Autrefois, l’église Saint-Eustache était la paroisse des marchands des Halles à Paris

Située dans le quartier des Halles, l’église Saint-Eustache est bâtie dès 1532 à la place d’une modeste chapelle médiévale. Érigée à proximité du marché, elle était à l’origine dédiée aux marchands souhaitant se recueillir et célébrer les fêtes religieuses. Classée au titre des monuments historiques, elle est désormais la troisième plus grande église de Paris, remarquable à son architecture alliant différents styles.

Aux origines des Halles

À partir du XIIe siècle, le roi Louis VI décide de réaménager les marchés de Paris en les concentrant dans un lieu plus vaste, alors situé hors des murs de la ville. C’est à ce moment qu’est formé le marché des Halles, à l’emplacement d’un ancien marécage desséché. L’activité des marchands s’y développe, et le nombre de visiteurs augmente rapidement, si bien que de nouveaux bâtiments sont conçus pour s’adapter aux changements.

Dès que l’enceinte de Philippe Auguste, construite en 1190, a inclus les Halles au sein de la capitale, l’urbanisation s’est renforcée dans le quartier et les fidèles se sont alors plaints de ne pas disposer d’un édifice religieux suffisamment important pour se recueillir. C’est à cette époque qu’un bourgeois, du nom de Jean Allais, va répondre à leur demande. Après s’être enrichi grâce à une taxe imposée aux marchands des Halles, ce dernier a décidé de leur faire construire une chapelle, en premier lieu dédiée à sainte Agnès.

Une chapelle pour les marchands

Alors que le quartier est de plus en plus fréquenté, la chapelle Sainte-Agnès commence à prendre du prestige. Dès 1223, elle reçoit les reliques de saint Eustache, données par l’abbaye Saint-Denis : la chapelle se transforme alors en église et prend le nom du martyr chrétien. Mais au fil des siècles, celle-ci devient bien trop modeste face au nombre grandissant de fidèles… La démolition est alors décidée dès le XVIe siècle, pour édifier un monument plus imposant. Avec une première pierre posée en 1532, le chantier ne s’achève qu’en 1637. Dès lors, l’église Saint-Eustache devient le monument emblématique des marchands : c’est dans cet édifice qu’ils se retrouvent pour célébrer les fêtes saintes, les mariages et baptêmes.

L’une des plus grandes églises de Paris

Si l’église Saint-Eustache a été édifiée dès le XVIe siècle, sa façade est devenue trop vétuste et a dû être remplacée par une nouvelle, construite en 1754. Cela explique les différents styles d’architecture du monument, mêlant le gothique tardif et Renaissance avec un portail néoclassique. Puis, au cours du XIXe siècle, un incendie endommage une partie de l’église : dès 1844, Victor Baltard, à qui l’on devait l’ancienne structure en fer des Halles, est alors chargé de la rénover pour lui donner la forme qu’on lui connaît. Classée au titre des monuments historiques, elle est désormais la troisième plus grande église de Paris, après la cathédrale Notre-Dame et l’église Saint-Sulpice.

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Image à la une : Église Saint-Eustache – © Adobe Stock