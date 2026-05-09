10 activités originales à faire entre amis à Paris et en Île-de-France

Quand l’envie de changer du dîner habituel ou de la soirée canapé se fait sentir, il y a largement de quoi faire à Paris et ses environs. Bateau électrique, bar à tir, espions d’un soir ou simulateur de golf : voici 10 activités originales testées par la redac’ pour passer un vrai bon moment entre amis, que l’on soit en quête de sensations fortes, de fous rires… ou des deux à la fois !

1. Un apéro sur l’eau avec Marin d’eau douce

Pas besoin de permis pour conduire les bateaux de Marin d’eau douce : vous pouvez prendre le large sans quitter l’Île-de-France à bord de ces petits véhicules 100 % électriques, silencieux et ultra faciles à piloter. En quelques minutes, vous voilà capitaine de votre propre embarcation, prêt à voguer pour un apéro entre amis qui change vraiment de l’ordinaire ! Avec des bases à Boulogne, Levallois, Meaux, Cergy ou encore Fontainebleau, chaque balade offre une expérience unique entre moment de détente, nature et patrimoine. Accessible à tous, l’aventure se décline en plusieurs durées, de 1h à 6h, et peut accueillir de 1 à 11 personnes selon le bateau. Le tout, à partir de 45 € par personne. Et si c’est toujours compliqué de vous mettre d’accord sur une date avec vos amis, vous pouvez acheter un bon : il sera valable 2 ans sur toutes les bases de Marin d’eau douce !

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2. PAN, le premier bar à tir de Paris

Se retrouver chez PAN avec une carabine en main, en plein coeur du 10e arrondissement, ça surprend toujours. Cependant rassurez-vous : ici, les armes sont authentiques mais reconditionnées pour le tir sur écran, tout en restant suffisamment lourdes pour que l’expérience soit crédible. Installé rue de Paradis, ce bar à tir virtuel est le tout premier du genre à Paris : 12 mini-jeux sont disponibles, dont un mode ball-trap et un mode Far West avec duels de pistoleros, dans des salons décorés avec soin par le cabinet Razzle Dazzle (les mêmes qui ont travaillé sur les Galeries Lafayette et le Muséum d’Histoire Naturelle). Entre deux sessions, on commande des tapas et cocktails depuis son espace : la carte a été conçue par Alexandre Lucas, passé par le Trianon Palace. Compétiteurs ou simples curieux, chacun y trouve son compte, dès 20€ par personne pour 1h30 de jeu (selon le box et l’horaire) et à partir de 16 ans !

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3. Live cinéma, le film dont vous êtes les héros

Ouvert depuis mi-avril 2026 rue Saint-Denis, Live Cinema est une story room : la fusion entre l’escape game, le théâtre immersif et le cinéma à grand spectacle. En équipe de 3 à 6 joueurs, on se retrouve propulsés au cœur d’un scénario de film. Il faut infiltrer la Zone 51, avec au programme piratage, interrogatoire et défis sur le terrain. L’espace de 550 m² et les 25 salles servant de décors sont époustouflants, particulièrement la reconstitution d’un quai de métro désaffecté ! Pendant 2h, des comédiens professionnels embarquent les participants dans cette aventure pour une immersion totale dans le film. Une activité inédite à faire entre amis dès 15 ans, à partir de 49€ par personne.

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4. Des sensations fortes à Sherwood Parc

À 30 minutes de Paris depuis la Gare du Nord (ligne H, arrêt Seugy, à 300 mètres du parc), Sherwood Parc est une forêt enchantée de 15 hectares qui vous accueille dans le Val-d’Oise pour faire le plein de sensations. Plus de 40 parcours d’accrobranche, une tyrolienne à virage de 250 mètres, du laser game en plein air, du paintball, un escape game en extérieur et des randonnées en quad ou trottinette électrique : le parc propose suffisamment d’activités variées pour que chaque profil du groupe y trouve quelque chose à faire, des plus courageux aux plus prudents ! C’est le genre d’escapade qu’on planifie un samedi matin et dont on parle encore plusieurs semaines après…

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5. Pirates Expérience

Derrière l’adresse discrète de la cité d’Hauteville, dans le 10e arrondissement, un navire pirate attend son équipage. Pirate Expérience est l’œuvre de David Musset (le fondateur de HintHunt et du jeu Limite Limite) ce qui donne une idée du soin apporté à la conception. Sur 400 m², six épreuves s’enchaînent dans des décors dignes d’une production cinématographique : bataille navale au canon, plongée en réalité augmentée dans une grotte en effondrement, passage dans la cabine du capitaine pour déchiffrer les coordonnées du trésor, et salle finale où il faut évacuer le butin en un temps record sous l’œil de Barbe Noire. Pas de cadenas classiques, pas de mécaniques d’escape game vues et revues : l’expérience repose sur l’action physique, les capteurs interactifs et les effets sonores. En 1h chrono, chaque décision de l’équipe compte… Soyez efficaces !

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6. Le Paradox Museum, pour faire le plein de photos souvenirs

Au Paradox Museum, 90 installations jouent avec la perception, les illusions d’optique et les défis sensoriels. La salle zéro gravité, le canapé paradoxal, le labyrinthe de miroirs, et d’autres installations conçues pour produire des photos mémorables qu’on a du mal à expliquer aux gens qui n’y étaient pas. La visite dure environ 1h30 et se parcourt librement à son rythme. Accessible à tous les âges, c’est la bonne option quand le groupe est hétéroclite ou qu’on cherche quelque chose de visuellement spectaculaire.

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7. Mission espionnage au Bureau des Légendes

L’expérience se déroule dans un lieu tenu secret à moins de 300 mètres du métro Odéon, dans le 6e arrondissement, et l’adresse exacte n’est communiquée que 24h avant le rendez-vous : ce qui plante le décor dès la réservation ! Pendant 2h, les participants deviennent de nouvelles recrues de la DGSE, immergées dans une intrigue coécrite avec les scénaristes de la série Bureau des Légendes et validée par la DGSE elle-même, dans un espace de 300 m² reconstitué avec les décorateurs officiels de la série. Des comédiens professionnels encadrent la mission, et il vaut mieux avoir du répondant face aux acteurs qui n’ont aucune intention de ménager les recrues…

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8. Chill & Golf, du golf en plein coeur de Paris

Pas besoin de réserver un green à 1h de Paris ni de passer 4h sur un parcours pour jouer au golf un samedi après-midi… Chill & Golf propose exactement l’inverse : des simulateurs Trackman dernière génération, avenue Niel, à deux pas de la place des Ternes, dans un décor à mi-chemin entre club-house britannique et bar parisien contemporain. Chaque simulateur accueille de 4 à 6 joueurs, golfeurs confirmés ou débutants complets, l’interface s’adapte aux deux. On peut enchaîner les swings sur les plus beaux parcours du monde, commander des cocktails et finger food depuis son espace, et finir la soirée au speakeasy caché en sous-sol.

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9. Prison Island 77, le Fort Boyard de Seine-et-Marne

À Émerainville, en Seine-et-Marne, Prison Island 77 propose quelque chose de radicalement différent d’un escape game classique : 26 défis indépendants à relever dans un décor de prison abandonnée, en équipes de 2 à 5 personnes, dans l’ordre qu’on veut, autant de fois qu’on veut, pendant 1h, 1h30 ou 2h. Chaque cellule correspond à une compétence : logique, agilité, rapidité, coopération… et on peut retenter n’importe quel défi autant de fois que nécessaire, ce qui fait que personne ne reste en attente. Pas de mise en scène anxiogène, pas d’acteurs : juste du fun, avec un tableau de scores à la fin pour les groupes qui aiment savoir qui a vraiment assuré.

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10. Un atelier cocktail au Shake n’ Smash

Fondé en 1923, le Shake n’ Smash est l’un des plus anciens bars à cocktails de Paris, et depuis quelques années, il ouvre ses salons cosy du Marais le samedi pour des ateliers mixologie en petit groupe. En 1h30, chaque participant confectionne 3 cocktails dont un dernier sous forme de jeu-surprise, avec des tapas maison qui accompagnent toute la session, dans un groupe de 15 personnes maximum. L’ambiance est détendue, le cadre soigné, et on repart avec des recettes qu’on sait reproduire. Des alternatives sans alcool sont disponibles pour ceux qui le souhaitent !

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