À Montmartre, ce café se cache dans les jardins qui inspiraient Renoir

Un lieu ayant inspiré Renoir

Ces grands espaces de verdure, on les nomme désormais les « jardins Renoir« … et ce n’est pas le fruit du hasard ! C’est à l’été 1876 que le peintre impressionniste décide de louer un petit atelier dans la maison de la rue Cortot afin de peindre certaines de ses toiles les plus célèbres : le Bal du moulin de la Galette, La Balançoire et Jardin de la rue Cortot à Montmartre. La tranquillité du lieu et la proximité avec les bals populaires ont permis à l’artiste d’y mener ses recherches durant plusieurs mois.

En 2012, ces jardins ont été réaménagés dans l’esprit des toiles peintes par Renoir durant son séjour. On y trouve ainsi plusieurs arbres fruitiers et fleurs représentés par l’artiste, comme des poiriers, des amandiers, des lilas, des rosiers ou des hortensias. Ces espaces verts se découvrent sur plusieurs niveaux, accessibles par des chemins de terre et quelques escaliers. Des bancs, des tables en fer forgé et un café-restaurant permettent d’y faire escale durant quelques heures.

Visites guidées et pause café

Pour visiter les jardins Renoir sans passer par les expositions du musée, vous pouvez prendre un billet à 6 euros. Cela vous permettra de faire une promenade au calme, et de vous arrêter à la terrasse du Café Renoir pour déguster une salade, un gâteau ou boire un café. Ouvert toute la semaine de 11h à 18h, l’établissement renouvelle sa carte au fil des saisons. Par ailleurs, si vous voulez poursuivre votre découverte de ce site historique de Montmartre, sachez que le musée organise des visites guidées des vignes avec dégustation tous les samedis après-midi.

Jardins Renoir

Musée de Montmartre

12 rue Cortot, 75018 Paris

Tous les jours, 10h-19h

Entrée aux Jardins Renoir : à partir de 6 euros

À lire également : « Kiosques en fête » : les concerts et bals gratuits reviennent dans 40 jardins parisiens

Image à la une : Musée de Montmartre – © Ville de Paris / Clément Dorval