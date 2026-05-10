Festival de Cannes 2026 : vivez l’événement comme si vous y étiez dans votre cinéma UGC

Le Festival de Cannes fait son grand retour ! Mardi 12 mai 2026, sa 79e édition s’ouvrira au Palais des Festivals avec une soirée événement et l’avant-première de « La Vénus Électrique » de Pierre Salvadori. Si vous n’avez pas la chance d’être sur la Croisette : le festival de Cannes s’invite chez UGC. De quoi vivre toute son effervescence, sans quitter votre ville.

Une 79e édition sous les projecteurs

Avis à tous les cinéphiles ! L’un des trois plus grands festivals de cinéma au monde, aux côtés de la Mostra de Venise et de la Berlinale, est de retour pour une 79ème édition. Pendant près de 15 jours, Cannes vibrera au rythme des flashs, des avant-premières et de l’émotion des lauréats. Après une 78ème édition marquée par la vitalité du cinéma français, avec sept films français ou coproduits récompensés, cette nouvelle édition mettra en lumière la diversité de la création cinématographique mondiale.

Au total, 22 longs-métrages sont en compétition officielle pour décrocher la Palme d’or, dont 5 réalisés par des femmes. John Travolta, Catherine Deneuve, Monica Bellucci, Penélope Cruz, Isabelle Huppert, Vincent Cassel… Une pluie de stars foulera cette année encore le célèbre tapis rouge. Demi Moore a également été annoncée au sein du jury, aux côtés de plusieurs grands noms du cinéma international. Un jury présidé par le cinéaste coréen Park Chan-wook, après Juliette Binoche en 2025. Alors qui succèdera à « Un simple accident » de Jafar Panahi, Palme d’or 2025 ?

Le Festival de Cannes s’invite dans les cinémas UGC

Alors que la Croisette s’apprête à dérouler son tapis rouge, les cinémas UGC vous donnent rendez-vous pour vivre le Festival de Cannes au plus près, sans quitter votre ville. Retransmissions en direct, hommages aux grands films cannois et avant-premières de la sélection 2026 : une programmation exceptionnelle vous attend. Dès le 12 mai à 19h, 37 cinémas UGC retransmettront en direct la cérémonie d’ouverture. Les chanteuses Theodora et Oklou y interpréteront notamment un titre des The Beatles en hommage à Peter Jackson, qui recevra une Palme d’honneur pendant la quinzaine.

La cérémonie sera suivie de la projection du film d’ouverture, « La Vénus Électrique » de Pierre Salvadori, avec Pio Marmaï, Gilles Lellouche et Anaïs Demoustier. De Paris (Les Halles, Bercy, Bastille, Montparnasse, Opéra, La Défense…) aux villes de banlieue (Issy-les-Moulineaux, Rosny, Créteil, Meaux, Versailles…) et même en région (Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Nancy…), UGC déploie un large dispositif pour faire vivre pleinement à ses spectateurs le Festival de Cannes.

Retransmissions en direct, hommages et avant-premières

Du 7 au 28 mai 2026, les cinémas UGC proposeront également une sélection de films emblématiques ayant marqué l’histoire du Festival de Cannes : Pluie noire (prix spécial 1989), Fitzcarraldo (prix de la mise en scène 1982), Le Ruban blanc (Palme d’or 2009) et Anatomie d’une chute (Palme d’or 2023). En parallèle, sept films issus de la sélection officielle du Festival de Cannes 2026 seront projetés simultanément à leur présentation sur la Croisette. On retrouvera notamment le nouveau film de Pedro Almodóvar, une nouvelle réalisation d‘Agnès Jaoui, le prochain film du cinéaste iranien Asghar Farhadi, consacré aux attentats du Bataclan, ainsi que le dernier long-métrage porté par Javier Bardem.

Enfin, du 23 au 26 mai 2026, sept cinémas UGC programmeront en avant-première plusieurs films de la sélection officielle 2026, permettant de prolonger l’expérience du festival dans votre salle de cinéma. Une partie de la sélection « Un certain Regard » sera aussi projetée à l’UGC Gobelins la semaine du 27 mai. La 79e édition du Festival de Cannes s’ouvrira le 12 mai avec une soirée événement et la retransmission en direct de l’avant-première de La Vénus Électrique. Elle se poursuivra tout au long du festival dans les cinémas UGC.

Cérémonie et film d’ouverture du Festival de Cannes 2026

en direct dans votre cinéma UGC

Mardi 12 mai 2026 à partir de 19h

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