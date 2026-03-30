Le célèbre Déjeuner des Canotiers de Renoir revit à cette table près de Paris

Et si l’un des tableaux les plus célèbres au monde ne se regardait pas seulement… mais pouvait aussi se savourer ? Sur l’île des Impressionnistes à Chatou, le fameux restaurant où il a été peint propose de revivre ce Déjeuner des Canotiers immortalisé par Renoir il y a près de 150 ans. Pour en savoir plus, direction : la Maison Fournaise.

Un décor inchangé depuis Renoir

C’est ici même, dans cette maison en briques rouges où Alphonse Fournaise recevait artistes, bourgeois, intellectuels et amateurs de canotage au XIXe siècle, que Renoir installe son chevalet à l’été 1880 pour peindre Le Déjeuner des Canotiers. La scène, devenue iconique, capture un moment suspendu entre amis, à la fin d’un repas baigné de lumière. Près de 150 ans plus tard, on peut s’asseoir à nouveau sur ce balcon en fer forgé surplombant le fleuve et commander une friture d’éperlans dans exactement le même décor. Difficile de faire plus authentique !

Un menu comme une toile impressionniste

C’est à l’occasion de l’exposition “Renoir et l’amour : la modernité heureuse (1865–1885)” au Musée d’Orsay, qui présente exceptionnellement Le Déjeuner des Canotiers prêté par la Phillips Collection de Washington, que la Maison Fournaise a eu l’idée de cette expérience aussi inattendue que séduisante : nous faire revivre la scène du tableau. Le chef triplement étoilé Christian Le Squer s’est alors inspiré de l’héritage culinaire du XIXe siècle, de ce que la Seine et les environs ont à offrir, pour nous concocter ce menu à 39€ aux allures de toile impressionniste. L’entrée parle d’elle-même : une alléchante palette des canotiers dévoilant céleri rémoulade, hareng fumé, betterave et jambon dans un éclat de couleurs.

En plat, la généreuse poularde accompagnée de légumes façon pot-au-feu et d’une exquise sauce crémeuse se présente comme une composition artistique. Et en dessert, la gourmande poire au vin nous évoque aussi les saveurs d’autrefois et ces plaisirs simples que Renoir aimait tant capturer.

Une immersion totale entre art et gastronomie

Dans les étages de la Maison, le Musée Fournaise retrace l’histoire du lieu et de ses illustres habitués. La visite se prolonge naturellement par une promenade le long de la Seine, permettant de retrouver les paysages qui ont inspiré les impressionnistes. Tout ici semble suspendu dans le temps : la lumière sur l’eau, les reflets mouvants, l’ambiance joyeuse… Une belle parenthèse entre art, histoire, gastronomie et grand air, à seulement quelques stations de Paris !

3 rue du Bac, Île des Impressionnistes, 78400 Chatou

Accès : RER A, station Chatou-Croissy (environ 35 minutes depuis Charles de Gaulle – Étoile)

Parking gratuit

Du mardi au samedi 12h–15h et 19h–22h, dimanche : 12h–16h, fermé le lundi

Menu “Déjeuner des Canotiers” du 17 mars au 19 juillet 2026 : 39 €

Réserver à la Maison Fournaise

Tél : 01 30 09 05 30

Crédit photo de une : © Auguste Renoir (1841-1919), Le Déjeuner des Canotiers, 1880-1881, Huile sur toile 130,2 × 175,6 cm, Washington D.C., The Phillips Collection, achat 1923, 1637, Photo Courtesy of The Phillips Collection, Washington, D.C.