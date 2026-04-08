Et si vous passiez vos vacances à vie dans un ryad de luxe au Maroc ?

en partenariat avec CASADORA

CASADORA propose une nouvelle façon de vivre ses vacances au Maroc : acquérir des parts de ryad dans un resort haut de gamme à El Jadida, pour en profiter… à vie ! Des vacances qui associent plaisir et patrimoine dans un cadre haut de gamme unique. On vous en dit plus sur cette idée novatrice.

Des vacances à vie dans un ryad

C’est un concept complètement nouveau et intrigant que propose CASADORA. Imaginez que ce ryad au soleil, au sein d’un resort haut de gamme, ne soit pas votre location de vacances, mais votre deuxième chez-vous ! Concrètement, l’idée est simple puisqu’il s’agit d’acquérir des parts d’un ryad au sein d’une SCI (Société Civile Immobilière) soumise au cadre juridique français, pour en profiter au moins 4 semaines par an, à vie !

Et ce qui rend ce modèle particulièrement attractif, c’est qu’il offre une grande liberté d’usage. Les semaines sont réparties sur un calendrier perpétuel et de manière équitable pour permettre aux copropriétaires de profiter de différentes périodes de l’année. Ainsi, les semaines où l’on souhaite profiter du ryad : on est chez soi ! Et le reste du temps, on peut le faire vivre comme on le souhaite, en le prêtant ou en le louant. CASADORA a clairement été pensé autour de la liberté, de la flexibilité et de la simplicité, bref de tout ce qu’on préfère quand il s’agit de vacances, sans avoir à se charger de toute l’intendance.

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El Jadida, entre nature et art de vivre marocain

C’est à El Jadida, une station balnéaire charmante située à une centaine de kilomètres au sud de Casablanca, que se situe votre futur petit coin de Paradis ! À quelques minutes à peine du resort on se retrouve plongé dans un cadre naturel préservé avec sa plage sauvage à seulement 350 mètres et sa forêt d’eucalyptus. On profite également de la richesse patrimoniale et culturelle de cette station balnéaire. En effet, El Jadida n’est autre que la ville fortifiée portugaise de Mazagan, édifiée par les Portugais au début du XVIe siècle et classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Les ryads, eux, reprennent les codes de l’architecture traditionnelle marocaine tout en y ajoutant un confort plus contemporain. Patio, piscine privée, salle de bain épurée, espaces ouverts et lumineux, mobilier chaleureux et enveloppant, matériaux nobles : chaque détail est pensé pour que l’on se sente immédiatement chez soi, prêt à simplement profiter de la douceur de vivre marocaine. C’est d’ailleurs le cas à l’intérieur des ryads, mais également à l’extérieur puisque le resort a été imaginé comme un village de vacances unique et exceptionnel, une oasis paisible avec ses ruelles, ses fontaines, ses espaces de vie.

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Plus de 27 activités sur place

Autre point appréciable, c’est qu’une fois sur place, on n’a à s’occuper de rien. Pas de ménage à organiser, pas de logistique à régler… en un mot : pas de contraintes ! On se contente de profiter puisque la gestion du resort et du ryad est gérée par Kerten Hospitality sous la marque Cloud 7, présentée comme une marque précurseur du lifestyle.

Et quand on parle de “profiter”, on veut parler des piscines, du spa avec hammam traditionnel, de la salle de sport, de l’accrobranche, du yoga dans les arbres, du paddle, du kids club, entre autres activités sportives, bien-être, culturelles ou gastronomiques proposées dans le resort. Plus de 27 activités sont accessibles directement sur place, et gratuitement pour la majorité d’entre elles. Ce qui n’empêche évidemment pas de s’offrir quelques escapades dans les alentours pour aller à la découverte de tous les charmes de cette région du Maroc, et de toutes les activités accessibles à moins d’1h du resort.

En proposant des vacances à vie dans un ryad de luxe, à partir de 19 990€, CASADORA donne une toute nouvelle dimension à la notion de vacances, mais aussi à celle de patrimoine, et fait finalement se rejoindre le rêve et la réalité.

Mélina Hoffmann

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Image en Une : Un ryad de luxe Casadora avec patio et piscine privée au Maroc © Casadora