Cette allée fleurie du 17e ressemble à un village en plein Paris

Dans le quartier des Épinettes, une grille en fer forgé marque l’entrée d’un autre monde. Derrière elle, plus rien de l’avenue de Clichy : ni le bruit, ni la hâte. Juste une allée pavée de 320 mètres bordée de jardins, de clôtures en pierre de taille et de maisons aux façades sages. Bienvenue à la Cité des Fleurs.

Un village fondé sur des règles strictes

Née en 1847, cette voie privée piétonne — interdite aux véhicules comme aux chiens — doit son harmonie à une série de conventions imposées dès l’origine à ses propriétaires : alignement des façades, limitation du nombre d’étages, hauteur uniforme des murs mitoyens. C’est cette discipline architecturale collective qui confère à l’ensemble son allure de village anglais égaré dans Paris.

Les fantômes illustres de l’allée

Alfred Sisley s’installe au n°27 dans les années 1860. C’est de là qu’il peint en 1869 sa *Vue de Montmartre depuis la Cité des Fleurs aux Batignolles*, toile aujourd’hui conservée au musée de Grenoble. Quelques décennies plus tard, dans les années 1940, une clinique de la cité voit naître deux sœurs promises à la gloire : Catherine Deneuve (1943) et Françoise Dorléac (1942).

La cité garde aussi une mémoire plus douloureuse. Pendant l’Occupation, le n°25 abrite le réseau de résistance Plutus. Le 18 mai 1944, la Gestapo fait irruption. Sa cheffe, Colette Heilbronner, est exécutée sur place. Les autres membres sont déportés.

La Cité des Fleurs abrite aujourd’hui une école maternelle, l’église Saint-Joseph-des-Épinettes et le foyer Lou Cantou. Elle est accessible au public du lundi au samedi de 7h à 19h, et le dimanche et jours fériés de 7h à 13h.

Métro : Brochant ou Guy Môquet (ligne 13), Pont Cardinet (ligne 14)