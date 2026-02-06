Le Carnaval de Nice 2026, l’un des plus vieux du monde, met cette année les femmes à l’honneur

« Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît. Devinez, devinez, qui je suis ? » C’est LE rendez-vous qui fait vibrer la Côte d’Azur chaque hiver : le Carnaval de Nice. Pour sa 253e édition, du 11 février au 1er mars 2026, la ville se prépare à briller sous les projecteurs avec une édition inédite et féminine. En effet cette année, le roi cède sa place… à la reine ! Et comme toujours, derrière les paillettes, les chars et les grosses têtes, c’est des mois de travail intense qui s’écoulent dans les coulisses. Coup de projecteur sur le plus grand carnaval de France !

Le Carnaval de Nice : un siècle et demi de fête

Le Carnaval de Nice n’est pas seulement le plus célèbre de France, c’est aussi l’un des plus anciens au monde, avec des racines qui remontent au XIIIᵉ siècle. Né comme une fête populaire avant le Carême, il a traversé les siècles en mêlant tradition, art et spectacle. Ce qui rend ce carnaval unique ? Ses chars géants décorés de milliers de fleurs, ses grosses têtes caricaturales et ses corsos colorés, défilant au bord de la Méditerranée sur la célèbre Promenade des Anglais. Au-delà du folklore, c’est un événement international, qui attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs venus du monde entier pour vivre la magie niçoise, entre musique, danse et féerie visuelle.

Dans les coulisses XXL du Carnaval de Nice

Tout se fabrique à l’abri des regards dans la Halle Spada, un immense hangar de 16 000 m² situé dans le quartier Saint-Roch. Cinq sociétés de carnavaliers, souvent de grandes familles locales : Nice Festivités (Cédric Pignataro), Constructions Carnavalesques (famille Durand), Carnaval Story (famille Ruzziconi), Concept Événementiel (Pierre Povigna) et France Festivités (Gilles Povigna) s’y activent depuis des mois pour donner vie aux créations qui défileront sur la Promenade des Anglais. « On est une vingtaine de personnes tout corps de métiers confondus. Entre robots, fils à découpe, imprimantes 3D et outillage, ça ressemble à une petite usine ! », confie Cédric Pignataro, chef de projet pour Nice Festivités. Cette année, la technologie 3D prend une place centrale : 75 à 80 % des sculptures passent par l’imprimante 3D, les sculpteurs modélisant les fichiers avant que la machine ne transforme la résine et le polystyrène en formes gigantesques. Le résultat est spectaculaire : des chars pouvant atteindre 12 mètres de hauteur, et des grosses têtes de 4,50 à 7,30 mètres, dignes d’un conte de fées grandeur nature.

La reine et les femmes à l’honneur

Le thème 2026, « Vive la Reine », met la femme et ses héroïnes à l’honneur. « Sublimer la femme, c’est très inspirant. Chaque char et chaque grosse tête doit raconter une histoire, célébrer la force et la beauté féminine », explique Cédric Pignataro. De la littérature à la science, de l’art à l’histoire, toutes ces figures féminines inspirantes prendront vie dans les rues niçoises. Petite révolution cette année : la reine ne sera pas brûlée, contrairement à la tradition du roi. Le maire Christian Estrosi a tranché : « Ici, on ne brûle pas les femmes. » Le roi consort prendra donc la place du feu, laissant la reine régner sur le spectacle. Parmi les autres incontournables de l’édition 2026, la Bataille de Fleurs émerveille petits et grands : des chars décorés de milliers de fleurs défilent sur la Promenade des Anglais, et le public peut attraper et offrir des fleurs à son Valentin ou sa Valentine. Les corsos carnavalesques, de jour comme de nuit, proposent des chars géants illuminés accompagnés de musiciens, danseurs et artistes de rue, pour une féerie lumineuse spectaculaire. Le village du Carnaval, sur la Promenade du Paillon, invite à des ateliers créatifs, artisanat, manèges et restauration dans une ambiance festive et gratuite, avec deux nocturnes prévues les jeudis 19 et 26 février. Enfin, le Lou Queernaval, le 27 février, célèbre un carnaval inclusif fidèle aux traditions locales, pour clore cette édition haute en couleur et en émotions.

Préparez vos masques, le Carnaval de Nice 2026 s’annonce grandiose, coloré et féministe, un rendez-vous unique à vivre en famille, entre amis… ou pour fêter la Saint-Valentin !

Du mercredi 11 février au dimanche 1er mars 2026

Promenade des Anglais, Jardin Albert 1er, Place Masséna et centre-ville de Nice