Nuit Blanche : participez aux œuvres collectives sur l’amour bientôt exposées dans tout Paris

Annoncée comme une « grande fête de l’amour », la 25e édition de Nuit Blanche aura lieu le samedi 6 juin 2026. Son organisatrice Barbara Butch souhaite célébrer le lien en invitant tous les Parisiens à participer à deux oeuvres collectives, qui seront ensuite exposées durant cette nuit artistique.

Une édition tout feu tout flamme

On vous l’avait annoncé : pour cette 25e édition, Nuit Blanche transformera la capitale durant la nuit du samedi 6 juin 2026. Orchestrée par la DJ Barbara Butch, cette soirée artistique sera « une grande fête de l’amour » avec la musique pour élément central. Cette année aussi, on trouvera des oeuvres plastiques, des installations contemporaines, du théâtre, des concerts, de la danse ou du cinéma dans différents lieux parisiens librement accessibles au public.

Déclarez votre amour

Comment célébrer l’amour sans vouloir le partager ? Pour Barbara Butch, Nuit Blanche doit être un événement ouvert à tous les Parisiens, autant comme spectateur que comme créateur. Ainsi, pour cette édition, deux oeuvres collectives seront présentées dans différents arrondissements grâce aux témoignages qui auront été récoltés au cours des prochaines semaines. Pour y participer, rendez-vous directement sur le site de la Ville de Paris !

Deux oeuvres collectives

Durant la nuit du samedi 6 juin 2026, vous pourrez donc découvrir deux oeuvres collectives. La première, dénommée On s’aime, filmera différentes déclarations d’amour de Parisiens, qui seront ensuite diffusées sur des camions LED en circulation dans la capitale. Les tournages auront lieu le vendredi 24 avril sur le parvis de l’Hôtel de Ville (10h-18h) et les samedi 25 et dimanche 26 avril aux Buttes Chaumont (10h-18h).

Pour la seconde oeuvre, chacun est invité à enregistrer un vœu qui sera transmis dans l’installation sonore immersive de Marie-Luce Nadal, installée au sein de l’église Saint-Laurent (10e). Durant ce court message, vous pourrez déposer un souhait, partager ce que vous souhaitez le plus voir s’accomplir pour vous et pour les personnes que vous aimez. Si vous êtes tenté de rejoindre cette collecte de voix, il vous suffit d’appeler le 01 59 58 00 99 (prix d’un appel local) et de vous laisser guider… Il faudra ensuite attendre le 6 juin pour découvrir l’oeuvre sonore.

Nuit Blanche

Samedi 6 juin 2026

Participer aux oeuvres collectives

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