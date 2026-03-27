Disneyland Paris dévoile un spectacle de drones aériens et aquatiques unique au monde

Disneyland Paris n’a pas fini de mettre des étoiles dans les yeux des petits et des grands ! Son tout nouveau spectacle de drones aériens et aquatiques féérique peut désormais être admiré tous les soirs au sein de Disney Adventure World, le parc réinventé qui remplace l’ancien Walt Disney Studios Park. Nous avons pu le voir en avant-première, on vous raconte.

Disneyland Paris se métamorphose

L’information ne vous aura sans doute pas échappée, les portes du tout nouveau parc de Disneyland Paris s’ouvrent enfin après une très longue période de travaux. Nous avons d’ailleurs pu le visiter en avant-première avant son ouverture officielle au public le 29 mars 2026, et découvrir ainsi le nouveau monde La Reine des Neiges, son attraction star Frozen ever After, son spectacle qui se déroule plusieurs fois par jour sur la Baie d’Arendelle, ainsi que la très jolie attraction Raiponce, et bien sûr les nouveaux décors, restaurants ou encore personnages qui donnent vie à ce nouvel univers du parc.

Voir cette publication sur Instagram On a découvert en avant-première World of Frozen, le tout nouvel univers de La Reine des Neiges qui ouvrira ses portes le 29 mars prochain ! ❄️

On vous emmène découvrir le royaume d'Arendelle, ses décors, ses deux attractions et ses spectacles féeriques ! 🤩✨ 📍Disneyland Paris

📆 À partir du 29 mars…

Mais ce n’est pas tout. En effet, si cette visite nous a particulièrement émerveillés à la nuit tombée, nous vous le disions, elle s’est également clôturée en beauté avec ce spectacle nocturne époustouflant, à admirer chaque soir à Adventure Bay, sur le lac central de 3 hectares qui trône au milieu de Disney Adventure World, anciennement Walt Disney Studios.

Le deuxième spectacle nocturne Disney

Disneyland Paris proposait déjà un superbe spectacle nocturne au pied de son château, elle en propose désormais deux, pour le plus grand bonheur de ses fans de tous âges. Disney Cascade of Lights propose un véritable voyage initiatique nous invitant à nous émerveiller face à la puissance et à l’inspiration portée par les récits Disney tels que Vaiana, Mulan, Hercules et Zootopie, des histoires Pixar avec Là-haut et par l’univers MARVEL.

Et pour cela, c’est un show grandiose à 360° qui prend place au centre du lac d’Adventure World, et qui peut être admiré depuis n’importe quel endroit du lac. Et s’il peut être tentant de se placer face à Arendelle et à son château pour profiter de cette vue merveilleuse en arrière-plan, on vous conseille toutefois de vous installer au pied de la Fontaine de l’Amitié : un spot de choix.

Un spectacle de drones unique au monde

Ce qui rend ce spectacle unique au monde, c’est son ballet féérique de drones aériens de nouvelle génération, mais aussi de drones aquatiques conçus en collaboration avec le partenaire officiel technologique de Disney, Dronisos, à partir d’une toute nouvelle technologie créée exclusivement pour ce spectacle. 379 de ces petits engins viennent ainsi simultanément illuminer l’eau et le ciel en formant des figures et des chorégraphies merveilleuses. C’est vraiment spectaculaire à voir.

À cela s’ajoute une mise en scène immersive faite de flammes, d’écrans d’eau, de fontaines et autres effets spéciaux pyrotechniques qui surgissent et s’entremêlent : on en prend vraiment plein les yeux… et les oreilles ! En effet, une bande-son originale, enregistrée par un orchestre de 90 musiciens, accompagne cette expérience hors du commun. On y retrouve de nouveaux arrangements de musiques iconiques Disney telles qu’une adaptation inédite de « Le Bleu Lumière » de Vaiana, ainsi qu’un nouvel hymne créé pour ce spectacle : « We Can Be Heroes ». Le nouveau spectacle nocturne Disney Cascade of Lights promet, c’est certain, d’être l’un des nouveaux points forts d’une visite au royaume de Walt Disney.

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Image en Une : Un serpent lumineux en drones survole le lac pendant Disney Cascade of Lights à Disneyland Paris. © Disneyland Paris

Mélina Hoffmann