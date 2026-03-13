La date est annoncée : pour cette année 2026, la Nuit Blanche aura lieu le samedi 6 juin. Et pour cette 25e édition, la direction artistique a été confiée à la DJ Barbara Butch, qui compte bien en faire une grande fête dédiée à l’amour.

Une affiche créée par Pierre et Gilles

Vous l’avez peut-être remarquée dans les rues de Paris. L’affiche de la 25e édition de Nuit Blanche est exposée dans tous les arrondissements et ne passe pas inaperçue… On la doit en effet au duo d’artistes Pierre et Gilles, connu pour leur univers kitsch. Ici, c’est la DJ Barbara Butch, à la tête de l’événement 2026, qui est au centre de l’affiche – parti pris bien différent des précédentes éditions, qui illustraient le thème sans mettre en avant le visage du directeur artistique.

Connue pour son apparition lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, Barbara Butch est cette fois représentée comme une icône glamour, robe moulante et cheveux brillants, dans une végétation onirique composée de guirlandes lumineuses. Tout autour d’elle se déploie un immense cœur aux déclinaisons proches des couleurs arc-en-ciel, tandis qu’elle-même en tient un plus petit entre ses mains. « C’est une déclaration d’amour aux Parisiens et Parisiennes », déclare la DJ.

Une célébration de l’amour

Pour l’année 2026, Barbara Butch a souhaité dédier cette nouvelle édition au thème de l’amour : « Pour 2026, ma Nuit Blanche va être une grande fête de l’amour où la musique sera un élément central. Le dancefloor sera là pour réunir les gens qui ne se connaissent pas. Ça va être incroyable ! ». La DJ se présente elle-même comme une « militante de l’amour », souhaitant faire redécouvrir la capitale à travers toutes les formes artistiques.

Nuit Blanche, une nocturne artistique

Rendez-vous donc le samedi 6 juin 2026 pour explorer les villes d’Île-de-France métamorphosées le temps d’une nuit. Depuis 2002, la Nuit Blanche transforme plusieurs lieux culturels et historiques à travers des oeuvres plastiques, des installations contemporaines, du théâtre, des concerts, de la danse ou du cinéma : des événements que les visiteurs pourront découvrir gratuitement. Après une précédente édition dirigée par la réalisatrice Valérie Donzelli, cette 25e Nuit Blanche sera aussi l’occasion de célébrer l’art et la vie durant toute une nuit.

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Image à la une : © Pierre et Gilles