeux : les cérémonies d’ouverture, les médailles, les torches, les exploits sportifs, l’engagement des volontaires, les mascottes, les sites des épreuves… Ce sont plus de 500 objets au total qui sont rassemblés, parmi lesquels quelques prêts d’exception comme la tenue d’Aya Nakamura lors de la cérémonie d’ouverture par la maison Dior Héritage, celle de la cavalière de Zeus, le cheval mécanique, par le Palais Galliera – Musée de la Mode de Paris, ou encore la malle aux médailles de Louis Vuitton Malletier.

Une visite riche en émotion et en souvenirs pour tous ceux qui, comme nous, ont vibré pendant les Jeux de Paris 2024. Et si vous ne prévoyez pas d’escapade à Nice dans les semaines à venir, on a gardé la meilleure nouvelle pour la fin : l’exposition temporaire Un été 2024 se tiendra au Musée national du Sport jusqu’aux Jeux d’hiver de 2030 qui se dérouleront à nouveau en France. Vous avez donc tout le temps d’aller la découvrir… et nous, d’y retourner !

FAQ du Musée national du Sport à Nice

Que voir au Musée national du Sport à Nice ?

Le Musée national du Sport à Nice propose un parcours permanent consacré à l’histoire du sport, avec des objets emblématiques, des tenues, des trophées, des archives, des films et plusieurs dispositifs immersifs installés au cœur de l’Allianz Riviera.

Quelle exposition voir actuellement au Musée national du Sport ?

Le musée présente actuellement Un été 2024 – La flamme ne s’éteint jamais, une exposition immersive consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, déployée sur plus de 500 m².

Jusqu’à quand voir l’exposition Un été 2024 à Nice ?

L’exposition Un été 2024 – La flamme ne s’éteint jamais est annoncée au Musée national du Sport jusqu’aux Jeux d’hiver 2030 organisés en France.

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Musée national du Sport

6 allée Camille Muffat

Stade Allianz Riviera

06200 Nice

Image en Une : Les mascottes de Paris 2024 dans l’exposition Un été 2024 au Musée national du Sport à Nice

Mélina Hoffmann