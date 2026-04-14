Caen la mer, une escapade en bord de mer à 2h de train de Paris

en partenariat avec Caen la mer Tourisme

Caen la mer, sur la côte normande, permet de rejoindre la mer depuis Paris en environ deux heures de train, puis de filer vers de longues plages, plusieurs stations balnéaires et l’estuaire de l’Orne. Ouistreham Riva-Bella, Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer offrent un vrai dépaysement sur plusieurs jours, entre sable, nature, grand air et horizon dégagé. Tout ce à quoi l’on aspire en ce début de printemps !

La mer à seulement 2h de Paris

Avec les beaux jours qui se font de plus en plus nombreux et l’air qui s’adoucit, nos envies d’escapades bouillonnent ! Et on ne parle même pas de tous les longs week-ends qui donnent envie de changer d’air et de s’offrir un avant-goût de vacances. La question qui se pose souvent est alors : où partir en week-end en bord de mer, pas loin de Paris et sans trop de contraintes ? Car pour un court séjour, les longs trajets en voiture n’ont pas grand chose de reposant.

On pense évidemment à Deauville, Trouville ou encore La Rochelle, mais pour une échappée un peu plus originale, sauvage et dépaysante, on a découvert une autre destination à seulement 2h de train de Paris : Caen la mer. La promesse est dans le nom ! On arrive à Caen en train, puis on rejoint le littoral pour remplir nos poumons d’air marin et contempler le paysage qui se transforme au rythme des marées. Les 3 kilomètres de sable fin de la plage Ouistreham Riva-Bella, où se visite aussi le seul phare du Calvados, se prêtent volontiers à de longues balades, tandis que la mer offre son vaste terrain de jeu aux amateurs de paddle, kayak, catamaran, jet-ski…

À lire également : Laissez-vous surprendre par cette ville pleine de charme et d’histoire au cœur de la Normandie

Une côte qui respire

Le littoral de Caen la mer se découvre aussi à Colleville-Montgomery, où le cadre devient plus sauvage, avec la dune, le marais de Colleville-Ouistreham et son environnement protégé où l’on peut observer les oiseaux migrateurs et les phoques-veaux marins dans leur milieu naturel. Cette portion du littoral garde aussi la mémoire du Débarquement, avec Sword Beach, le site Hillman à Colleville-Montgomery et le Grand Bunker de Ouistreham.

Un peu plus loin sur la Côte de Nacre, Hermanville-sur-Mer dévoile ses 1 800 mètres de plage dans une atmosphère plus résidentielle et balnéaire. On y retrouve les plaisirs de bord de mer, les activités nautiques, mais aussi un repère architectural bien connu : la villa La Bluette, construite par Guimard et classée monument historique. À Lion-sur-Mer, on est charmé par les falaises calcaires, les villas Belle-Époque, la plage du centre-ville et ses cabines, ainsi que le rapport très vivant aux marées puisqu’à marée basse, la pêche à pied reprend sa place.

À lire également : La Seine à vélo : un joyeux itinéraire pour rejoindre la Normandie depuis Paris !

Caen la mer, idéale pour un week-end sans voiture

Facile à rejoindre en train depuis Paris, Caen la mer permet de s’offrir un week-end en bord de mer sans voiture, tout en profitant d’une vraie diversité de paysages et d’ambiances. Et avant de filer vers Ouistreham Riva-Bella, Colleville-Montgomery, Hermanville-sur-Mer ou Lion-sur-Mer, on peut aussi prendre le temps de découvrir la ville de Caen, son centre historique et son patrimoine remarquable, entre l’impressionnante Abbaye aux Hommes, l’Abbaye aux Dames, le château de Caen, l’une des plus vastes enceintes fortifiées d’Europe, et le Mémorial de Caen, grand lieu consacré à l’histoire du XXe siècle.

Avec ses 4 plages, ses terrasses animées et son accès facile en train depuis Paris, Caen la mer coche toutes les cases pour une échappée idéale en bord de mer. Elle offre aussi un point de chute idéal pour rayonner sur le littoral, entre digue, plage, dune et stations balnéaires. Le genre de destination dépaysante, qui donne l’impression d’être parti loin et longtemps, et dont on revient ressourcé… et avec un peu de chance, un peu bronzé !

Image en Une : L’estuaire de l’Orne, l’un des paysages emblématiques de Caen la mer L’estuaire de l’Orne, l’un des paysages emblématiques de Caen la mer © Caen la mer Tourisme / Fabien-POTEL-www.airkapture.fr

Mélina Hoffmann