La cité du Figuier : cette pépite du 11e cachée près du Père Lachaise

Nommée « la cité du Figuier » cette ruelle pavée discrète se cache dans le 11e arrondissement. Nichée entre la rue Oberkampf et l’Avenue de la République, son histoire incarne les métamorphoses des quartiers de Paris lors de l’expansion de l’industrialisation. Cette pépite, non loin du Père Lachaise, est un trésor verdoyant à admirer sans retenue.

Une pépite du 11e arrondissement

Les petits passages secrets parisiens sont très nombreux. En mention honorable, nous pouvons citer le square Montsouris, dans le 14e arrondissement. Villas Art Nouveau et Art Déco sont au rendez-vous dans ce passage où de nombreux grands noms du cinéma ont déjà vécu ; comme Jhonny Depp. De même, certains passages pavés permettent de faire quelques emplettes, comme le très célèbre Village Royal, dans le 8e arrondissement. Près des Tuileries, vous aurez accès aux marques les plus reconnues, tout en vous sentant dépaysés.

La cité du Figuier, quant à elle, charme grâce à sa simplicité. Exit les célébrités ou les marques de luxe : ici, on profite d’une floraison magnifique au printemps, et d’une histoire qui a construit Paris. Ainsi, entre le 104 et le 106 de la rue Oberkampf, on peut se faufiler dans cette allée préservée où de nombreux artistes vivent désormais : ce qui n’a pas toujours été le cas !

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La cité du Figuier

Dans les années 70, tous les ouvriers en métallurgie qui vivaient dans ce petit passage parisien sont progressivement partis. La cité du Figuier, qui tient son nom grâce à un ancien arbre délicieux qui y poussait, a dû retrouver une identité. Elle a d’ailleurs été sauvée de la disparition par l’arrivée d’artistes qui ont redoré son blason. Notez qu’aujourd’hui, cette adresse unique fait partie du patrimoine de Paris. Vous devrez compter plus de 10 000 € du mètre carré. C’est encore 10 000 € de moins que la fameuse rue Furstemberg : qui n’est autre que la rue la plus chère de Paris avec 24 272 € le mètre carré.

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À Paris, près du Père Lachaise

Mais alors, pourquoi cette jolie impasse était-elle indispensable à l’origine ? Avant que ses prix ne montent en flèche, elle était bel et bien une cité artisanale et ouvrière, typique de l’est parisien. Les petites entreprises de métallurgie se trouvaient au rez-de-chaussée, et l’on vivait aux premiers étages. Ferronniers, chaudronniers et fabricants en tous genre y vaquaient à leurs occupations. Ces échoppes permettaient d’alimenter l’économie locale à Paris !

S’ils se trouvaient ici, c’était parce que les quartiers d’Oberkampf et de Ménilmontant étaient des pôles ouvriers majeurs au XIXe siècle. D’ailleurs qui dit « métal » dit « tour Eiffel ». Or, les ouvriers de la cité du Figuier n’ont pas directement travaillé pour Gustave Eiffel. Néanmoins, vous pourrez y retrouver une façade bleue avec des éléphants : il s’agit de la façade d’un ancien pavillon de l’Exposition Universelle de 1900.

Ce n’est autre que la désindustrialisation, la fermeture des petits ateliers et la transformation des quartiers qui aura raison de ces petits commerces. Même si la cité du Figuier a perdu son ancienne fonction productive, on y crée encore autrement, loin du bruit des avenues !

Cité du Figuier, 104-106 rue Oberkampf, 75011 Paris

M2 Ménilmontant / M3 Parmentier

Photo à la une : Cité du Figuier, une ruelle préservée à Paris, dans le 11e © Adobestock