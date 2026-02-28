K-Beauty : le musée Guimet retrace 300 ans de beauté coréenne

Routines skincare interminables, stars de K-pop au teint parfait… Derrière la vague K-Beauty qui envahit nos écrans et nos salles de bains se cache une histoire bien plus ancienne. Du 18 mars au 6 juillet 2026, le musée Guimet va remonter près de trois siècles pour décrypter cet idéal devenu phénomène culturel planétaire.

La beauté comme art de vivre

Bien avant les sérums et les masques en tissu, la beauté coréenne s’est façonnée sous l’ère Joseon, à la fin du 18e siècle. Dans une société influencée par le néoconfucianisme, l’apparence reflète avant tout un équilibre intérieur : teint clair, gestes mesurés, vêtements fluides et coiffures impeccables traduisent équilibre et retenue. La beauté relève presque d’une philosophie, en tout cas d’une discipline.

Peu visibles jusque-là dans l’espace public, les femmes apparaissent dans les romans et deviennent le sujet d’un nouveau genre pictural… les Miindo, ces célèbres « portraits de beautés ». Le peintre Shin Yun-bok, figure majeure de la période, bouleverse alors les représentations en montrant des femmes élégantes, libres et individualisées, parfois courtisanes, loin des figures idéalisées traditionnelles. Son regard moderne et ses compositions audacieuses, dans lesquelles la sensualité est assumée, marquent durablement l’imaginaire coréen, aussi bien dans l’univers de la mode que dans celui de la photographie, du cinéma ou encore des webtoons, ces romans graphiques publiés en ligne.

Rituels, soins et obsession du détail

Si la K-Beauty intrigue autant aujourd’hui, c’est aussi pour son approche globale du soin. Pourtant, cette vision holistique ne date pas d’hier. Dès le 15e siècle, des manuels d’éducation féminine décrivent déjà ablutions quotidiennes, soins capillaires, usage de poudres éclaircissantes ou d’huiles parfumées… Le célèbre Donguibogam, traité médical compilé en 1613, montre combien santé, hygiène et cosmétique formaient un tout. Préserver l’équilibre du corps relevait autant de la médecine que de l’art de vivre.

Peignes, épingles à cheveux, poudriers en laque ou en porcelaine, miroirs de poche racontent cette culture du geste précis. Les objets découverts lors de fouilles récentes dans la tombe de la princesse Hwahyeop ont révélé un ensemble exceptionnel d’objets liés à la toilette, dévoilant la sophistication des rituels de cour, parfois élaborés à partir de substances aujourd’hui jugées nocives, comme le mercure ou le plomb. Derrière la douceur des gestes se cachait déjà une quête exigeante de perfection.

La K-Beauty au musée Guimet

Au 20e siècle, la beauté coréenne devient un véritable terrain de transformation. Influences japonaises puis américaines, modernisation rapide du pays, émergence du cinéma, de la photographie et des magazines féminins : les codes évoluent, et avec eux les représentations et les silhouettes. Les femmes raccourcissent leurs cheveux, modernisent le hanbok (vêtement traditionnel), adoptent certains codes occidentaux. Tradition et modernité cohabitent, parfois se confrontent, et la beauté se reconstruit.

C’est finalement avec la vague culturelle coréenne, la fameuse Hallyu, que tout bascule. À partir des années 1990 et surtout 2000, le préfixe « K » s’impose partout. K-dramas, K-pop et K-beauty propulsent une esthétique reconnaissable entre mille. Idols mondialement célèbres, portées par des groupes comme BTS ou Blackpink, acteurs devenus ambassadeurs cosmétiques, apparition des célèbres « hommes-fleurs » attentifs à leur apparence : la beauté devient un puissant outil de soft power. Mais l’exposition présentée au musée Guimet ne se contente pas de célébrer ce succès. Elle explore aussi l’envers du décor et questionne ce rapport complexe à l’apparence et à l’identité, entre pression sociale, régimes alimentaires et chirurgie banalisée.

Réunissant œuvres historiques, objets de beauté, photographies, costumes et créations contemporaines issues de ses collections et prêtées par de grandes institutions coréennes et internationales, le musée Guimet propose une plongée dense et passionnante dans près de 300 ans d’évolution esthétique. Conférences, projections, rencontres et journées thématiques prolongent cette immersion dans un phénomène qui dépasse largement la cosmétique. Car la K-Beauty n’est pas une simple tendance… mais une histoire culturelle qui continue, encore aujourd’hui, à façonner les visages et les imaginaires.

K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d’un phénomène

Musée Guimet – musée national des arts asiatiques

Du 18 mars au 6 juillet 2026

Visites commentées les samedis à 15h (à partir du 28 mars)

18€ / 9€ tarif réduit

Image en Une : Femme en hanbok traditionnel illustrant l’esthétique de la beauté coréenne présentée au musée Guimet © AdobeStock_Meng

Mélina Hoffmann