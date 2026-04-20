Robots, drones et IA envahissent les Champs-Élysées pour un show futuriste gratuit à Paris

VivaTech fêtera ses 10 ans avec une journée gratuite sur les Champs-Élysées le 14 juin 2026, avant l’ouverture de son salon du 17 au 20 juin à Paris Expo Porte de Versailles. Pour cette édition anniversaire, le rendez-vous mondial des start-up et des leaders de l’innovation sort des murs du parc des expositions pour investir la plus célèbre avenue du monde. Robots, drones et démonstrations liées à l’intelligence artificielle doivent y être présentés dans une mise en scène pensée comme une vitrine grand public du futur. Direction l’infini… et au-delà !

Une avenue transformée en expo futuriste

Quelques jours avant l’ouverture officielle du salon mondial des start-up et des leaders de l’innovation, le 14 juin 2026, les Parisiens et curieux pourront découvrir gratuitement une véritable vitrine du futur. L’avenue sera exceptionnellement piétonnisée et accueillera un défilé hors norme : robots, drones, hélicoptères et démonstrations d’intelligence artificielle. Une ambiance digne d’une mini Exposition universelle, comme le résume Maurice Lévy, cofondateur de l’événement, qui n’hésite pas à comparer VivaTech à « l’expo universelle de l’innovation ». Alors prêt à voyager dans le Paris du futur ?

L’IA au cœur de toutes les attentions

Cette année encore, impossible d’y échapper : l’intelligence artificielle sera la star. Mais pas question de rester dans le concept. Place à l’IA concrète, celle qui transforme déjà des secteurs bien réels. Selon François Bitouzet, les visiteurs pourront explorer des usages tangibles dans la banque, la logistique, le luxe ou encore l’automobile. L’objectif ? Montrer comment ces technologies redessinent déjà notre quotidien et les industries.

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Une 10ème édition XXL

Du 17 au 20 juin, direction la Paris Expo Porte de Versailles pour le cœur du salon VivaTech, qui s’annonce déjà hors norme avec 15 000 start-up, 4 000 investisseurs et des participants venus de plus 170 pays réunis sur un espace étendu à 70 000 m². Après avoir franchi la barre des 180 000 visiteurs en 2025, l’événement espère bien battre un nouveau record pour cette édition anniversaire, marquée aussi par la mise à l’honneur de l’Allemagne, invitée d’honneur après le Canada, avec une délégation d’environ 200 start-up venues incarner l’innovation européenne, de l’intelligence artificielle à la greentech en passant par l’énergie. Un choix loin d’être anodin à l’heure où les enjeux de souveraineté numérique et la place de l’Europe dans la tech mondiale s’imposent plus que jamais dans les débats.

Entre démonstrations spectaculaires sur les Champs-Élysées et innovations de pointe au Parc des Expositions – Porte de Versailles, cette 10ème édition de VivaTech s’annonce comme l’évènement tech du mois de juin. Paris ne sera plus seulement la capitale de la mode ou de la gastronomie… mais bien celle du futur.

Avec cette journée gratuite sur les Champs-Élysées puis son grand rendez-vous à Porte de Versailles, VivaTech 2026 veut faire de Paris la vitrine européenne de l’innovation en juin.

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VivaTech 2026

Du 17 au 20 juin 2026

Parc des Expositions – Porte de Versailles, Place de la Porte de Versailles 75015 Paris

Et sur l’avenue des Champs-Élysées pour un défilé futuriste, quelques jours avant