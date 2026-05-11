Le Studio Raspail, salle classée des Années folles, vient de rouvrir ses portes à Montparnasse

Situé dans le quartier de Montparnasse (14e), le Studio Raspail est l’un des derniers vestiges des Années folles. Ouvert en 1927 par un couple d’américain, ce petit théâtre de style Art déco a d’abord accueilli la scène d’avant-garde, s’est converti durant un temps en cinéma Art et Essai, avant de fermer pour d’importants travaux de rénovation. En ce mois de mai 2026, la salle classée aux monuments historiques rouvre désormais pour accueillir des spectacles et des concerts.

Un théâtre des Années folles

L’histoire du Studio Raspail débute au lendemain de la guerre, en plein cœur de Montparnasse. Parmi les artistes et intellectuels fréquentant les brasseries en vogue, Helena Rubinstein et Edward Titus, un couple d’Américains, sont rapidement séduits par l’effervescence de ce quartier parisien, emblématique des Années folles. En 1927, ils décident alors de faire construire un petit théâtre au 216 boulevard Raspail afin d’y présenter les pièces de dramaturges de l’avant-garde américaine. L’immeuble abrite alors une scène au rez-de-chaussée, ainsi que des appartements-ateliers à l’étage pour héberger des artistes venus du monde entier.

Puis, face au triomphe du septième art, le théâtre rouvre sous forme de cinéma Art et Essai dès les années 1930. La salle se tourne alors vers la projection de films expérimentaux, tels qu’Un chien andalou, Entr’acte, L’Inhumaine… avant de se spécialiser dans la diffusion d’œuvres étrangères sous la forme d’un ciné-club. Rouvert durant un temps pour être mis à disposition des associations, le Studio Raspail ferme finalement en 2022 pour mener un chantier d’envergure.

Un vestige de l’Art déco

Après plus de quatre années de travaux, le Studio Raspail se réconcilie avec son apparence d’origine. Conçu par l’architecte Bruno Elkouken et le décorateur Erno Goldfinger en 1932, l’édifice est un exemple de l’Art déco de style « Paquebot », avec des matériaux sobres et des formes épurées. Inscrit depuis 1986 au titre des monuments historiques, il a retrouvé son enseigne, tandis que sa salle de spectacle a adopté une palette plus claire. L’objectif : rendre hommage à l’histoire de ce lieu pensé par Helena Rubinstein.

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Le renouveau du Studio

Rouvert en ce mois de mai 2026, le nouveau Studio Raspail a été repris par Florence Méaux pour lui redonner sa casquette de théâtre de quartier, tout en s’ouvrant aux concerts, aux conférences et aux spectacles humoristiques. Sa salle, dotée de 285 places assises, dont 40 places dans le speakeasy, pourra aussi être privatisée de temps à autre pour des événements. L’adresse abrite par ailleurs un bar où boire un verre avant la représentation.

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Romane Fraysse

Studio Raspail

216 boulevard Raspail, 75014 Paris

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Image à la une : © Studio Raspail