Citadelle de Monthoux : cet homme construit seul une cité imaginaire digne du Facteur Cheval

C’est dans le Jura suisse, à 40 min de Lausanne et 1H20 de Berne, que la citadelle de François Monthoux s’élève. Cette œuvre, crée par celui que l’on nomme « l’homme aux mains d’argile » est un travail de patience, d’imagination et de dévotion. Non loin du village de Bière, cette création sylvestre vous fera rêver et vous émerveillera de la même manière que d’autres joyaux érigés par la main d’un seul homme, comme le Palais Idéal du Facteur Cheval.

Facteur Cheval, Gaudi, Claude Ponti

Dès que les yeux des plus curieux se posent sur les détails de cette citadelle incroyable, on évoque souvent des noms qui sont déjà historiques. Hormis le Facteur Cheval, l’on peut également penser à d’autres œuvres d’art naïf comme la Fabuloserie, l’incroyable cathédrale de Jean Linard, ou encore la maison Picasiette. Or, François Monthoux ne se rattache pas à ce courant d’art qui défie les codes et les lois du temps. Il est un artiste à part, qui prend soin de son univers hors du commun. Pour sa citadelle d’argile, il désire ériger « quelque chose qui monte comme les arbres ». Dans son site officiel, nous apprenons qu’il aime métamorphoser le monde qui l’entoure, pour y ajouter des créatures fantastiques. Au cœur de sa citadelle dissimulée dans cette forêt du Jura suisse, de nombreux personnages vivent des aventures (et nous vous les présenterons) !

François Monthoux affirme cependant qu’il n’a pas pensé au Facteur Cheval en débutant cette œuvre. Ce rapprochement ne le dérange pas pour autant, car lui aussi travaille seul et de « manière obsessionnelle ». De même, certains le comparent à Gaudi : une proposition qu’il ne rejette pas. Il ajoute même : « Je pense souvent à la fois aux moines, à la fois aux bâtisseurs de cathédrales, ou même aux moines asiatiques ; il y a une espèce de sensation de sacré […] ». L’artiste vous conseille de venir admirer cette œuvre sacrée en fin de journée en été, quand le soleil est plus doux. Vous pouvez également choisir le début d’après-midi en hiver. Notez que les vendredis et les samedis soir de juillet, la citadelle s’illumine : ce spectacle est de loin le plus féerique !

François Monthoux est un artiste complet et qui ne cesse de se réinventer. Dessin, peinture, jeux vidéo, sculpture… Il est une véritable touche-à-tout autodidacte qui aime comprendre le monde qui l’entoure. Selon lui, « l’art, c’est le ruisseau de notre être qui déborde de son lit ». Si l’agrandissement constant de sa citadelle vous touche particulièrement, vous pouvez lui faire un don !

À lire également : Connaissez-vous ce cabinet de curiosités géant avec un manège enchanté à 1H30 de Paris ?

La Citadelle de Monthoux

Poursuivons avec une nouvelle citation de François Monthoux : « Que chaque homme construise sa propre cathédrale. Pourquoi se contenter des œuvres des autres et de celles du passé ? ». Force est de constater que l’artiste n’a jamais ployé face à l’adversité de la nature ! Figurez-vous qu’en 2022, sa toute première citadelle a été emportée à cause de fortes pluies : il s’agit d’une cité désormais engloutie, mais dont le souvenir reste vif. Cela ne fait que 3 ans, depuis mai 2023, que la nouvelle citadelle, renforcée au ciment, résiste aux affres du temps, et s’accorde à la poussée des arbres. François Monthoux chérit ce sentiment d’éphémère : c’est parce que rien ne dure, et que tout peut disparaître un jour, que la création est encore plus admirable. Même si la citadelle dure, il est presque certain qu’elle aura disparu dans dix ans, et c’est cela qui fait aussi son charme : si vous êtes de passage à Lausanne, n’attendez pas !

Au cœur de cette œuvre qui serait digne d’une histoire de Claude Ponti, vous pourrez faire face à la « cathédrale de la volonté », suivie des tours de « la Raison » et du « Déchu ». Non loin, vous apercevrez aussi le personnage du « Fou » et du « Chien ». Cette création aux multiples facettes puise aussi son inspiration dans le tarot ! La Citadelle de Monthoux vous invite à tendre l’œil, et une chose est sûre, vous ne verrez pas la même chose que votre voisin : c’est le but recherché ! Lorsque certains verront les petits êtres musiciens, d’autres admireront les détails architecturaux des bâtiments. François Monthoux désire que chacun aperçoive sa citadelle avec son âme, et donc, son regard unique.

À lire également : Le Palais Idéal du facteur Cheval ou l’impressionnant monument d’un seul homme

Des personnages imaginaires bien réels

La citadelle de François Monthoux est habitée par de nombreux personnages symboliques. L’artiste est un grand philosophe : « vous pourrez reconnaître les métamorphoses de l’esprit dont parle Nietzsche ». Certains personnages sont l’incarnation des émotions qu’il faut pour bâtir une telle œuvre « cette ville est un témoignage de ce qu’il faut pour la créer ». Sur son site, vous pourrez d’ailleurs découvrir une superbe « fiche personnages » pour vivre une immersion totale au cœur de cette cité onirique et mystique !

Nous avons deux personnages préférés dans cette Citadelle de Monthoux. D’abord, l’ermite : un personnage sage qui s’isole mentalement et physiquement afin d’apercevoir clairement ses propres idées (et idéaux) ! L’ermite donne de la valeur aux choses par lui-même, et c’est exactement ce que fait François Monthoux depuis de nombreuses années. Il affirme : « Venir construire sans que personne ne me le demande ici, où je sais que je ne croiserai personne, nourrit l’ermite en moi. ». Les porteurs sont également des personnages que nous apprécions particulièrement ! Ils sont le symbole de la persévérance à la tâche, ils accumulent les charges et les connaissances, même les plus lourdes. Les porteurs sont l’allégorie de l’apprentissage et du savoir, qui sont le fruit d’un long travail. François Monthoux nous encourage à « porter », jusqu’à ce que la charge ne nous paraisse plus lourde, mais intuitive.

Clairement, cette citadelle cachée dans la forêt non loin du petit village de Bière est une véritable ode à la philosophie. Avant qu’elle ne disparaisse, venez la découvrir dans le Jura suisse, et n’oubliez pas de saluer François Monthoux, qui sera toujours en train de construire son œuvre, déjà inscrite dans la postérité.

Citadelle de Monthoux, H839+WR, 1145 Bière, Suisse

Photo à la une : Citadelle de Monthoux cachée dans une forêt du Jura suisse avec son créateur François Monthoux © Site officiel