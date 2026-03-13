Dans cet hôtel mythique de Deauville, on séjourne dans un décor digne d’un film

Depuis 1912, cette impressionnante demeure dressée au cœur de Deauville – à quelques mètres de la mer et des Planches – accueille les plus grands noms du monde entier, sans jamais perdre son âme. Coco Chanel y a posé ses valises, tout comme Charles III, et Claude Lelouch y a même tourné certaines scènes d’Un Homme et une Femme… Derrière sa façade anglo-normande reconnaissable entre toutes, cette grande maison cultive depuis plus d’un siècle l’élégance, l’art de vivre et une certaine idée du luxe à la française. On vous emmène à la découverte de l’Hôtel Barrière Le Normandy, dont nous avons poussé les portes pour vous !

Un palace historique et mythique

Au début du XXe siècle, l’architecte Théo Petit a la mission de rassembler ici toutes les extravagances de la villégiature de l’époque : clochers alambiqués, colombages peints, et cours intérieures donnant sur la mer, la ville et le casino. À son inauguration le 1er juillet 1912, le Normandy fut salué comme le plus bel hôtel du monde. Depuis, l’établissement a été entièrement rénové tout en préservant ce qui fait sa singularité, cette façon rare d’être à la fois maison normande et palace international. Dès l’entrée, on est transporté dans un décor très cinématographique, du lobby majestueux au passage secret qui mène directement au Casino…

Des chambres élégantes au coeur de Deauville

Pousser la porte d’une chambre du Normandy, c’est entrer dans un univers soigné jusqu’au dernier détail. La toile de Jouy règne en maître sur les murs dans des tonalités rouges ou grises. Les Chambres Supérieures ouvrent sur les toits de la ville ou sur la verrière de la piscine intérieure, tandis que les Chambres Deluxe Mer offrent un magnifique paysage changeant au fil de la journée. Les Suites Deluxe Mer disposent d’un balcon depuis lequel les reflets bleus de la mer se mêlent aux ocres des courts de tennis. Et puis il y a la Suite Présidentielle avec sa magnifique terrasse sur la Cour Normande et ses 100 m². Quant à la Suite Un Homme et une Femme, elle porte le nom du film dont elle fut le décor : y dormir, c’est prolonger un peu cette histoire d’amour filmée ici même par Lelouch.

Une table réputée

Le restaurant La Belle Époque mérite qu’on prenne le temps de s’y installer. La grande salle lumineuse avec ses baies vitrées sur la Cour Normande, ses lustres en cristal, ses moulures et ses boiseries nous transportent dans un autre temps. La carte célèbre le terroir normand : escargots du Pré d’Auge, huîtres de Mont Saint-Michel, foie gras de canard mi-cuit, ris de veau croustillant, sole meunière. Des classiques réalisés avec des ingrédients locaux d’exception.

Les desserts sont signés Christophe Adam, ce qui, pour qui connaît son travail, constitue une promesse de finesse et de créativité. Le dimanche, la table se transforme en brunch, une institution qui rassemble aussi bien des habitants de Deauville que des Parisiens venus pour le week-end. On craque également pour les élégants cocktails, qui ne manquent pas d’attirer le regard des tables voisines !

Ils sont concoctés au Bar du Normandy, qui, lui aussi, vaut le coup d’oeil avec ses allures de club anglais où la légende s’est accumulée verre après verre. Entre ses boiseries, sa cheminée, son piano et ses alcôves, on s’installe confortablement pour savourer l’un des 147 whiskies proposés ici (bien connus de Jack Nicholson paraît-il !). L’atmosphère feutrée du lieu invite finalement à rester plus longtemps que prévu, et à se laisser tenter par le délicieux tea time présenté à la carte.

Un spa pour déconnecter

Le Spa du Normandy est une référence locale en terme de bien-être. Il travaille en partenariat avec deux maisons : Biologique Recherche, dont la méthode repose sur un diagnostic précis de chaque peau avant tout soin, et Algologie, une marque 100% française développée en Bretagne autour des actifs marins naturels. Les soins du visage sont donc personnalisés à la lettre, les rituels corps font la part belle aux algues normandes, et les massages signature ont été développés sur la base de techniques neuromusculaires et énergétiques. On remarque aussi le massage Chabada-bada qui se vit à deux, et les rituels Bonpoint qui s’adressent aux parents et à leurs enfants. Une piscine, un sauna, un hammam et des cours de yoga et Pilates complètent cette offre déjà alléchante.

Une escapade complète à 2h de Paris

Idéalement situé en plein coeur de Deauville, l’hôtel propose de nombreuses activités : golf, courts de tennis face à la mer, padel, l’équitation, location de vélos pour longer la Côte Fleurie, et bien sûr, le Casino Barrière voisin. Depuis peu, un Gaming Club de 100 m² avec des jeux d’arcades s’est installé directement au sein de l’hôtel, premier du genre pour le groupe Barrière ! Enfin, trois Kids’ Clubs prennent en charge les enfants de 3 mois à 17 ans. Et nos compagnons à quatre pattes bénéficient d’un accueil particulier.

Pour nous, Le Normandy est sans conteste un lieu où il faut séjourner au moins une fois dans sa vie. Mêlant Histoire, patrimoine, loisirs, bien-être et gastronomie, c’est un luxe à s’offrir pour une parenthèse de prestige mémorable, à seulement 2h de Paris !

38 rue Jean Mermoz, 14800 Deauville

Tél : 01 73 60 01 11

Réserver au Normandy