Plus jamais de gratte-ciels à Paris : on vous explique pourquoi

Les gratte-ciels à Paris sont de l’histoire ancienne. La tour Montparnasse et la tour Triangle seront les derniers projets parisiens de si grande envergure. Ces constructions qui jurent avec le Paris rêvé et érigé par le Baron Haussmann, attisent les polémiques. Le paysage parisien ne cherche plus à viser la lune. L’ère des gratte-ciels est bel et bien révolue, même s’ils font désormais partie du patrimoine. De fait, la Tour Montparnasse va se refaire une beauté, et la tour Triangle continue de s’élever à porte de Versailles.

Gratte-ciels célèbres contre patrimoine historique

Vous le savez : le baron Haussmann a mis fin au Paris médiéval d’antan. Désormais, l’architecture parisienne est admirée à travers le monde. Les quais de Seine sont d’ailleurs reconnus au patrimoine mondial de l’UNESCO. Notez également que le Marais, quartier historique de Paris, a été menacé dans les années 60. À cette époque, l’eau courante n’y circulait pas, et encore moins l’électricité. Les immeubles étaient défraichis, voire insalubres. L’objectif était donc de tout raser, pour mieux reconstruire. Grâce à André Malraux, ministre de l’époque, le Marais a été sauvé de la destruction. Aucun immeuble immense n’est venu dénaturer ce quartier.

La tour Montparnasse s’est imposée dans le paysage du 15e arrondissement de Paris en 1973. Cette gigantesque masse sombre mesure 210 mètres de haut. Pas d’inquiétude, elle ne dépasse pas notre chère tour Eiffel, fière de ses 300 mètres. Une chose est sûre : l’harmonie visuelle du cœur de Paris s’est vue totalement dénaturée avec cette tour, et les vagues de critique ont mis fin à ce type de projet.

Les années 2010 ont marqué la recrudescence des projets de gratte-ciels. La Seine a coulé sous les ponts, alors les promoteurs sont revenus avec une fièvre créatrice : les fameuses Tours Duo, du 13e arrondissement, ont été construites jusqu’en 2021. Puis, est venu le cœur de toutes les controverses : la tour Triangle. Entre bureaux, commerces, hôtel… Cette tour, érigée pour faire vivre davantage le quartier, a éveillé une guerre froide rappelant la colère de Montparnasse.

À lire également : Mais pourquoi la tour Montparnasse a-t-elle été construite au beau milieu de Paris ?

La skyline parisienne : unique au monde

Dans de nombreuses villes des États-Unis, de New York à Los Angeles, les gratte-ciels sont une partie intégrante de l’identité des villes. Il s’agit d’ailleurs de villes nouvelles. Les buildings et la skyline font donc partie de l’image marketing de ces lieux. Les cartes postales parisiennes, ou bien les posts Instagram, ne mettent pas en valeur les tours qui s’y trouvent, mais bien les quartiers historiques. De même, construire des gratte-ciels à Paris n’est pas évident. De nombreux quartiers sont érigés sur d’anciennes carrières, notamment dans le 13e arrondissement. C’est pour cette raison qu’on y trouve de nombreuses zones résidentielles, avec des maisons moins « lourdes » que d’immenses immeubles. La raison est donc esthétique, mais aussi pratique.

À lire également : Dans un an, cette Tour Triangle de 180 m de haut transformera Paris à jamais

La limite des 37 mètres de haut

Après la tour Montparnasse, un arrêté limitant les constructions de plus de 37 m de haut a empêché la folie des grandeurs des promoteurs. Puis, cet arrêté a cessé dans les années 2010, pour reprendre de plus belle. Aujourd’hui, même si des gratte-ciels peuvent encore être construits en périphérie de ville, la réglementation a repris ses valeurs strictes. Il semble donc que l’ère des gratte-ciels à Paris est bel et bien terminée.

Photo à la une : Les Tours Duo, deux gratte-ciels immenses des années 2010 © AdobeStock