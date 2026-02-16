Les 7 meilleures épiceries coréennes de Paris où faire le plein de produits authentiques

La cuisine coréenne connaît un succès fulgurant à Paris, et pour cause : entre le kimchi fermenté, les sauces relevées et les nouilles savoureuses, c’est tout un univers culinaire qui s’offre aux gourmands. Mais où dénicher les meilleurs produits pour cuisiner coréen à la maison ? Voici notre sélection des épiceries coréennes incontournables de la capitale, où authenticité et qualité sont au rendez-vous !

1. Misikga : l’excellence coréenne dans le 13ème

Véritable trésor gastronomique niché avenue d’Italie, Misikga se démarque par sa quête d’excellence et d’authenticité. Cette épicerie haut de gamme, portée par l’entreprise Riz & Co, travaille directement avec des artisans réputés de Corée du Sud, dont Mme KI, grand maître de la cuisine traditionnelle coréenne. On y trouve donc une sélection soigneusement choisie de produits d’exception qui raviront les amateurs éclairés. La star des lieux est le kimchi maison : naturellement fermenté, riche en probiotiques et disponible en sachet ou au poids, il affiche un taux de fidélité client impressionnant de 80 à 90% ! Sa saveur fraîche et équilibrée le distingue nettement des versions industrielles. Parmi les autres pépites, ne manquez pas l’huile de sésame pressée à basse température (médaille d’or au trophée Salons Saveurs 2023), le vinaigre de yuja 100% naturel, le concentré de gingembre à 70% ou encore les kimbap fraîchement préparés en trois versions (végétarien, thon, boeuf). Misikga propose aussi des ateliers pour apprendre à préparer le kimchi et d’autres plats emblématiques coréens, parfaits pour un cadeau original ou une expérience conviviale. La boutique est d’ailleurs partenaire de l’Association des Maîtres Cuisiniers de France depuis plus de 5 ans, et organise le K-PLUS Festival, un événement majeur consacré à la gastronomie coréenne qui réunira près de 30 000 visiteurs en mai 2026.

148 avenue d’Italie, 75013 Paris

Du lundi au samedi de 10h à 19h

Plus d’infos sur www.misikga.fr

2. Yummyso : l’épicerie kawaii du 10ème

Située à deux pas de la Gare de l’Est, Yummyso affiche un univers kawaii et gourmand qui ravira les fans de culture pop asiatique. Installée au premier étage du restaurant Yummy Asian Food, cette boutique mêle habilement épicerie fine et lifestyle japonais-coréen dans une ambiance colorée et joyeuse. On y trouve tous les snacks cultes qui font fureur sur les réseaux sociaux : les fameux Buldak Ramen (Cream Rosé, Carbonara, Cheese), les Yopokki Rapokki Kimchi, les mochis de Royal Family, et une multitude de boissons coréennes et japonaises. Mais aussi des goodies, articles de papeterie, peluches adorables et accessoires Sanrio qui font craquer petits et grands. Une seconde adresse vous attend également rue Chabanais, dans le 2ème arrondissement, combinant épicerie et coffee shop créatif avec une belle sélection de matcha, de boissons UBE (la nouvelle tendance venue des Philippines) et de glaces artisanales. L’atout majeur : un service de click & collect et de livraison via leur site internet, parfait pour les accros aux snacks coréens !

8 Rue du 8 Mai 1945, 75010 Paris

2 Rue Chabanais, 75002 Paris

Plus d’infos sur www.yummyso.fr

3. K-Mart : l’incontournable de la rue Sainte-Anne

Impossible de parler d’épiceries coréennes à Paris sans mentionner K-Mart, véritable institution installée depuis 2006 au cœur du quartier japonais-coréen. Cette enseigne emblématique est devenue le point de ralliement des amateurs de cuisine asiatique, qu’ils soient français, coréens ou japonais. Dans ce supermarché coréen et japonais de taille généreuse, les rayons débordent de trésors culinaires : nouilles de toutes sortes, sauces en quantité, légumes frais, rayon boucherie et poissonnerie impeccablement tenus. Le coin traiteur mérite le détour avec ses plats préparés, ses gyozas frais et ses mochis à tomber. D’autres adresses ont ouvert aux quatre coins de Paris, à Beaugrenelle, Champs-Élysées, Châtelet et Auber.

6-8 Rue Sainte-Anne, 75001 Paris

9-11 Rue Robert de Flers, 75015 Paris

9 rue du Colisée, 75008 Paris

20 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris

96 rue de Provence, 75009 Paris

Tous les jours de 10h à 21h

Plus d’infos sur www.k-mart.fr

4. Ace Mart : le réseau parisien qui monte

Ace Mart s’est imposé comme une référence en ouvrant plusieurs points de vente à Paris. Cette chaîne propose une belle variété de produits coréens et japonais, des ingrédients de base aux spécialités plus confidentielles. Les prix défient souvent la concurrence, et l’ambiance de petit bazar sympathique ajoute au charme du lieu. Petit plus non négligeable : la boucherie Doyaji, appartenant à la même enseigne, est parfaite pour tous vos besoins en viandes pour barbecue coréen. L’enseigne propose également un service de livraison pour ceux qui préfèrent se faire livrer à domicile.

63 Rue Sainte-Anne, 75002 Paris

Autres adresses au Louvre et Tolbiac

Tous les jours de 10h à 21h

Plus d’infos sur acemartmall.com

5. Izouh Market : la pépite du 5ème

Petit mais parfaitement achalandé, Izouh Market est une petite pépite du Quartier Latin qui mérite le détour. Ce magasin propose une jolie sélection de produits coréens, japonais, chinois et taïwanais dans un espace propre et bien organisé. L’accueil chaleureux de la propriétaire fait toute la différence : conseils avisés, suggestions de recettes, elle prend le temps d’accompagner chaque client dans ses découvertes culinaires. Les produits sont frais, les prix raisonnables, et on y déniche régulièrement des nouveautés. Pratique : la boutique est ouverte tous les jours (sauf le jeudi), et se trouve à deux pas du café coréen Plus82Paris, idéal pour enchaîner shopping et pause gourmande !

6 Rue de l’Arbalète, 75005 Paris

Du lundi au dimanche de 10h à 20h30 (fermé le jeudi)

6. Hi-Mart : la référence du 15ème

Implanté dans le quartier coréen historique de Paris, Hi-Mart (qui fait partie du réseau Ace Mart) s’est imposé comme une adresse de confiance pour la communauté coréenne et japonaise. Cette épicerie propose une grande variété de produits avec un accent particulier sur la qualité et l’authenticité. Légumes frais, nouilles de toutes sortes, sauces, snacks, boissons… L’offre est complète et permet de trouver aussi bien les basiques que des produits plus spécifiques. Les habitués apprécient particulièrement la section des produits surgelés et le rayon de soju avec ses multiples parfums (raisin, pomme, pêche, prune), souvent à des prix plus attractifs qu’ailleurs. C’est l’adresse pratique pour ceux qui fréquentent les nombreux restaurants coréens du coin.

75 Rue Saint-Charles, 75015 Paris

Tous les jours de 10h à 20h

7. Euro Mart : le secret bien gardé de Javel

Euro Mart est sans doute l’épicerie la plus difficile à trouver de cette liste, cachée dans un grand bâtiment près de la station Javel. Mais cette discrétion ne l’empêche pas d’être très prisée des connaisseurs, notamment de la communauté coréenne et japonaise de Paris. Depuis 2004, cette boutique familiale propose une sélection pointue de produits coréens et japonais, avec des références qu’on ne trouve pas toujours ailleurs. L’absence de vitrine tape-à-l’œil et l’emplacement en retrait permettent de faire ses courses dans une ambiance plus confidentielle et authentique. Un véritable repaire d’initiés qui mérite qu’on s’y aventure !

17 Avenue Émile Zola, 75015 Paris

Horaires variables, se renseigner sur place

Nos conseils pour bien choisir son épicerie coréenne

Pour la qualité premium et l’authenticité, Misikga reste le choix numéro un avec ses produits artisanaux et ses collaborations avec des maîtres coréens. Pour la variété et le tout-en-un, K-Mart Opéra offre le plus large choix avec ses multiples rayons (traiteur, boucherie, poissonnerie). Pour les prix attractifs, Ace Mart et Hi-Mart proposent souvent des tarifs compétitifs sur les produits du quotidien. Que vous soyez novice en cuisine coréenne ou fin connaisseur, ces épiceries vous permettront de (re)découvrir ces saveurs sans quitter Paris. Alors, prêts à remplir votre panier de kimchi, gochujang et ramyeon ?

