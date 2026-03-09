Un extraordinaire ballet avec 8 danseurs de l’Opéra Garnier se prépare sous la Pyramide du Louvre

Sous la Pyramide du Louvre, la danse s’invite là où on ne l’attend pas ! Le 18 et 19 avril 2026, le musée ouvrira ses portes à un ballet éphémère. Il réunira des danseurs étoiles du Ballet de l’Opéra national de Paris et des musiciens de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris. Ces artistes nous offriront une série de représentations exceptionnelles au cœur du célèbre monument parisien.

La nuit des Étoiles de l’Opéra au Louvre

Les danseurs interpréteront plusieurs chorégraphies sur des musiques mythiques : Rhapsody de Rachmaninoff, Le Parc de Mozart, ou encore 3 Gnossiennes de Satie. Pour terminer sur une note saisissante, une création originale du coryphée Yvon Demol complétera ce ballet.

Installée directement sous la Pyramide, la scène immersive chamboulera les codes avec une configuration inhabituelle. Huit danseurs participeront à la soirée, dont cinq étoiles. Pour le moment, la distribution comprend les Étoiles Léonore Baulac, Dorothée Gilbert, Guillaume Diop, Hugo Marchand et Marc Moreau. La première danseuse Silvia Saint-Martin sera également présente. Les danseurs Adèle Belem et Loup Marcault-Derouard compléteront cette sélection. La représentation durera environ 45 minutes et la musique sera jouée en live. La résonance des lieux promet d’intensifier l’intimité de l’expérience !

Une inoubliable danse entre le mouvement et la forme

Ce ballet s’inscrit dans le cadre de l’exposition « Michel-Ange Rodin. Corps vivants ». Cette représentation propose d’établir un dialogue entre la danse et la sculpture, en s’imprégnant d’un espace magique et aménagé pour l’occasion. À la fin de cette performance, les spectateurs auront la possibilité de visiter l’exposition. Ils profiteront du calme et de l’absence de la foule habituelle.

Deux dates sont prévues, avec deux séances par soir à 20h et 21h30. Les places sont accessibles via la billetterie officielle du musée du Louvre juste ici ! Foncez !

Musée du Louvre – 8 rue Sainte-Anne 75001 Paris