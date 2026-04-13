Un ancien collège transformé en hostel à Lyon : nuit à 20€ et vue sur Fourvière

Sur les pentes de la Croix-Rousse, un ancien collège vient de renaître : le bâtiment est devenu un hostel moderne avec des dortoirs et chambres à prix doux, et l’ancienne cour de récré une agréable terrasse où télétravailler et siroter des cocktails. Bienvenue chez The People Lyon, le 12ème établissement du réseau, que nous avons testé pour vous !

Un hostel cool et pas cher

À mi-chemin entre l’hôtel et l’auberge de jeunesse, The People (du groupe Grape Hospitality) est bien connu des voyageurs comme des locaux. Partout en France, il s’installe dans des quartiers emblématiques – tels que Belleville, Nation et le Marais à Paris – avec une promesse simple : bien dormir, manger local, proposer des sorties, et ne pas se ruiner. À Lyon depuis quelques mois, il attire déjà les backpackers, déplacements professionnels, touristes ou encore lyonnais cherchant un espace sympa où se poser dans la montée des Carmélites.

La nouvelle vie d’un ancien collège

Il ne paye pas de mine de l’extérieur et pourtant, ce n’est pas un immeuble quelconque dans lequel The People Lyon a posé ses valises. On séjourne là dans un ancien établissement scolaire reconverti. Plutôt insolite ! La salle du restaurant est très stylée avec son esprit rétro industriel, néons, plantes grimpantes et baies vitrées donnant sur l’extérieur. On s’y régale de petits plats locavores, smash burger, salades, planches à partager, d’un bon café en collaboration avec des artisans lyonnais et de généreux cocktails à l’apéro.

Du dortoir à 20€ à la chambre avec vue

L’hostel propose une centaine de lits en dortoirs et une trentaine de chambres privées. Les dortoirs (de 4 à 18 personnes, mixtes ou girls only) démarrent à 20€ la nuit et bénéficient de tout le confort nécessaire : lits capsule avec rideau blackout, liseuse, prise USB à chaque place… Et pour certains, une vue sur la basilique de Fourvière ! Si vous recherchez plus d’intimité, les chambres doubles standard restent très abordables avec des prix à partir de 69€ et salle de bain privée, tandis que les doubles premium dès 79€ ajoutent la vue, une télé et du café à disposition. Enfin si vous voyagez en famille ou entre amis, la chambre Tribu accueille jusqu’à 4 personnes avec un lit double et deux lits superposés à partir de 94€. Avec toutes ces options, chacun trouve forcément son bonheur.

Une ambiance décontractée

L’ambiance, c’est précisément ce qui distingue The People d’un hôtel classique. Ici, l’agenda est bien chargé : DJ sets, blind tests, karaokés, stand-up, marchés de créateurs, expositions et ateliers rythment les soirées. La mezzanine, le restaurant et la terrasse peuvent également se privatiser pour des anniversaires, EVJF ou événements d’entreprise. Et cerise sur le gâteau : The People Lyon affiche le label Clé Verte, qui récompense les hébergements les plus engagés en matière de développement durable. L’établissement reconduit également l’opération « Cookies du Cœur » au profit de l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Définitivement une adresse comme on les aime !

10 montée des Carmélites, Lyon 1er

Dortoirs à partir de 20 €/nuit, chambres privées à partir de 69 €/nuit

Check-in à partir de 15h — Check-out à 11h — Réception ouverte 24h/24

Accès : depuis la gare Part-Dieu, bus C13 direction Montessuy Gutenberg, arrêt Mairie du 1er (environ 10 min) ; depuis Perrache, métro A direction Vaulx-en-Velin La Soie, arrêt Hôtel de Ville – Louis Pradel puis 15 min à pied

Réserver chez The People Lyon