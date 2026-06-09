Après 18 mois de travaux, cette fontaine parisienne va retrouver ses couleurs d’origine

Vestige du Second Empire, la fontaine Saint-Michel de Gabriel Davioud installée dans le 6e arrondissement de Paris a connu plusieurs dégradations au cours des décennies. Après un chantier de restauration de dix-huit mois, le monument historique va retrouver ses couleurs d’origine et ses jets d’eau dès le mois de juillet 2026.

Une fontaine de l’époque haussmannienne

Dans un quartier parisien marqué par l’ancienne cité médiévale, la fontaine Saint-Michel est apparue à l’occasion des grands travaux dirigés par le baron Haussmann sous le Second Empire. L’objectif était alors de détruire les petites rues serpentines qui caractérisaient la Rive gauche pour laisser place à un grand carrefour entre le pont Saint-Michel, la rue Saint-André-des-Arts et le boulevard Sébastopol (actuel Saint-Michel).

Mais voilà : ce nouvel aménagement formait désormais une place arborée constituée d’un mur pignon à décorer. L’architecte Gabriel Davioud est alors chargé d’imaginer une grande fontaine ornementale, offrant une belle perspective sur la Rive depuis le pont. Conçue entre 1858 et 1860, la fontaine Saint-Michel est un vestige des ambitions de l’époque : éclectique et polychrome, servant les principes hygiénistes et positivistes en vogue. Quant à la thématique : il est décidé d’illustrer la lutte du Bien contre le Mal, illustrée par l’archange Michel terrassant le dragon.

Une dégradation progressive du monument

Inscrite aux monuments historiques depuis 1926, la fontaine Saint-Michel s’est dégradée au fil des décennies. Placé au centre d’un carrefour routier, l’ouvrage est mis à mal par la pollution et perd progressivement l’éclat de ses couleurs. Pourtant, Gabriel Davioud l’a conçu comme un arc de triomphe antique décoré par une palette diversifiée, entre ses colonnes corinthiennes en marbre rouge, ses statues de bronze incarnant la Justice, la Tempérance, la Prudence et la Force, le blond de sa pierre de taille et le gris anthracite de la pierre de Soignies. Par ailleurs, la fontaine s’est détériorée au niveau des bassins et nécessitait un chantier de plusieurs mois afin d’assurer son fonctionnement sur la durée.

La rénovation terminée pour l’été 2026

Depuis dix-huit mois, la fontaine Saint-Michel est recouverte d’un échafaudage pour mener à bien les travaux de restauration estimés à 3 millions d’euros. Durant cette période, les artisans ont nettoyé ses décors sculptés, rénové les pierres pour leur rendre leur couleur d’origine, tandis que le système hydraulique a été refait à neuf et les bassins ont été entièrement réfectionnés. Ainsi, le monument devrait de nouveau couler à flots dès la fin du chantier, prévue au mois de juillet prochain !

Fontaine Saint-Michel

Place Saint-Michel, 75005 Paris

Fin du chantier en juillet 2026

À lire également : Entre Mers et Fleuves, l’histoire des deux fontaines de la place de la Concorde

Image à la une : © Adobe Stock