Metro Mapper, l’appli gratuite pour découvrir Paris de façon ludique

Metro Mapper, c’est une application mobile au principe tout simple : tirer une station de métro au hasard et découvrir les meilleurs spots autour des 321 arrêts du réseau parisien.

Entre urbex et Pokémon Go

Chez Zigzag, on a deux passions : le métro et partir à la recherche de nouvelles adresses insolites à Paris à vous partager. Alors on a mélangé nos deux passions, et on a découvert l’application Metro Mapper. Le concept : tu tires au hasard une station parmi les 321 du réseau parisien, et l’application te révèle les meilleures adresses autour : restos, bars, balades, activités. Un peu comme un guide de voyage mais en plus ludique !

Avec Metro Mapper, Paris devient une sorte de jeu grandeur nature, un mix entre urbex et Pokémon Go où les récompenses sont des spots parfaits pour un date qui sort de l’ordinaire, un after work entre collègues ou une soirée improvisée entre potes !

321 stations et autant de lieux à découvrir

Un bar caché derrière une porte sans enseigne, un resto minuscule qu’on remarque à peine, une librairie planquée au fond d’une cour… C’est exactement ce que Zigzag aime explorer depuis toujours. À force de chercher, tester et se perdre dans la ville, on sait à quel point Paris regorge de lieux insolites. Encore faut-il accepter de sortir un peu des sentiers battus pour les trouver. C’est justement l’idée de l’application Metro Mapper : transformer l’exploration de Paris en jeu à travers son réseau RATP. Le réseau parisien, c’est 321 arrêts répartis dans toute la capitale, 321 points d’entrée différents dans une même ville. On passe souvent de l’un à l’autre sans y prêter attention, comme de simples étapes entre deux destinations.

Et pourtant, derrière chaque station, il y a une ambiance, une vie de quartier bien à elle… et parfois même une histoire surprenante. Saviez-vous par exemple que certaines stations cachent des anecdotes inattendues ? Le nom « Olympiades », par exemple, a longtemps soulevé des questions juridiques car il est protégé par le CIO (Comité International Olympique). Il a finalement été conservé après démonstration qu’il faisait simplement référence au quartier lui-même, sans lien direct avec les Jeux Olympiques.

Une appli gratuite sur iOS et Android

Au lieu de voir ces 321 arrêts comme un simple réseau de transport, l’application en fait un terrain de jeu géant, où chaque station devient un monde à découvrir. Un café caché dans un jardin à Lamarck–Caulaincourt, une église insolite à Victor Hugo, une allée fleurie à Brochant… autant de petites surprises qui donnent envie de regarder Paris autrement, station par station. Et l’expérience ne s’arrête pas là : chaque station visitée vient compléter ta collection. Il suffit de se laisser guider, de progresser ligne par ligne, de débloquer le réseau et de gagner des badges au passage.

Une manière ludique de (re)découvrir la ville, qui marche aussi très bien quand on ne sait pas quoi faire du week-end ou des jours fériés de mai, avec les enfants. Disponible gratuitement sur iOS et Android, Metro Mapper permet de tirer une station au hasard, de découvrir les spots recommandés autour et de compléter peu à peu sa carte du métro parisien. Une idée simple, ludique, et franchement bien trouvée pour regarder Paris autrement. Et nous, on adore déjà !

Téléchargez gratuitement Métro Mapper

Image en Une : Metro Mapper transforme les stations de métro en points de départ pour explorer Paris. © Adobe Stock_Florence Piot