Les Hamptons, un restaurant au style balnéaire avec piscine à 15 mn de Paris

Le restaurant Les Hamptons cultive une identité bien à lui : style balnéaire inspiré des grandes demeures de la côte new-yorkaise, terrasse avec piscine et cuisine de grill travaillée au barbecue, à la plancha et à la rôtissoire. Le tout à Rueil-Malmaison, à seulement 15 minutes de Paris, avec depuis cette année un nouveau chef exécutif aux commandes. Chic et encore confidentiel, c’est l’un des lieux les plus dépaysants de l’ouest parisien…

L’ambiance des Hamptons à Rueil-Malmaison

L’endroit ne ressemble à rien d’autre dans les environs. Niché au sein de l’Hôtel Renaissance Paris Hippodrome de Saint-Cloud 4*, le restaurant Les Hamptons a été imaginé par l’architecte et designer Jean-Philippe Nuel dans le style des grandes demeures balnéaires de Long Island : alliance de blanc et bleu, boiseries grande cheminée centrale, lumière travaillée. L’atmosphère est clairement celle des vacances, et invite autant à venir s’installer dans la salle qu’en terrasse sous les pins.

Ici, on vient pour le cadre mais aussi pour l’assiette : la maison est labellisée Maître Restaurateur et Collège Culinaire de France. Et cette année, le chef Jonathan Taché-Maréchau a pris les rênes des cuisines : affirmer une identité culinaire plus tranchée, sans trahir ce qui fait l’ADN de la maison. C’est à dire une belle cuisine de grill, généreuse, et centrée sur les produits frais de saison.

Une cuisine de barbecue de saison

Rôtissoire, barbecue, plancha : aux Hamptons, les trois techniques se conjuguent pour sublimer viandes et poissons. La carte assume une dualité franco-américaine qui lui va bien, alternant références françaises classiques et clins d’œil à la cuisine de East Cost. Le plus dur est choisie, tant la carte est alléchante. En entrée, on se laisse tenter par la guédille « Lobster Roll » (pain brioché, homard, pickles d’oignons rouge et guacamole) ou les gambas kadaïf au saté, avec sucrine grillée et mayonnaise à l’ail noir.

En plat, on vous recommande vivement l’entrecôte Black Angus, laquée au soja et sirop d’érable puis grillée au barbecue, servie avec des pommes de terre ratte rôties au romarin. Ou le Saint-Pierre confit à l’huile d’agrumes et épices, qui arrive accompagné de girolles et d’un croustillant de pommes de terre. Pour les desserts, le cheesecake new-yorkais au caramel de gingembre et noix de pécan clôt le repas dans la continuité thématique, et avec une vraie tenue.

La terrasse piscine, le vrai argument de l’été

Quand les beaux jours s’installent, c’est en terrasse que le restaurant prend toute sa dimension. Quelques tables en bord de piscine, la lumière de fin d’après-midi sur les pelouses de l’hippodrome, une plancha qui travaille à feu vif… Le décor suffit à faire oublier que Paris est à seulement quelques minutes ! C’est l’un des rares endroits autour de la capitale où l’on peut déjeuner sous les pins ou les pieds presque dans l’eau. En résumé : une escapade qui vaut clairement le détour !

123 Rue du Lieutenant Colonel de Montbrison, 92500 Rueil-Malmaison

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir

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