On a découvert en avant-première le Monde de La Reine des Neiges à Disneyland Paris

On a découvert en avant-première le Monde de La Reine des Neiges, le monde immersif qui ouvrira ses portes à Disneyland Paris le 29 mars prochain au sein de Disney Adventure World. On a pu tester les attractions, découvrir le spectacle sur la Baie d’Arendelle, explorer Adventure Way et assister au grand show nocturne sur le lac central. On vous emmène.

Disney Adventure World prend forme

Vous faites partie des curieux impatients qui tentaient jusqu’alors d’apercevoir quelque chose entre les grands panneaux cachant encore, pour quelques jours, cet univers du parc ? Ou de ceux, un peu plus malins, qui profitaient de l’attraction Toy Soldiers Parachute Drop pour observer l’avancée des travaux depuis les airs ? Parce que nous, oui (les deux !) Alors on était franchement ravis de pouvoir enfin passer de l’autre côté pour découvrir ce nouvel univers tout beau, tout neuf, et presque encore désert.

Il faudra encore patienter quelques jours avant de pouvoir, vous aussi, être enfin libérés, délivrés de l’attente. Oui, elle était facile, mais on n’allait pas s’en priver ! Et il faut dire que l’ouverture du 29 mars est très attendue : ce jour-là, le Parc Walt Disney Studios deviendra officiellement Disney Adventure World, avec son nouveau lac central, une partie inédite consacrée à Raiponce, et surtout ce fameux monde inspiré d’Arendelle, le temps fort de cette grande transformation.

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Le Monde de La Reine des Neiges et ses attractions

Dès les premiers pas, on est happé par la perspective sur le lac, derrière lequel se dresse la Montagne du Nord, couronnée par le Palais de Glace d’Elsa, qui surplombe tout le royaume. Au pied du massif, Arendelle a été recréée avec un vrai sens du détail : façades colorées d’inspiration nordique, Fontaine de L’Amitié, décorations givrées, motifs inspirés de l’art scandinave, végétation pensée pour rappeler les paysages du Nord… Le lieu déploie déjà beaucoup de charme le jour, et devient encore plus féerique à la tombée de la nuit. Comme le souligne Michel den Dulk, Vice-Président et Portfolio Executive Creative Director de Walt Disney Imagineering Paris : « Le Monde de La Reine des Neiges ne se contente pas de s’inspirer du film ; il donne véritablement vie au Royaume d’Arendelle. »

Côté attractions, c’est Frozen Ever After, située à l’entrée de la Tour de l’Horloge, qui concentre forcément beaucoup d’attention. Cette balade en bateau nous entraîne au fil des scènes cultes du film, de la forêt enneigée à la vallée des trolls, jusqu’au Palais de Glace d’Elsa, avec Anna, Olaf, Sven et Kristoff sur le parcours. Les chansons emblématiques sont bien là, les Audio-Animatronics sont impressionnants, et l’ensemble fonctionne très bien en attraction familiale. On retrouve bien l’esprit du film, avec ce qu’il faut de chansons, de décors spectaculaires et de clins d’œil pour plaire aussi bien aux enfants qu’aux grands fans de la saga.

Autour de l’attraction, le land propose aussi une Rencontre Royale avec Anna et Elsa, une jolie boutique dédiée à l’univers du film, ainsi qu’une pause gourmande à Nordic Crowns Tavern, un restaurant à l’ambiance (et aux desserts !) nordiques, pensé comme un prolongement de l’histoire d’Arendelle. En vous baladant dans les rues du village, vous pourrez aussi croiser l’enthousiaste Oaken, fameux propriétaire de la boutique d’alimentation et sauna, ou encore Mossie, le bébé troll, et même envoyer une carte postale depuis le village !

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Un parc en pleine métamorphose

Le Monde de La Reine des Neiges s’anime aussi plusieurs fois par jour avec un spectacle coloré d’une quinzaine de minutes, imaginé sur la Baie d’Arendelle. Olaf, qui prend vie grâce à un personnage robotique, Kristoff et les habitants y préparent le Festival de la Fleur de Neige, avant qu’Elsa n’entre en scène pour rendre l’ensemble un peu plus magique encore. Des personnages arrivent sur de majestueux bateaux, d’autres dansent sur le quai, dans une mise en scène pensée pour prolonger l’immersion. Quand la météo s’y prête, on vous conseille vivement de ne pas manquer la dernière représentation de la journée, qui se déroule sur fond de coucher de soleil.

Mais l’ouverture du 29 mars ne se limite pas à Arendelle. Disney Adventure World inaugure aussi Adventure Way, sa nouvelle grande promenade. Dès cet été, elle accueillera La Cavalcade des Princesses Disney, un rendez-vous qui célèbrera, à travers quatre chars, le courage et la détermination de chaque princesse dans la poursuite de ses rêves. On y retrouve aussi Raiponce Tangled Spin, une attraction familiale inspirée du Festival des Lanternes. On y prend place dans de jolies gondoles qui tournent sous un ciel de lanternes flottantes, au milieu de fresques retraçant les aventures de Raiponce. Un décor somptueux et riche en détails, à admirer, lui aussi, de jour comme de nuit.

Autour de l’immense lac central de 3 hectares, où se reflètent façades et lumières du parc, Disney Adventure World invite à profiter de très jolis panoramas, à savourer quelques snacks exclusifs, à faire une halte au West Pavilion pour rencontrer Mickey dans sa nouvelle tenue victorienne, ou encore à dîner au Regal View Restaurant & Lounge en compagnie des princesses. À la tombée de la nuit, le lieu change encore d’atmosphère avec le nouveau grand spectacle nocturne du parc, présenté sur le lac. Mise en scène à 360°, jeux de lumière, effets pyrotechniques et impressionnant ballet de drones aquatiques et aériens : on en a pris plein les yeux. « Disneyland ne sera jamais achevé. Il continuera de grandir tant qu’il y aura de l’imagination dans le monde. » disait Walt Disney. En attendant l’arrivée de la future attraction inspirée de Là-Haut et du monde immersif du Roi Lion, dont les travaux ont déjà commencé, Le Monde de La Reine des Neiges à Disneyland Paris est à découvrir dès le 29 mars. Et vu l’attente qu’il suscite déjà, il devrait y avoir du monde au rendez-vous.

On vous emmène aussi découvrir Le Monde de La Reine des Neiges en vidéo.

Voir cette publication sur Instagram On a découvert en avant-première World of Frozen, le tout nouvel univers de La Reine des Neiges qui ouvrira ses portes le 29 mars prochain ! ❄️

On vous emmène découvrir le royaume d'Arendelle, ses décors, ses deux attractions et ses spectacles féeriques ! 🤩✨ 📍Disneyland Paris

📆 À partir du 29 mars…

FAQ du Monde de La Reine des Neiges à Disneyland Paris

Quand ouvre Le Monde de La Reine des Neiges à Disneyland Paris ?

Le Monde de La Reine des Neiges ouvre le 29 mars 2026 à Disneyland Paris, au sein de Disney Adventure World, le nouveau nom du parc Walt Disney Studios.

Quelles attractions découvrir dans Le Monde de La Reine des Neiges ?

Le Monde de La Reine des Neiges propose notamment Frozen Ever After, une attraction familiale en bateau inspirée du film, ainsi qu’une Rencontre Royale avec Anna et Elsa, une boutique dédiée et un restaurant à thème, Nordic Crowns Tavern.

Que change l’ouverture de Disney Adventure World à Disneyland Paris ?

L’ouverture de Disney Adventure World marque une nouvelle étape dans la transformation du second parc de Disneyland Paris, avec un lac central de 3 hectares, Adventure Way, Raiponce Tangled Spin, de nouveaux restaurants, de nouvelles rencontres et un grand spectacle nocturne sur le lac.

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Image en Une : Le Monde de La Reine des Neiges à Disneyland Paris au coucher du soleil © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann