Cette carte interactive vous indique en temps réel toutes les terrasses ensoleillées à Paris

Depuis quelques jours, on retrouve enfin des journées ensoleillées à Paris. De quoi profiter des terrasses des cafés, dans l’attente de leur extension estivale dès le 1er avril 2026. Et pour savoir où s’assoir pour capter les rayons, rendez-vous sur le site JveuxDuSoleil qui a répertorié plusieurs centaines de terrasses exposées au soleil selon l’heure et la date.

Les Parisiens en quête de rayons

D’après un classement mené par le site Holidu en utilisant les données de World Weather Online, Paris ne fait pas partie des villes les plus pluvieuses de France. Grenoble, Annecy ou Lyon seraient les sites ayant le plus de jours de pluie par mois, tandis que la capitale n’est même pas citée dans les cinquante premières villes.

Mais les Parisiens savent bien que si la métropole n’est pas si pluvieuse qu’on le dit, elle est en revanche bien souvent grise… En effet, sans surprise, Paris n’apparaît pas non plus dans les villes les plus ensoleillées classées par Holidu. Cela dit, dès le printemps, on peut commencer à profiter d’un ciel bleu et repérer les quelques terrasses où réchauffer sa peau sous les rayons UV.

Le soleil selon la date et l’heure Un site vient d’être créé spécialement pour les amateurs de bars et cafés ensoleillés à Paris, mais aussi à Marseille ou à Nantes. Parmi les 445 terrasses référencées, le site JveuxDuSoleil vous permet d’estimer, selon la date et l’heure de votre choix, si celles-ci vont être éclairées par quelques rayons ou rester à l’ombre. Ainsi, vous pouvez découvrir l’évolution durant la journée, selon les heures de lever et de coucher de soleil dans l’année. Cela dit, cette carte ne prend pas en compte les données météorologiques et part du principe que le ciel est dégagé. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par jveuxdusoleil (@jveuxdusoleil.fr)

Bientôt le retour des terrasses estivales

Comme chaque année, les terrasses estivales des cafés et bars parisiens seront autorisées à partir du 1er avril jusqu’au 31 octobre 2026, soit pour une durée de sept mois. La carte ne prend pas en compte cette extension, permettant aux commerces de s’implanter sur les trottoirs, les places de stationnements, les places, les rues piétonnisées selon la réglementation. Celles-ci seront maintenues jusqu’à 22 heures, voire 23 heures entre le 21 juin et le 14 septembre 2026. On a hâte !

Découvrir la carte parisienne

Image à la une : © Joséphine Brueder / Ville de Paris