Viaduc de Garabit : le chef-d’œuvre de Gustave Eiffel avant la tour Eiffel

Le viaduc de Garabit, dans le Cantal, est l’un des grands chefs-d’œuvre de Gustave Eiffel, construit 5 ans avant la tour Eiffel, en Auvergne-Rhône-Alpes, au-dessus des gorges de la Truyère. Dans le Cantal, ce monument historique hors norme a renforcé la notoriété de Gustave Eiffel bien avant que la tour Eiffel ne se dresse sur le Champ-de-Mars. On vous raconte.

Une œuvre avant la tour Eiffel

En 1880, les travaux du viaduc de Garabit débutent : il sera un passage ferroviaire obligé du chemin de fer des Causses. À l’époque, il était devenu indispensable de trouver un moyen de traverser les gorges de la Truyère. Il aura fallu 4 ans de travaux, et des prouesses d’ingénierie, pour que ce viaduc au métal rouge et arqué existe. Le viaduc de Garabit est plus vieux que la tour Eiffel, et a été un « entraînement » pour ce qui viendrait plus tard, lors de l’Exposition Universelle de 1889. Bien sûr, Gustave Eiffel n’a pas été le seul génie à travailler sur le chantier. L’ingénieur des ponts et chaussées Léon Boyer était une tête pensante du projet.

Comptez 565 m de long et une hauteur de 122 m. Le viaduc de Garabit était clairement le « plus haut viaduc du monde », et il impressionnait autant que le viaduc de Millau. Ce géant qui défiait les lois de la gravité était parfois surnommé « l’un des plus beaux ouvrages du monde ». Un chef-d’œuvre signé Eiffel et Boyer, inscrit au titre des monuments historiques en 1965, classé en 2017, et peut être bientôt inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ! En effet, le viaduc de Garabit y est candidat. À suivre !

À lire également : Ce sublime village avec ses maisons à flanc de falaise et son église semi-troglodytique est face au plus haut viaduc du monde

Un travail d’Eiffel et ses associés

La tour Eiffel accapare toutes les curiosités, mais les ouvrages de Gustave Eiffel sont nombreux en France et dans le monde. Ses premières réalisations se trouvent en Auvergne, et c’est au Portugal qu’on commencera à admirer son génie créatif et scientifique. Là-bas, il construira un viaduc, aujourd’hui nommé « le pont Maria Pia », inauguré en 1877. Ce type de réalisation fera la renommée de la société Eiffel. Ajoutez à cela que l’entreprise de Gustave Eiffel était reconnue pour son sérieux : respect des budgets et des délais.

Son binôme, Léon Boyer, est davantage méconnu, mais son histoire reste admirable. Il n’avait que 27 ans lors de l’édification du viaduc de Garabit ! C’est d’ailleurs lui qui pensera à l’emplacement du viaduc, et qui fera appel à Gustave Eiffel, de 20 ans son ainé. Donc, sans Léon Boyer, Gustave Eiffel n’aurait pas pu ériger cette impressionnante structure en métal et, qui sait, la tour Eiffel ne serait peut-être pas ce qu’elle est.

À lire également : Saviez-vous que la tour Eiffel a failli être remplacée par un phare géant de 350m ultra lumineux ?

Le viaduc de Garabit au cœur des gorges de la Truyère

Le viaduc de Garabit est évidemment un monument historique français à visiter lors d’une escapade, mais il est tout aussi recommandé de se perdre au cœur de ce paysage naturel unique du Cantal. Nous vous encourageons à randonner (et vous rafraîchir) autour des lacs de Garabit-Grandval, Lanau, et Sarrans. La biodiversité des alentours des gorges de la Truyère fera le plaisir des amoureux de la nature : rapaces, faucons pèlerins… Vous ne lèverez pas seulement les yeux pour le viaduc de Garabit ! Cela sera aussi l’occasion d’admirer (ou de crapahuter) le long des Monts du Cantal : d’anciens volcans désormais verdoyants.

Si vous êtes férus d’histoire, d’architecture et de nature, le viaduc de Garabit, et ce qui l’entoure, vous enchantera. En plus, quoi de mieux que d’aller admirer le descendant direct de la tour Eiffel ? Il s’agit bien du meilleur argument pour quitter Paris !

Viaduc de Garabit, 15320 Ruynes-en-Margeride

Pont de Garabit : Pont de Garabit par Gustave Eiffel traversant les gorges de la Truyère © Adobestock