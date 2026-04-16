Ce nouveau lieu caché à Paris vous fait vivre un film d’action grandeur nature

Ce 16 avril 2026, Live Cinema ouvre ses portes dans l’emblématique rue Saint-Denis. Planqué au fond d’une cour insoupçonnée, c’est un terrain de jeu de 550 m² conçu pour vous faire vivre une expérience hors du commun : plonger dans un film d’action grandeur nature. On vous en dit plus sur cette activité insolite à tester absolument !

Une expérience difficile à mettre dans une case

On ne peut pas dire que Live Cinema soit vraiment un escape game, ni tout à fait du théâtre, ni juste un spectacle immersif, car en fait, c’est un peu tout ça à la fois. En équipe de 3 à 6 joueurs, on se retrouve propulsés au cœur d’une mission : infiltrer la fameuse Zone 51. Pendant 2h, notre groupe interagit avec des comédiens dans des décors spectaculaires qui nous font perdre le nord. 25 décors en tout, dont une reconstitution intégrale d’un quai de métro désaffecté !

Effets spéciaux, énigmes et défis physiques nous embarquent vraiment dans l’aventure. Ici, on ne regarde pas le film… on le joue ! On a aimé le talent des comédiens, qui rendent l’expérience unique, le rythme assez soutenu qui ne laisse pas de temps morts, et la nécessité de faire appel à l’esprit d’équipe pour avancer.

Un travail colossal

Derrière ce projet pharaonique, on retrouve l’équipe de Lock Academy : référence française de l’escape game plusieurs fois récompensée aux Escape Game Awards d’Île-de-France. Après 4 ans de travail, elle nous présente enfin ce nouveau format qui s’inspire des productions immersives les plus ambitieuses d’Europe, pour offrir quelque chose qui n’existe nulle part ailleurs en France.

Live Cinema est ouvert tous les jours, accessible dès 15 ans, et les créneaux commençaient déjà à bien se remplir avant son inauguration alors n’hésitez pas à prendre vos places rapidement !

Live Cinema

226 rue Saint-Denis, 75002 Paris

Ouvert en semaine de 15h15 à 21h40, et samedi et dimanche de 10h à 21h40

Tarifs à partir de 49€/personne (pour un groupe de 6) jusqu’à 75€/personne (pour un groupe de 3)

Réservations et infos sur le site de Live Cinema