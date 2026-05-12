Cinéma Paradiso Louvre : le cinéma géant en plein air revient bientôt dans la Cour carrée du Louvre

Du 20 juin au 25 juillet 2026, c’est le retour des Étés du Louvre ! Dans le cadre de cette programmation estivale, le musée s’allie une fois encore au Mk2 pour organiser la sixième édition du Cinéma Paradiso Louvre, un cinéma en plein air installé dans la Cour carrée. Pour cet événement, quatre séances sont prévues du 1er au 4 juillet 2026, auxquelles vous pourrez participer gratuitement grâce à une loterie en ligne.

Un cinéma à ciel ouvert

Pour l’été, la Cour carrée du Louvre accueillera une nouvelle fois le Cinéma Paradiso Louvre en plein air. Du 1er au 4 juillet 2026, quatre séances auront lieu sur l’écran géant installé en plein cœur du monument, qui sera aussi investi de food trucks, bars, concerts et rencontres avec des artistes.

Comme pour les éditions précédentes, la programmation ne sera annoncée qu’au mois de juin, lors de l’ouverture de la loterie en ligne permettant au public de participer à l’événement gratuitement. Trois tirages au sort auront ensuite lieu pour désigner les participants ayant remporté des places. Pour être tenu au courant de l’ouverture de la loterie, vous pouvez suivre le Louvre sur les réseaux sociaux.

Joachim Trier à l’honneur

Pour cette sixième édition, le réalisateur Joachim Trier sera l’invité d’honneur. Il sera présent lors de la projection de son film Julie (en 12 chapitres), pour lequel l’actrice Renate Reinsve a été récompensée du prix d’interprétation féminine Cannes 2021. Par ailleurs, le cinéaste vient aussi de remporter l’Oscar du meilleur film international pour Valeur sentimentale, sorti en 2025. Si la programmation des films n’est pas encore annoncée, les organisateurs affirment qu’ils souhaitent faire dialoguer le cinéma de patrimoine avec la création contemporaine.

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Les étés du Louvre

Cinéma Paradiso Louvre est l’un des événements qui entrent dans le cadre des Étés du Louvre. Avec cette troisième édition, le musée propose une nouvelle fois de vivre la période estivale au rythme d’événements culturels, avec des concerts, des spectacles, des performances, des rencontres et des projections en plein air. Du 20 juin au 25 juillet 2026, de la Cour carrée, la Pyramide et le jardin des Tuileries seront donc animés par un programmation festive.

Vous pouvez déjà noter qu’un concert d’ouverture aura lieu le soir du 20 juin 2026, sous la Pyramide du Louvre : la cheffe Bar Avni, dirigera l’Orchestre de Paris pour interpréter des compositions d’Ernest Chausson (1855-1899), Maurice Ravel (1875-1925) et Modeste Moussorgski (1839-1881). Plusieurs autres événements sont également annoncés, comme une lecture publique avec Camille Chamoux, Vincent Dedienne et Léopoldine HH, un spectacle de danse porté par les frères Christian et François Ben Aïm, ou encore un concert de Sílvia Pérez Cruz. Pour y participer, rendez-vous sur le site du musée !

Cinéma Paradiso Louvre

Musée du Louvre

Cour carrée, 75001 Paris

Du 1er au 4 juillet 2026

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Image à la une : © Cinéma Paradiso Louvre