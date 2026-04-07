Les terrasses estivales sont de retour à Paris jusqu’au 31 octobre

C’est officiel, les terrasses estivales font leur retour à Paris. Du 1er avril au 31 octobre 2026, bars, restaurants et glaciers peuvent à nouveau investir les trottoirs et les places de stationnement de la capitale. Les libraires, disquaires et fleuristes sont également de la partie. De quoi profiter du soleil en toute sérénité, à condition de connaître les règles. On vous explique tout !

Qui peut ouvrir une terrasse estivale à Paris ?

Depuis 2021, Paris donne un coup de pouce à tous les commerces durant la période estivale, et les bars, restaurants, glaciers et salons de thé ne sont pas les seuls à pouvoir sortir prendre le soleil. Depuis la réforme du règlement des étalages et des terrasses, les libraires, les disquaires, les fleuristes et même les hôtels peuvent, eux aussi, déposer une demande auprès de la Ville. C’est une bonne nouvelle pour les amateurs de bouquins au soleil. Les conditions sont simples, il faut être installé en rez-de-chaussée et ouvert au public.

À lire également : Les meilleurs bars de Paris (selon la rédac) !

Où les terrasses estivales peuvent-elles s’installer ?

Attention, obtenir son ticket pour le pavé parisien ne se fait pas en un claquement de doigts. Les commerçants doivent déposer leur dossier deux mois à l’avance sur le téléservice dédié. La bonne nouvelle ? Une fois le précieux sésame en poche, l’autorisation est reconduite automatiquement chaque année. De quoi espérer que nos spots hivernaux se transforment en QG de plein air pour cet été et aussi pour les suivants. Côté emplacement, les terrasses peuvent s’installer sur les trottoirs, certaines places de stationnement, les terre-pleins et les placettes. Mais ne vous en faites pas, les piétons gardent tout de même la priorité. Personne n’aura besoin de jouer des coudes pour déambuler dans Paris l’été.

Quelles règles pour les terrasses estivales à Paris ?

Pour rester dans la course, les terrasses devront suivre quelques règles de savoir-vivre. On s’en tient donc au strict nécessaire. Une table pour poser son cocktail ainsi qu’une chaise et un parasol pour éviter l’insolation. La climatisation reste au placard et ce sont les plantes en pots qui se chargeront de rafraîchir l’atmosphère. L’idée étant de végétaliser les rues sans les encombrer. Toutes les terrasses estivales devront plier bagage à 22 heures pile.

Les terrasses estivales sont donc de retour à Paris jusqu’au 31 octobre 2026, pour profiter des beaux jours dans les rues de la capitale. Gare à vous, car si Cendrillon filait à minuit, votre carrosse à vous se transformera en citrouille dès 22 heures.

À lire également : Cette carte vous indique les terrasses ensoleillées à Paris

FAQ des terrasses estivales à Paris

Quand les terrasses estivales sont-elles autorisées à Paris ?

Les terrasses estivales sont autorisées à Paris du 1er avril au 31 octobre 2026. Durant cette période, de nombreux commerces peuvent s’installer en extérieur pour profiter des beaux jours. C’est un dispositif saisonnier reconduit chaque année.

Quels commerces peuvent installer une terrasse estivale ?

Les commerces pouvant installer une terrasse estivale sont les bars et restaurants, mais aussi libraires, disquaires, fleuristes, théâtres et hôtels. Il faut être situé en rez-de-chaussée et ouvert au public. Une demande doit être déposée auprès de la Ville pour obtenir l’autorisation.

Quelles sont les règles à respecter pour les terrasses estivales ?

Les règles à respecter pour les terrasses estivales imposent de rester simples, avec un minimum de mobilier, et de fermer obligatoirement à 22h. Tables, chaises et parasols sont autorisés, mais pas de climatisation. L’objectif est de végétaliser et de laisser la priorité aux piétons.

Photo à la Une : Terrasse estivale parisienne © Adobe Stock