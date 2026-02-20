Ce jeu inspiré de Fort Boyard vous plonge dans un décor de prison abandonnée près de Paris

De longs couloirs gris, des portes métalliques avec un judas, des cellules aux murs tagués, et une ambiance à mi-chemin entre Fort Boyard et une prison abandonnée tout droit sortie d’un film… Bienvenue à Prison Island, le jeu qui vous invite à relever des défis en équipe et à passer un moment inoubliable à seulement 30 minutes de Paris ! Et non, il ne s’agit pas d’un escape game, mais d’un action game : on vous raconte cette expérience que nous avons testée pour vous…

Un « action game » inspiré de Fort Boyard

Oubliez l’escape game classique avec ses cadenas, ses indices et son scénario linéaire où un seul obstacle peut bloquer toute l’équipe pendant de longues minutes. Prison Island 77 est une expérience bien différente, et franchement plus fun. Ici, 26 cellules indépendantes vous proposent 26 défis différents mêlant action, réflexion, rapidité et stratégie collective. Le but est d’accumuler le maximum de points dans le temps imparti (1h, 1h30 ou 2h), en relevant les challenges dans l’ordre que vous voulez, autant de fois que vous le souhaitez. Chaque défi dure entre 3 et 5 minutes, ce qui donne un rythme trépidant à la session. Et puisque tous les talents sont les bienvenus, que vous soyez du genre à réfléchir, à foncez tête baissée ou à coordonner l’équipe, tout le monde trouve sa place !

Un décor de prison abandonnée

L’une des grandes forces de Prison Island 77, c’est son atmosphère. On déambule dans des couloirs aux airs de prison désaffectée, avec des cellules, des fresques murales, et une ambiance carcérale (mais non effrayante). Le jeu est d’ailleurs conseillé dès 10 ans. Et pas besoin d’être sportif ou de posséder des aptitudes particulières : les défis sont variés et adaptés pour que chacun puisse contribuer à l’effort collectif, quel que soit son âge ou sa condition physique. Que ce soit pour une sortie entre amis, un anniversaire enfant ou adulte, un EVG ou EVJF plein d’adrénaline, ou encore un team building d’entreprise vraiment original, le site peut accueillir jusqu’à 22 équipes simultanément – soit jusqu’à 150 participants – ce qui en fait l’une des activités de cohésion les plus généreuses de la région.

À la différence d’un escape game, on a beaucoup aimé la liberté qu’offre Prison Island 77 (paradoxalement à sa thématique !) : si un défi résiste, on passe au suivant, et on revient plus tard. L’expérience est plus fluide, plus rythmée, et surtout, tout le monde repart avec des souvenirs plein les poches. Enfin, le lieu est facilement accessible en RER E (à 5 mn à pied de la gare Émerainville / Pontault-Combault) en 30 mn depuis Paris. Une activité insolites parfaitement faisable dans l’après-midi, sans avoir à planifier une journée entière !

2 Boulevard Olof Palme, 77184 Émerainville (CC Intermarché)

Téléphone : 01 60 05 33 13

Tarifs : à partir de 18 € par personne Durée des sessions : 1h, 1h30 ou 2h au choix

Réserver une session Prison Island

A. C.