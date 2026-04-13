Le rooftop méconnu du musée Guimet rouvre avec sa vue imprenable sur la tour Eiffel

Le Han Rooftop-Guimet revient à Paris à partir du 15 mai 2026. Sur le toit-terrasse du musée Guimet, ce spot mêle vue imprenable sur la tour Eiffel, street food coréenne, DJ sets et programmation artistique tout l’été. Pour cette édition 2026, la Corée est à l’honneur, du déjeuner au soleil jusqu’aux soirées plus festives.

Un panorama à couper le souffle

Les beaux jours arrivent et on cherche tous les meilleures terrasses au soleil ou les plus beaux rooftops pour profiter des soirées d’été car, vu de haut, Paris est encore plus belle ! Et ça tombe bien : on vous a dégoté le spot parfait. Un lieu qui allie culture, musique, gastronomie et vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel. Encore méconnu des Parisiens, le Han Rooftop-Guimet fait son grand retour à partir du 15 mai sur le toit-terrasse du musée Guimet.

Vous montez les escaliers, et soudain, Paris s’offre à vous. La Tour Eiffel se dresse à l’horizon, brillante sous le soleil, tandis que trois étages de terrasses végétalisées vous invitent à flâner. Le matin, le rooftop respire la tranquillité : le bruissement discret des branches, la lumière douce, le chant des oiseaux et l’arôme d’un thé coréen… vous invite à la détente. On s’installe avec un bouquin, on savoure un déjeuner ensoleillé, et pour quelques instants, le tumulte de la ville semble s’évanouir. Un luxe auquel vous avez accès tout l’été… au sommet du musée Guimet.

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K-Food & Cheffe d’exception

Puis, doucement, la lumière décline et le rooftop change de visage. Les conversations s’animent, les verres trinquent, et une nouvelle énergie s’installe. En cuisine, la cheffe Young-Kyung Lee et l’équipe de MISSO accompagnent cette métamorphose avec précision : aux assiettes délicates et ensoleillées du midi succèdent des saveurs plus franches, plus gourmandes, dans un esprit street food coréenne chic où l’on partage, goûte et picore entre amis. Le ciel rosit, les parfums s’intensifient, l’ambiance se fait plus animée… puis la nuit tombe pour de bon. Les lumières s’allument, la Tour Eiffel scintille au loin, les premières basses résonnent et le lieu bascule dans une atmosphère résolument festive. Derrière les platines, les DJs enchaînent les sets, sous la direction artistique de Charles Chu (Revival Agency), avec des artistes comme Shakti, To Van Kao, Maï-Linh, Tin, Vega Voga, ZNA, Ychan, Danisa ou encore le collectif Piu Piu. On danse, on rit, on lève les yeux : Paris brille, la musique nous emporte et, sans même s’en apercevoir, la soirée file jusqu’à minuit.

Voir cette publication sur Instagram Rendez-vous du 15 mai au 12 septembre 2026 pour une nouvelle saison estivale au sommet du musée. Au programme : soirées d’été, sunsets, musique, food & drinks, vue exceptionnelle sur Paris et quelques dates à entourer dès maintenant : Opening, Nuit des Musées, Nuit Blanche, Closing. On vous dévoil…

Un été coréen sur les toits du musée Guimet

Forcément, en tant que Musée national des Arts asiatiques, Guimet se devait une nouvelle fois de faire vibrer son rooftop au rythme du continent qu’il célèbre toute l’année : l’Asie. Pour cette édition 2026, cap sur la Corée avec le Han Rooftop-Guimet, véritable prolongation à ciel ouvert de la programmation du musée. Dès le 15 mai, le lieu s’impose comme un repère estival aussi culturel que festif, où se croisent amateurs d’art, curieux et noctambules, tous attirés par cette vue imprenable sur la Tour Eiffel. Entre DJ sets, performances et atmosphères éclectiques mettant à l’honneur des artistes asiatiques ou issus de la scène asiatique, le rooftop promet des soirées vibrantes tout l’été. Et pour ponctuer la saison, plusieurs rendez-vous incontournables viendront rythmer les semaines : soirée d’ouverture le 15 mai, Nuit des Musées le 23 mai, Nuit Blanche le 6 juin, Fête de la musique le 21 juin, jusqu’à la soirée de clôture le 12 septembre. Le tout en entrée libre, sauf lors des soirées spéciales : une bonne raison de plus d’y revenir encore et encore tout l’été.

Entre K-Food, musique et culture coréenne, Han Rooftop-Guimet 2026 s’annonce comme le rendez-vous incontournable de l’été parisien. Préparez vos lunettes de soleil : l’aventure commence dès le 15 mai !

Han Rooftop-Guimet

Musée national des Arts asiatiques – Guimet, 6 place d’Iéna 75016 Paris

Du 15 mai au 12 septembre 2026

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Image en Une : Le rooftop du musée Guimet avec la tour Eiffel en arrière-plan à Paris © Musée Guimet